18:00Di Maio, a settembre eleggeremo nostro candidato Premier

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Nei prossimi mesi, completeremo il processo condiviso di scrivere il programma di governo, che sarà pronto per la fine di luglio. In settembre, eleggeremo il candidato Premier e identificheremo i ministri che saranno presentati ai cittadini italiani prima delle elezioni politiche. Nel 2018, l'Italia potrebbe avere il primo governo fondato sulla democrazia diretta". E' quanto si legge nell'abstact dello speech che il vice presidente della Camera terrà alle 18 (ora statunitense) all'università di Harvard.

17:59Terremoto: anziani fragili, convegno a Matelica

(ANSA) - MATELICA (MACERATA), 3 MAG - C'è una categoria di popolazione che ha risentito in maniera particolare delle conseguenze del terremoto: è quella degli anziani, più facilmente vittime di stress post traumatico, più sensibili e vulnerabili. 'Anziani fragili e terremoto', è il titolo di un convegno in programma a Matelica il 5 e 6 maggio, al quale parteciperà anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Organizzato dal Comune, dagli Ambiti Territoriali 16, 17 e 18, dall'Università di Camerino e da Alzheimer Uniti Italia onlus, il convegno vuole porre l'attenzione sulle persone anziane vittime di calamità naturali con una duplice finalità: da una parte analizzare la situazione e riflettere sulla gestione dell'emergenza e su prassi operative, dall'altra riflettere sulla riorganizzazione dei servizi socio-sanitari nel post terremoto.

17:48Calcio: Fassone, Milan avanti con Montella

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - "Sgombriamo per l'ennesima volta dal tavolo qualunque possibile dubbio sulla guida tecnica del club". Marco Fassone chiarisce che non è in discussione la conferma di Vincenzo Montella alla guida del Milan. "Basta fare un pareggio e rispuntano i dubbi. Ma il mister ha la stima totale non solo mia, del direttore sportivo, della proprietà, da tanto tempo - dichiara il nuovo ad rossonero a Milan Tv -. Non solo l'abbiamo detto, con Montella ci si vede e ci si sente quasi quotidianamente, sono certo che lo percepisca. Il Milan - chiarisce Fassone - ha in programma "investimenti importanti per rinforzare la squadra e essere competitivi nel più rapido tempo possibile". Fassone sottolinea che l'aumento di capitale da 60 fino a 120 milioni di euro che verrà ratificato dalla prossima assemblea, la seconda del club guidato da Li Yonghong. "La gestione del Milan - precisa Fassone - l'anno prossimo non potrà ancora portare utili alla società. Avrà delle perdite e sappiamo in anticipo in che misura saranno compensate".

17:42Scritta con spray nero su duna fossile Torre Guaceto

(ANSA) - TORRE GUACETO (BRINDISI), 3 MAG - Persone non ancora identificate hanno scritto con una bomboletta spray di colore nero sulla duna fossile che, procedendo verso nord, caratterizza l'ultimo tratto della spiaggia di Punta Penna Grossa, nell'area protetta di Torre Guaceto. Lo hanno scoperto, nell'ambito dell'attività di monitoraggio della riserva naturale, gli operatori del Consorzio di Gestione della Riserva che definiscono quanto accaduto "un atto di inciviltà e disprezzo dell'ambiente". "La natura - aggiungono gli operatori del Consorzio - sa sempre come liberarsi delle brutture che le vengono imposte dall'uomo ed il normale rimodellamento della duna cancellerà lo scempio. Però quanto accaduto lascia l'amaro in bocca". "A seguito dello sfregio della duna, nei prossimi giorni - annuncia il presidente del Consorzio, Vincenzo Epifani - chiederò alla capitaneria di porto di Brindisi di rafforzare l'attività di controllo dell'area protetta".

17:41Primarie Pd Ercolano, procura di Napoli apre fascicolo

(ANSA) - NAPOLI, 3 MAG - Il video pubblicato ieri su Fanpage.it sugli immigrati che hanno votato per le primarie del Pd in un seggio di Ercolano è alla attenzione della procura di Napoli che, a quanto si è appreso, lo acquisiranno nei prossimi giorni. La sezione ''reati contro la pubblica amministrazione'', coordinata dal procuratore aggiunto Alfonso D'Avino, ha deciso di aprire un fascicolo a modello 45, dove confluiscono notizie in cui non si ravvisano, allo stato, ipotesi di reato. (ANSA).

17:37Brexit: May, minacce da Ue per condizionare voto Gb

(ANSA) - LONDRA, 3 MAG - Theresa May ha accusa leader e funzionari europei di aver rivolto "minacce" sui negoziati per la Brexit con l'intento di "condizionare" le elezioni britanniche dell'8 giugno. Parlando dopo essere stata ricevuta dalla regina per lo scioglimento formale del Parlamento, la premier del Regno ha rincarato che la posizione di Londra in questi giorni è stata deliberatamente "mal rappresentata". "Vogliamo costruire una nazione più unita, prospera e sicura", ha detto May. Il primo ministro ha ribadito inoltre la necessità di una leadership forte e si è detta fiduciosa dell'esito positivo delle prove che attendono il Paese a partire dai negoziati della Brexit.

17:35Siria: Putin, stop voli su zone cuscinetto se tregua

(ANSA) - MOSCA, 3 MAG - Il presidente Vladimir Putin ha di fatto aperto all'ipotesi di una sorta di no-fly zones in Siria in relazione alle 'zone cuscinetto' proposte dalla Russia. I voli nei cieli di queste zone saranno infatti "cancellati" nel caso in cui non vi siano "attività militari". Lo riporta la Tass. Gli Usa "sostengono" l'idea della Russia di creare delle 'zone cuscinetto' in Siria - aree a 'tensione ridotta' o de-escalation zones, ndr. Lo ha detto Vladimir Putin nel corso della conferenza stampa con Erdogan affermando di averne discusso con Donald Trump nella telefonata di ieri. Putin ha poi detto di sperare che le zone vengano istituite al termine del vertice di Astana. Erdogan ha confermato di aver discusso con Putin la creazione di una zona a tensione ridotta a Idlib. Così la Tass.