21:50Migranti:Zuccaro, istruttoria Csm ma no trasferimento

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Il Comitato di presidenza del Csm comunicherà domani la propria valutazione sul caso del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. A quanto si apprende, si va verso un'istruttoria, anche con audizioni e acquisizioni di atti e documenti, per approfondire le parole sui rapporti fra ong e trafficanti di migranti. Ma il Csm non aprirà una pratica per valutare se esistano o meno i presupposti per un trasferimento per incompatibilità ex art.2. La richiesta di una pratica a tutela avanzata dal consigliere laico Gianettin sarà inviata alla prima commissione.

21:46Mostre: a Milano le foto e le poesie di Romina Carrisi Power

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Ha aperto oggi alla galleria d'arte contemporanea milanese Gli eroici furori il progetto espositivo di ritratti fotografici firmato da Romina Power. La mostra, 'Stanza', indaga il sottile rapporto tra la fotografia e la poesia in un racconto introspettivo e autobiografico. Un'installazione site specific accompagna le immagini fotografiche e le poesie, tutte opere di Romina, che disegnano stanze della memoria e Stanze di futuri possibili. La giovane attrice ha già esposto le sue foto a Los Angeles nel 2014, a Locarno nel 2012, a Bari nel 2011 e ha pubblicato il suo primo libro di poesie, "Se Solo Fossimo Altrove", nel 2015.

21:15Diritti tv: Galliani sereno, non sono indagato

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - "Sono caduto dalle nuvole, quando ho visto la notizia ho sentito il mio avvocato, Niccolò Ghedini. Mi ha confermato che non sono indagato e mi ha detto di stare sereno e tranquillo". Così l'ex ad del Milan, Adriano Galliani, interpellato dall'ANSA, ha commentato la ricostruzione dei pm di Milano che indagano sui diritti tv, secondo cui sarebbe coinvolto in "un'associazione a delinquere". "Le intercettazioni? Ero vicepresidente di Lega, era normale che parlassi con l'advisor", ha replicato Galliani.

21:11Calcio: Europa League, Ajax-Lione 4-1

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Ajax-Lione 4-1 (2-0) nella semifinale di andata dell'Europa League, giocata alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Queste le reti: nel pt 25' Traorè, 34' Dolberg; nel st 4' Younes, 21' Valbuena (L), 26' Traorè.

20:53Alfano a Suu Kyi, Italia sostiene riconciliazione birmana

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Sono stato particolarmente lieto di ricevere oggi il leader del Governo birmano: Governo, Parlamento e società civile italiani hanno sempre calorosamente sostenuto, infatti, il suo personale, pacifico impegno per affermare la causa della democrazia e dei diritti umani". Così il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, dopo l'incontro, oggi, alla Farnesina, con la ministro degli Esteri e consigliere di Stato birmana Aung San Suu Kyi, premio Nobel per la pace nel 1991. Lo si apprende alla Farnesina. "L'Italia ha sostenuto fin dall'inizio la transizione democratica in Myanmar, il processo di riconciliazione nazionale e lo sviluppo del Paese" ha proseguito Alfano, aggiungendo che "siamo consapevoli delle sfide che devono affrontare nel cammino, non ancora compiuto, verso una piena ed inclusiva democrazia".

20:42Calcio: sorpresa Juve, Cuadrado in panchina

(ANSA) - MONTECARLO, 3 MAG - Mossa a sorpresa di Allegri per Monaco-Juve che mette un difensore in più per frenare il gioco offensivo dei monegaschi. Cuadrado è in panchina e al suo posto, esterno destro nel trio dietro Higuain, gioca Dani Alves. Nella linea difensiva ci sono Barzagli a destra, Bonucci e Chiellini centrali. Per il resto confermati Marchisio e Pjanic davanti alla difesa e Dybala e Mandzukic.

20:37Ciclismo: morto Rumsas, accertamenti in corso a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 3 MAG - Accertamenti in corso per la morte di Linas Rumsas, ciclista dilettante e figlio dell'ex ciclista professionista Raimondas, morto stroncato da un malore che lo ha colpito ieri mattina. Sulla morte dell'atleta la Asl di Lucca ha chiesto un riscontro diagnostico per chiarire le cause del decesso, e il corpo è ora a disposizione delle autorità. Stando alle testimonianze di alcuni amici, il giovane si sarebbe sentito male già il primo maggio: un malore per il quale era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Lucca da dove - dopo alcuni controlli - era stato subito dimesso. Ieri mattina poi, mentre si trovava nella sua casa di Lunata nel comune di Capannori, un nuovo mancamento che gli ha fatto perdere conoscenza. Ricoverato all'ospedale San Luca, è morto poche ore più tardi. Linas Rumsas era campione nazionale under 23 del suo paese e tesserato per la Altopack Eppela, società di elite under 23 con sede ad Altopascio (Lucca) affiliata con i professionisti della Trek Segafredo.