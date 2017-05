Ultima ora

19:51Giro: Nibali, voglio salire sul podio

(ANSA) - ALGHERO, 3 MAG - "Voglio salire sul podio finale". Vincenzo Nibali non nasconde le proprie aspettative. Alla vigilia della partenza del centesimo Giro d'Italia, il vincitore della scorsa edizione si presenta carico e determinato. "Mi sento abbastanza bene, le mie aspettative le sanno tutti, finire sul gradino più alto non è facile, se non sarà possibile vincere ancora mi batterò per il secondo o il terzo posto, voglio onorare la corsa", ha detto questo pomeriggio il campione della Bahrain-Merida, inaugurando ad Alghero il ciclo delle conferenze stampa che da qui a venerdì mattina precederanno la partenza della corsa. "Il clima qui in Sardegna è eccezionale, non vedo l'ora di partire - ha aggiunto - la squadra ha lavorato per essere qui nella condizione migliore".

19:37Calcio: Inter, al via campagna abbonamenti

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - "Ancora una volta il pubblico più numeroso d'Italia! Anche quest'anno i tifosi interisti hanno risposto "presente", in ogni momento della stagione, con oltre 47 mila spettatori di media a San Siro". Con questo messaggio l'Inter annuncia, sul proprio sito, l'inizio della campagna abbonamenti per la stagione 2017/2018. Oggi il via alla prelazione per gli abbonati di quest'anno che durerà fino al 15 giugno. "Quella che ci aspetta - si legge poi nella brochure della campagna - sarà una stagione ambiziosa, con traguardi importanti da raggiungere, con una squadra capace di lottare, sempre. Il gruppo Suning vuole riportare l'Inter dove merita, in vetta. Vuole un'Inter vincente e competitiva. Per questo è fondamentale il vostro supporto: San Siro pieno che vibra e incita".

19:32Ambulante fugge durante controllo, morto a Roma

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - E' fuggito alla vista dei vigili urbani che stavano facendo un controllo antiabusivismo sul lungotevere a Roma ed è morto in seguito ad un malore. Vittima un ambulante senegalese di 53 anni. Il fatto è avvenuto attorno alle 13 in un tratto di Lungotevere nel centro di Roma. Alcuni testimoni, anche loro ambulanti immigrati, hanno detto che "i vigili lo hanno investito, lui è caduto battendo la testa". La polizia municipale ha negato di avere inseguito l'ambulante. Piazzale Clodio ha aperto un fascicolo. Sarà eseguita l'autopsia.

19:27Calcio: Raimondi, l’Atalanta punta al quarto posto

(ANSA) - BERGAMO, 3 MAG - "Con l'Udinese domenica è la prima di quattro finali, non guardiamo alla matematica ma puntiamo al quarto posto". Cristian Raimondi, uno dei tre bergamaschi doc dell'Atalanta, con Caldara e Melegoni, mette in guardia le concorrenti a un posto in Europa League. "La Lazio è quarta, è quadrata e ha qualcosa in più delle altre - afferma - ma dista solo tre punti e noi dobbiamo guardare sempre avanti". Otto presenze totali, di cui due con un gol (al Pescara) in Coppa Italia, il trentaseienne ha annunciato il ritiro "Sette anni fa, quando tornai nel club dove sono cresciuto, pensavo al ritorno in serie A, ora sto coronando il sogno di riportarlo nelle coppe europee - spiega Raimondi -. Peccato che non ci giocherò nemmeno un minuto: colgo l'occasione per annunciare il mio addio al calcio. Resterò all'Atalanta nell'area tecnica, ne abbiamo parlato con Gasperini. Questa è la maglia più bella che ci sia, ma dopo tutto lo stemma della Dea c'è anche sulla tuta".

19:26Usa: Abu Mazen accolto da Trump alla Casa Bianca

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - Il presidente palestinese Abu Mazen (Mahmoud Abbas) e' stato accolto da Donald Trump alla Casa Bianca. I due avranno un bilaterale nello studio Ovale prima di rilasciare una dichiarazione comune. Seguira' una colazione di lavoro tra i due leader.

19:22Pd: Orlando, non contesto niente, risultato chiaro

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Non contesto niente. Qualche componente della commissione non ha avuto tutti gli elementi definitivi ma il risultato dal punto di vista politico non cambia molto. Se riuscissimo a dare risultati in tempo certo e trasparente sarebbe meglio". Lo ha detto il ministro della Giustizia Andrea Orlando a "CartaBianca" su Rai3.

19:21Calcio: Giulini, mi dispiace per Muntari

(ANSA) - CAGLIARI, 3 MAG - "Mi dispiace per Sulley, non deve essere bello sentirsi insultato. Posso condannare quello che è successo. Sulley e il Pescara sanno benissimo che Cagliari non è una città razzista e ringrazio il presidente Sebastiani per le dichiarazioni rilasciate". Lo ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, tornando sulla vicenda degli insulti razzisti rivolti al calciatore ghanese da alcuni spettatori durante Cagliari-Pescara. Per questi insulti il Cagliari non è stato punito dalla giustizia sportiva. "Rastelli? Ha fatto e sta facendo un ottimo lavoro, cogliendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Rimangono delle partite importanti da giocare. A fine stagione ragioneremo insieme per capire quale sarà il futuro", ha aggiunto Giulini. Secondo indiscrezioni, il tecnico sarebbe vicino alla riconferma: pronto per lui un contratto triennale.