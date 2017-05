Ultima ora

10:23Black out a Capri, gran parte dell’isola senza corrente

(ANSA) - CAPRI (NAPOLI), 4 MAG - Un guasto improvviso ha lasciato questa mattina numerose zone dell'isola di Capri (Napoli) senza corrente. Ignoti i motivi dell'interruzione dell'energia elettrica, sia nel centro sia nelle zone di Tiberio e Marina Grande, oltre che ad Anacapri. Già in passato si erano verificate interruzioni improvvise di energia elettrica. (ANSA).

10:16Australia: gruppo giornali Fairfax, esubero 125 giornalisti

(ANSA) - SYDNEY, 4 MAG - In una protesta senza precedenti in Australia, sono entrati in sciopero per un'intera settimana i giornalisti del gruppo editoriale Fairfax - che pubblica il Sydney Morning Herald, The Age a Melbourne e l'Australian Financial Review - dopo l'annuncio di un piano di esubero di 125 giornalisti, un quarto di tutte le redazioni. Lo sciopero compromette la copertura del cruciale bilancio federale di previsione martedì prossimo, ma la direzione della Fairfax ha assicurato che le tre testate saranno pubblicate regolarmente nei prossimi giorni, e che i siti web continueranno a operare. Dopo riunioni sindacali a Sydney, Melbourne e Canberra, i giornalisti hanno deciso lo sciopero "per mandare un messaggio alla direzione, che avrebbe dovuto negoziare seriamente prima di implementare tagli così significativi". Secondo il capo redattore delle pagine politiche dell'Herald, Sean Nicholls, i tagli sono "una minaccia esistenziale senza precedenti" ai tre quotidiani.

10:03Migranti:Alfano, riunione internazionale in Italia

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Il prossimo 6 luglio l'Italia ospiterà una conferenza ministeriale sull'emergenza migratoria. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Angelino Alfano alle Commissioni Esteri riunite alla Camera, riferendo sugli sviluppi della politica internazionale e sull'agenda italiana per la presidenza del G7. La conferenza, promossa dallo stesso Alfano, sarà allargata ai rappresentanti della Libia, ai Paesi di transito dei migranti, ai partner Ue, all'Oim e all'Unhcr, ha spiegato Alfano.

10:03Calcio: Allegri, ora pedalare ancora più forte

(ANSA) - MONTECARLO, 4 MAG - Scudetto dietro l'angolo, finale di Champions anche e finale di Coppa Italia già conquistata. La Juventus sembra inarrestabile e Allegri la sprona a dare ancora di più: "Quando i traguardi sembrano vicini - è il suo messaggio su Twitter nella notte post-partita - è il momento di pedalare ancora più forte. Davvero #finoallafine". Gigi Buffon pubblica la foto della parata al 90' sul colpo di testa di Germain. "Un viaggio fuori dall'ordinario - commenta sui social - ma lo straordinario deve ancora venire". I due colpi da ko al Monaco portano praticamente i bianconeri alla finale di Cardiff, ma Bonucci segue le orme del suo mister e scrive: "Un passo alla volta, con convinzione, umiltà e voglia di vincere. Partita da Squadra. Ora testa al derby". Claudio Marchisio, infine, batte le mani ai compagni e a se stesso: "Grandi ragazzi... Grandi TUTTI!! Un grande passo verso l'obiettivo finale".

09:30Furti Nord Italia, smantellate bande ‘hi tech’ e ‘beverage’

(ANSA) - VERCELLI, 4 MAG - La questura di Vercelli ha smantellato, in due distinte operazioni, due bande ritenute responsabili di furti in tutta Italia. Magazzini di prodotti elettronici, elettrodomestici e bevande di ogni tipo, tra cui prezioso champagne, gli obiettivi preferiti dai malviventi, che in pochi mesi - tra l'ottobre 2016 e il gennaio 2017 - sono accusati di aver messo insieme un bottino di circa un milione di euro. Quattro moldavi tra i 29 e i 41 anni sono stati arrestati nell'operazione 'Hi tech', mentre per un altro moldavo e un romeno è stato disposto l'obbligo di dimora. Tra i furti di cui sono accusati c'è anche quello da 360mila euro del 6 ottobre scorso presso la Dimo di Vercelli, società che commercializza e spedizione gli articoli elettronici nei negozi Euronics. Con l'operazione 'Beverange' sono stati arrestati invece due autotrasportatori pugliesi di 36 e 52 anni, accusati del furto di bibite da 180 mila euro in un deposito vercellese e di quello da 250mila euro presso una ditta di Settimo Milanese. (ANSA).

08:56Gb: Buckingham Palace convoca personale d’urgenza

(ANSA-AP) - LONDRA, 4 MAG - Un funzionario di Buckingham Palace ha detto alla Associated Press che "non c'è motivo di preoccupazione" legato alla convocazione di tutto il personale di Casa Reale alla residenza londinese della Regina, anticipato dal Daily Mail. Il giornale aveva scritto che Buckingham Palace ha convocato per questa mattina una "riunione d'emergenza" di tutto il personale della famiglia reale sparso nelle varie residenze del Paese: l'iniziativa, definita da varie fonti "molto insolita", potrebbe secondo le fonti del tabloid riguardare un annuncio imminente sulla regina stessa o sul suo consorte, il principe Filippo Duca di Edimburgo.

07:08Mafia: 15 ordinanze nel Catanese, c’è anche boss ‘spazzino’

(ANSA) - BELPASSO (CATANIA), 4 MAG - I Carabinieri di Catania hanno eseguito un'ordinanza cautelare del gip nei confronti di 15 indagati accusati di fare parte del 'gruppo di Belpasso' del clan Santapaola-Ercolano. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione mafiosa, spaccio di droga, estorsione, rapina, sequestro di persona, danneggiamento seguito da incendio e riciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Le indagini, coordinate dalla Dda della Procura di Catania, hanno consentito di ricostruire l'organigramma del clan, l'ingente volume di affari del gruppo con la vendita di cocaina e marijuana, estorsioni a imprenditori locali e rapine nei confronti di autotrasportatori. A capo del gruppo ci sarebbe il boss Carmelo Aldo Navarria, scarcerato e rimesso in libertà nel 2014 dopo 26 anni di reclusione per sei omicidi. Negli anni Ottanta era considerato lo 'spazzino' della cosca, perché faceva sparire i cadaveri, per conto del clan del Malpassotu, che era il braccio armato del capomafia Nitto Santapaola. (ANSA).