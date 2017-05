Ultima ora

16:03Calcio: Milan, David Han Li a Milanello

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Un paio di settimane dopo il closing e il debutto nel derby, è di nuovo in Italia David Han Li, il braccio destro del nuovo presidente cinese del Milan, Li Yonghong, e domenica sera sarà a San Siro per assistere alla partita contro la Roma. Il manager cinese si trova a Milanello, dove ha raggiunto l'ad rossonero Marco Fassone, che a sua volta ha pranzato assieme all'allenatore Vincenzo Montella.

16:02Calcio: Mondiali, “assist” della Fifa per Cina 2030

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Le speranze della Cina di ospitare i Mondiali del 2030 ricevono un assist dalla Fifa. La Federazione internazionale, infatti, propone che sia possibile consentire di organizzare un'edizione del torneo in uno stesso continente prima dei canonici 12 anni dalla precedente. Nel caso in questione, infatti, dopo Qatar 2022, la Cina dovrebbe attendere almeno il 2034. Così come lo scorso ottobre è stato impedito ai Paesi europei di presentare la candidatura per il 2026, essendo stata assegnata l'edizione 2018 alla Russia. Il che mette in cima alla lista dei favoriti il blocco nordamericano (Stati Uniti-Canada-Messico). La questione sarà sottoposta al Consiglio dell'11 maggio in Bahrain e viene precisato dalla stessa Fifa che potrebbe non essere approvata. Va ricordato che nel 2030 si celebrerà il centenario della Coppa del mondo e al momento, poiché la prima edizione si giocò in Uruguay, tutti i pronostici sembrerebbero indicare un torneo ospitato in Sudamerica (dove l'ultimo passaggio si è avuto con Brasile 2014).

15:53Tennis: Wta Rabat, Errani ai quarti

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Sara Errani si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta di Rabat (250 mila dollari di montepremi, terra rossa), in Marocco. La 30enne romagnola ha battuto per 7/6 (7-9) 6/7 (4-7) 6/2 la statunitense Alison Riske. Oggi in campo anche Francesca Schiavone: la 36enne milanese affronta la canadese Gabriela Dabrowski.

15:52Calcio: Monchi, proverò a convincere Spalletti a restare

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Tra i motivi che mi hanno spinto a venire alla Roma c'è anche Luciano Spalletti, un allenatore importante: conservo la speranza che possa restare con noi. Proverò a convincerlo, ma ora non possiamo distrarci perché ci sono Milan, Juventus, Chievo e Genoa". Lo ha detto il nuovo ds della Roma, Monchi, nel corso della sua presentazione a Trigoria. Il dirigente ha poi ribadito la situazione sul futuro di Totti: "So che Francesco ha un accordo con il club per diventare dirigente dopo questo suo ultimo anno da calciatore. Ma io voglio guardare avanti e chiedo che lui stia il più possibile vicino a me per insegnarmi che cos'è la Roma, dato che lui è la Roma. De Rossi? La voglia e l'interesse sono i medesimi, ovvero quelli di continuare insieme: quindi, dovremmo essere particolarmente imbranati per non riuscire a trovare un accordo...". Quindi, sul prossimo mercato: "Non esistono giocatori incedibili, ma ciò non vuol dire che dovremo vendere: valuteremo le offerte in arrivo. Ma io non sono qui per non vincere?.

15:46Unesco: Israele taglia i fondi dopo la risoluzione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 3 MAG - Israele taglierà di un altro milione di dollari i già decurtati fondi che paga all'Onu: lo ha annunciato oggi il premier Benyamin Netanyahu dopo la Risoluzione su Gerusalemme approvata ieri dall'Unesco. La decisione presa a Parigi "è bizzarra", ha spiegato Netanyahu in apertura delle riunione di governo a Gerusalemme, e "questa vessazione ha un prezzo". Già in passato Israele, dopo analoghe risoluzioni dell'Unesco e dell'Onu, ha tagliato i propri fondi alle organizzazioni.

15:44Alpinismo: Hervé Barmasse pronto per nuova via Shisha Pangma

(ANSA) - AOSTA, 3 MAG - Tra pochi giorni l'alpinista valdostano Hervé Barmasse tenterà di aprire una nuova via sulla parete sud dello Shisha Pangma (8.027 metri), in Tibet, una delle 14 montagne più alte della Terra. Con lui c'è anche il tedesco David Goettler. "L'idea - spiega Barmasse, autore di libri e ospite di molte trasmissioni tv - è di salire senza ausilio di ossigeno, senza corde fisse e campi pre-allestiti. Inseguo il sogno di scalare il mio primo ottomila senza passare da una via normale. Farlo per una via nuova sarebbe bellissimo. Si tratta di un progetto coerente con l'alpinismo che ho sempre cercato di fare e di vivere, sia come atleta, sia dal punto di vista degli ideali, un alpinismo di esplorazione e avventura, cioè fedele all'idea di confrontarmi con qualcosa che ancora non conosco e lontano dall'affollamento delle vie normali". "E' un progetto molto ambizioso - conclude - ma preferisco fallire tentando l'impossibile, che salire fino in vetta seguendo una pista battuta insieme a tantissime altre persone". (ANSA).

15:38Bimba 16 mesi morta in schianto, un arresto

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - E' stato arrestato dai carabinieri di Cantù con l'accusa di omicidio stradale l'operaio di 34 anni che la notte scorsa era alla guida dell'auto che, nel Comasco, si è scontrata con quella a bordo della quale si trovava con i genitori la piccola Aurora, 16 mesi, che è morta in ospedale. L'uomo è risultato positivo all'alcol test. Le indagini dei militari hanno anche appurato che, come riferito dai primi soccorritori, la vettura su cui si trovava la bimba non era dotata del seggiolino imposto per legge per i bambini di quell'età. Il padre della bambina, 28 anni, ha subito una frattura alla gamba e altre contusioni. Meno gravi le condizioni della mamma. Le indagini sono coordinate dal pm di Como Antonio Nalesso.