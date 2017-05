Ultima ora

00:16Trump vede Abu Mazen ‘io mediatore, avremo la pace’

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - "Noi vogliamo creare la pace tra Israele e i palestinesi e ci arriveremo": Donald Trump rilancia con ottimismo la sfida persa finora da tutti i presidenti americani, compreso Barack Obama. "C'è una grande, grandissima occasione", assicura in una dichiarazione alla Casa Bianca accanto al presidente palestinese Abu Mazen, ricevuto con calore due mesi e mezzo dopo il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Il tycoon non ha ricette, salvo ammonire che "non ci potrà essere pace durevole se i dirigenti palestinesi non condannano all'unisono gli appelli alla violenza e all'odio". Del resto, riconosce che un accordo di pace "non può essere imposto dagli Usa o da altri Paesi", proponendosi quindi come "mediatore, arbitro o facilitatore" in un negoziato diretto tra le parti. I fallimenti del passato non lo spaventano. Il suo ottimismo si è specchiato in quello di Abu Mazen, che ha riconosciuto le "nuove opportunità", il "nuovo orizzonte" creato dalla determinazione di Trump per un "trattato di pace storico".

00:02Basket: posticipo serie A, Sassari-Venezia 85-89

(ANSA) - SASSARI, 3 MAG - L'Umana Reyer Venezia espugna il campo del Banco di Sardegna Sassari per 89-85 nel posticipo della 29/a giornata di serie A, e consolida il secondo posto. E' stata una gara spettacolare, con continui cambi di registro, continui ribaltoni, parziali profondissimi e, alla fine, un risultato giusto, che conferma l'attuale distanza tra le due squadre. La Reyer parte fortissimo va sull'11-3. La Dinamo prova subito a riavvicinarsi ma l'Umana resiste. I ragazzi di De Raffaelle perdono intensità e si abbandonano a un Banco trasformato da Stipcevic e Lawal. Con un parziale di 20-2 Sassari chiude la prima frazione sul 30-20. Nella seconda lo strappo lo compiono gli ospiti, con un break di 20-2. Poi Venezia controlla: troppo profonda la panchina e netto il gap fisico, e il match prende una china pericolosa per i padroni di casa. Venezia fissa il massimo vantaggio: 50-67, poi comincia l'ennesima partita della serata: Sassari si fa sotto fino all'83-82. Nel finale una distrazione di Lydeka dà a Venezia la vittoria.

23:48Champions: Allegri, Buffon n.1 mondo,Pjanic mi fa arrabbiare

(ANSA) - ROMA, 3 MAG - "Voglio fare i complimenti alla squadra per questa partita contro il Monaco che non era facile: loro sono una squadra con molta qualità. Siamo partiti bene, poi abbiamo sbagliato troppo, Buffon ha fatto una grande parata sullo 0-0 e dopo siamo passati in vantaggio con una ripartenza. Nella ripresa abbiamo concesso meno". E' un Massimiliano Allegri soddisfatto quello che commenta la vittoria della Juve sul campo del Monaco. "Possiamo fare meglio ma dobbiamo essere contenti - aggiunge -. C'è ancora il ritorno, loro non avranno niente da perdere e dovremo fare un'altra partita seria. Cuadrado in panchina? Con Khedira fuori avevo bisogno di un giocatore di marcatura come Barzagli che ha fatto una partita straordinaria". Buffon è stato superlativo: "quando ci sono le partite serie Gigi dimostra di essere ancora il n.1 al mondo. Pjanic? Con lui sono arrabbiato perché ha le qualità per diventare uno dei tre centrocampisti più forti al mondo ma ogni volta che perde palla diventa una tragedia. Deve essere più convinto".

23:34Iran: esplosione in miniera, bilancio sale a 21 morti

(ANSA) - TEHERAN, 3 MAG - Sale a 21 morti il bilancio dell'esplosione avvenuta stamane in una miniera nella regione iraniana del Golestan. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane, citando funzionari locali. L'esplosione è avvenuta al momento del cambio di turno e sarebbe stata provocata da un eccessivo accumulo di gas. Nei tunnel, sono rimasti intrappolati 40-50 lavoratori.

23:30Tillerson, sicurezza nazionale prevarrà sui valori

(ANSA) - WASHINGTON, 3 MAG - Gli Usa non decideranno più le loro relazioni con i Paesi stranieri adottando come criterio i valori americani, come ad esempio i diritti umani, perché a prevalere sarà l'interesse della sicurezza nazionale: a certificare la svolta dell'amministrazione Trump è stato oggi il capo della diplomazia Usa, Rex Tillerson, parlando ai dipendenti del Dipartimento di Stato. L'ex numero uno di Exxon Mobile ha distinto tra "valori" e "politiche" che guideranno la sua strategia.Le politiche - ha sottolineato il segretario di Stato Usa - possono e devono cambiare mentre la sfida per i diplomatici è identificare come meglio rappresentare i valori Usa. Ma per la sicurezza nazionale, ha aggiunto, le politiche non saranno necessariamente subordinate ai valori. "In alcune circostanze, se subordiniamo i nostri sforzi per la sicurezza nazionale a qualcuno che non adotta i nostri valori, probabilmente non raggiungeremo i nostri obiettivi di sicurezza nazionale", ha sostenuto.

23:29Pallavolo: gara-2 finali scudetto donne, Novara-Modena 3-0

(ANSA) - NOVARA, 3 MAG - La Igor Gorgonzola Novara pareggia i conti nelle finali scudetto del campionato di pallavolo donne. Grazie alla spinta del PalaIgor - 3.500 gli spettatori presenti - le azzurre di Marco Fenoglio si impongono per 3-0 sulla Liu Jo Nordmeccanica Modena, in un match che per certi versi ricalca quello che era successo, a parti invertite, al PalaPanini. Conquistato agevolmente il primo set, vinto 25-16, le padrone di casa soffrono il ritorno delle bianconere nel secondo, ma risalgono dal 19-23 e annullano due set point prima di vincere 27-25. La Liu Jo non molla nel terzo, recupera fino ad arrivare a contatto ma cede 25-23. Bene nella Igor una Francesca Piccinini in versione deluxe (e votata Mvp del match) da 12 punti con il 48% offensivo. Tutto in parità, sull'1-1, nella serie tricolore: l'Igor potrà contare di nuovo sul pubblico amico in gara-3, in programma sabato alle 20.45.

23:28Macron-Le Pen, scontro in Tv. Duello a colpi di insulti

(ANSA) - PARIGI, 3 MAG - Macron-Le Pen, il dibattito tv fra i due contendenti per l'Eliseo diventa subito scontro: è stata Marine Le Pen ad aprire le ostilità alle prime parole. Emmanuel Macron ha capito all'istante che non era il caso di andare per il sottile e l'appuntamento per approfondire e confrontare i programmi è sembrato a tratti una rissa da talk-show. "Lei ha la freddezza del banchiere d'affari", ha esordito Le Pen, "è il candidato della mondializzazione selvaggia", con un "sorriso da passaporto" e argomenti "vergognosi". "Non avevo dubbi, lei signora Le Pen è la candidata dello spirito di 'finesse' - ha subito replicato Macron ribattendo colpo su colpo - vedremo se i francesi vogliono il vostro spirito di sconfitta di fronte alla mondializzazione, alla lotta al terrorismo" o "il nostro spirito di conquista". La crisi sociale, il malessere dei francesi, il carico fiscale, la moneta unica, sono subito entrati di prepotenza nel dibattito, anche se i due candidati hanno quasi sempre privilegiato l'attacco all'avversario.