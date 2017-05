Ultima ora

13:57Calcio: Cagliari, Sardegna Arena nome stadio provvisorio

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAG - Il nuovo stadio provvisorio del Cagliari si chiamerà "Sardegna Arena": il nome lo hanno svelato oggi il presidente del club rossoblù Tommaso Giulini insieme al presidente della Regione Francesco Pigliaru e il sindaco del capoluogo Massimo Zedda. La benedizione al cantiere accanto al Sant'Elia (che verrà demolito e ricostruito) è stato dato questa mattina. Il nome? "Sardegna è un nome che vogliamo portare in giro per l'Italia - ha detto Giulini - e chissà magari un giorno anche in Europa". Si parte: per completare l'opera ci vorranno quattro mesi. "Saranno occupate da oggi - ha detto il presidente del Cagliari - sino a centocinquanta persone. Si lavorerà giorno e notte, sabato e domenica. Vorremmo inaugurarlo per la prima partita del prossimo campionato. Ma sarebbe un miracolo: noi ci proveremo".

13:53Scuola: stranieri aumentano nel Nord-Est, sono 130 mila

(ANSA) - VENEZIA, 3 MAG - Sono quasi 130 mila gli alunni stranieri nelle scuole del Nord-Est, con un'incidenza del 12,5% sul totale degli studenti. E' quanto emerge da una ricerca della veneziana Fondazione Leone Moressa, che rileva come negli ultimi 10 anni il loro numero sia aumentato del 52,6%, passando da 85 mila a 130 mila presenze. Di questi, il 64,4% è nato in Italia, componente che arriva all'88,0% nelle scuole dell'infanzia. Il Veneto è la terza regione italiana per presenza di alunni stranieri (91.853), dopo Lombardia ed Emilia Romagna. In Friuli Venezia Giulia gli alunni stranieri sono 18.960, in Trentino Alto Adige 18.433. L'incidenza sul totale degli alunni è del 12,5% nel Nord-Est, superiore rispetto alla media nazionale (9,2%). I valori più alti si registrano a Pordenone (14,9%), Verona (14,1%) e Treviso (13,6%). L'incidenza più bassa è invece a Belluno (7,5%).

13:49Per Ddl orfani femminicidio sede deliberante al Senato

(ANSA) - ROMA, 3 MAG -"Ci siamo appellati ai capigruppo, lo abbiamo chiesto con determinazione in tutte le sedi e finalmente è arrivata la decisione di assegnare il disegno di legge a tutela degli orfani dei crimini domestici all'esame della Commissione Giustizia in sede deliberante. Si tratta di una grande vittoria per tutti, a cominciare dai figli delle vittime di femminicidio che hanno immediato bisogno di tutela non solo legale ma anche psicologica". Lo rende noto il senatore di Campo Progressista Luciano Uras che pochi giorni fa organizzò una conferenza stampa a Palazzo Madama per chiedere una corsia preferenziale per il provvedimento.

13:47Turchia: Erdogan, nessun rimpasto di governo in agenda

(ANSA) - ISTANBUL, 3 MAG - Un rimpasto di governo in Turchia "non è in questo momento in agenda". Lo ha detto il presidente Recep Tayyip Erdogan, rispondendo ai giornalisti prima di partire per Sochi, dove oggi incontrerà il suo collega russo, Vladimir Putin. L'ipotesi di avvicendamenti in alcuni ministeri chiave, specie in ambito economico, è stata al centro del dibattito sulla stampa di Ankara dopo il referendum sul presidenzialismo del 16 aprile. Ieri, Erdogan ha avuto un incontro con il premier, Binali Yilridim, durato oltre 5 ore. "Il primo ministro non è venuto da me con un'offerta del genere", ha assicurato Erdogan.

13:41Francia: attesa per dibattito tv, Macron 59% – Le Pen 41%

(ANSA) - PARIGI, 3 MAG - Sale l'attesa per lo scontro tv di questa sera, due ore e mezzo di faccia a faccia fra il candidato di "En Marche!" alle presidenziali, Emmanuel Macron, e la sua avversaria Marine Le Pen (Front National). Anche il sondaggio Cevipof, il centro studi e ricerche di Sciences Po (per Ipsos), conferma il distacco (59% delle intenzioni di voto a Macron, 41% a Le Pen) a 4 giorni dalla scelta definitiva per l'Eliseo. Gli staff dei due candidati stanno mettendo a punto gli ultimi dettagli del cruciale appuntamento di questa sera, un faccia a faccia sul quale si discute da giorni, ricordando l'importanza che ha avuto nelle ultime sfide presidenziali. Sarà trasmesso da Tf1 e France 2 in diretta, a fare le domande e moderare il dibattito saranno i due capi dei rispettivi servizi politici delle due emittenti, Christophe Jakubyszyn e Nathalie Saint-Cricq, una soluzione accettata dalle due parti, che non avevano trovato l'accordo sui nomi dei conduttori più popolari.

13:35Francia: Merkel, decidono elettori ma bene se vince Macron

(ANSA) - BERLINO, 3 MAG - "È e rimane una decisione degli elettori francesi, nella quale io non interferisco. Ma dico anche che mi farebbe piacere se Emmanuel Macron vincesse, perché lui è per una coerente politica pro-Europa". La cancelliera Angela Merkel esprime nuovamente la sua posizione sulle elezioni francesi, rispondendo a una domanda del Koelner Stadt-Anzeiger. "Il suo successo sarebbe un segnale positivo per la politica di centro, che noi anche qui in Germania vogliamo mantenere forte", ha aggiunto. La campagna europeista di Macron, ha aggiunto, è anche un buon segnale nella direzione di buone relazioni franco-tedesche.

13:32Migranti: Seehofer, serve impegno forte Ue frontiere esterne

(ANSA) - BERLINO, 3 MAG - "Italiani e greci da soli non possono risolvere il problema per l'Europa. Deve esserci un vigoroso impegno Ue". Lo dice il leader dei cristiano-sociali tedeschi Horst Seehofer, in un'intervista al Rheinische Post. L'alleato di Angela Merkel propone una missione comune europea sulle frontiere esterne dell'Ue.