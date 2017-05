Ultima ora

23:34Iran: esplosione in miniera, bilancio sale a 21 morti

(ANSA) - TEHERAN, 3 MAG - Sale a 21 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta stamane in una miniera nella regione iraniana del Golestan. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane, citando funzionari locali. L'esplosione è avvenuta al momento del cambio di turno e sarebbe stata provocata da un eccessivo accumulo di gas. Nei tunnel, sono rimasti intrappolati 40-50 lavoratori.

23:30Tillerson, sicurezza nazionale prevarrà sui valori

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - Gli Usa non decideranno più le loro relazioni con i Paesi stranieri adottando come criterio i valori americani, come ad esempio i diritti umani, perché a prevalere sarà l'interesse della sicurezza nazionale: a certificare la svolta dell'amministrazione Trump è stato oggi il capo della diplomazia Usa, Rex Tillerson, parlando ai dipendenti del Dipartimento di Stato. L'ex numero uno di Exxon Mobile ha distinto tra "valori" e "politiche" che guideranno la sua strategia.Le politiche - ha sottolineato il segretario di Stato Usa - possono e devono cambiare mentre la sfida per i diplomatici è identificare come meglio rappresentare i valori Usa. Ma per la sicurezza nazionale, ha aggiunto, le politiche non saranno necessariamente subordinate ai valori. "In alcune circostanze, se subordiniamo i nostri sforzi per la sicurezza nazionale a qualcuno che non adotta i nostri valori, probabilmente non raggiungeremo i nostri obiettivi di sicurezza nazionale", ha sostenuto.

23:29Pallavolo: gara-2 finali scudetto donne, Novara-Modena 3-0

(ANSA) - NOVARA, 3 MAG - La Igor Gorgonzola Novara pareggia i conti nelle finali scudetto del campionato di pallavolo donne. Grazie alla spinta del PalaIgor - 3.500 gli spettatori presenti - le azzurre di Marco Fenoglio si impongono per 3-0 sulla Liu Jo Nordmeccanica Modena, in un match che per certi versi ricalca quello che era successo, a parti invertite, al PalaPanini. Conquistato agevolmente il primo set, vinto 25-16, le padrone di casa soffrono il ritorno delle bianconere nel secondo, ma risalgono dal 19-23 e annullano due set point prima di vincere 27-25. La Liu Jo non molla nel terzo, recupera fino ad arrivare a contatto ma cede 25-23. Bene nella Igor una Francesca Piccinini in versione deluxe (e votata Mvp del match) da 12 punti con il 48% offensivo. Tutto in parità, sull'1-1, nella serie tricolore: l'Igor potrà contare di nuovo sul pubblico amico in gara-3, in programma sabato alle 20.45.

23:28Macron-Le Pen, scontro in Tv. Duello a colpi di insulti

(ANSA) - PARIGI, 3 MAG - Macron-Le Pen, il dibattito tv fra i due contendenti per l'Eliseo diventa subito scontro: è stata Marine Le Pen ad aprire le ostilità alle prime parole. Emmanuel Macron ha capito all'istante che non era il caso di andare per il sottile e l'appuntamento per approfondire e confrontare i programmi è sembrato a tratti una rissa da talk-show. "Lei ha la freddezza del banchiere d'affari", ha esordito Le Pen, "è il candidato della mondializzazione selvaggia", con un "sorriso da passaporto" e argomenti "vergognosi". "Non avevo dubbi, lei signora Le Pen è la candidata dello spirito di 'finesse' - ha subito replicato Macron ribattendo colpo su colpo - vedremo se i francesi vogliono il vostro spirito di sconfitta di fronte alla mondializzazione, alla lotta al terrorismo" o "il nostro spirito di conquista". La crisi sociale, il malessere dei francesi, il carico fiscale, la moneta unica, sono subito entrati di prepotenza nel dibattito, anche se i due candidati hanno quasi sempre privilegiato l'attacco all'avversario.

23:20Champions: Higuain “vittoria importante, ora finale”

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Sono felice, era una partita molto sentita, è una vittoria importantissima, io penso sempre a lavorare e a cercare di fare bene. Adesso speriamo di andare in finale". Gonzalo Higuain non nasconde la gioia per la doppietta che ha deciso il 2-0 della Juve in casa del Monaco nella semifinale di Champions. "Ancora c'è il ritorno e loro sono forti - aggiunge l'argentino - ma era importante vincere e non subire gol. Ora penseremo al campionato, speriamo di vincere il derby e chiudere la pratica scudetto".

23:06Champions: Monaco-Juve 0-2, è super Higuain

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - La finale di Cardiff si avvicina. La Juventus si impone 2-0 in casa del Monaco, nella gara di andata di semifinale di Champions League: un successo firmato da Gonzalo Higuain, autore della doppietta che fa fare alla squadra di Allegri un altro passo deciso verso la finalissima. Due occasioni in avvio per i padroni di casa, ma Buffon non si fa sorprendere: al 29' l'azione mirabile che sblocca il risultato, avviata dal colpo di tacco di Dybala, Dani Alves ancora di tacco fa l'assist su cui Higuain arriva e con un destro regala l'1-0. Nella ripresa, al 14' il raddoppio sempre a firma dell'argentino che nell'area piccola stavolta segna di sinistro. Al 32' Allegri fa uscire Higuain, sostituito da Cuadrado, tenuto a sorpresa in panchina.

21:50Migranti:Zuccaro, istruttoria Csm ma no trasferimento

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - Il Comitato di presidenza del Csm comunicherà domani la propria valutazione sul caso del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro. A quanto si apprende, si va verso un'istruttoria, anche con audizioni e acquisizioni di atti e documenti, per approfondire le parole sui rapporti fra ong e trafficanti di migranti. Ma il Csm non aprirà una pratica per valutare se esistano o meno i presupposti per un trasferimento per incompatibilità ex art.2. La richiesta di una pratica a tutela avanzata dal consigliere laico Gianettin sarà inviata alla prima commissione.