12:13Terremoto: a Ussita un ristorante aperto c’è

(ANSA) - USSITA (MACERATA), 4 MAG - "Ad Ussita un ristorante aperto e che ogni giorno accoglie decine di clienti c'è ed è La Mezza Luna club": a evidenziarlo è la titolare del locale, Rossella Orazi. Una precisazione che arriva anche dal vicesindaco Massimo Valentini dopo che, all'ANSA, aveva raccontato della chiusura totale di tutte le attività in questo borgo, della provincia di Macerata, distrutto dal sisma. "C'è invece la Mezza Luna - dice - ed è un punto di riferimento importante per il nostro territorio e ci dà speranza e fiducia per una ripartenza generale". "Abbiamo riaperto i battenti dal 28 gennaio e da allora tutti i giorni prepariamo pranzi e cene e non solo per le poche persone che si trovano a Ussita, ma per tutti quelli che ancora vivono in queste zone, da Visso a Castelsantangelo sul Nera e soprattutto per i tantissimi turisti e visitatori che nei fine settimana vengono a trovarci in segno di solidarietà", spiega Orazi. Che vive dentro il suo locale: "Ho sistemato un divano letto e sto qui tutta la settimana, nel weekend arrivano anche le mie figlie Linda e Martina a darmi una mano in sala". Per raggiungere "La Mezza Luna club" occorre transitare all'interno della "zona rossa" di Visso, "al posto di blocco delle forze dell'ordine è sufficiente dire che vengono a mangiare da noi e vi lasceranno passare", dice la titolare del ristorante.

12:12Siria: intesa Russia-Turchia-Iran su ‘zona sicurezza’

(ANSA) - MOSCA, 4 MAG - Russia, Iran e Turchia hanno raggiunto un'intesa sul memorandum riguardante la creazione di quattro 'zone di de-escalation' in Siria: lo scrive la Tass citando "una fonte vicina ai negoziati" in corso ad Astana. "Il lavoro sul documento è prossimo al completamento", ha aggiunto la fonte.

12:09Droga: traffico di cocaina dal Perù, 9 arresti da Gdf Pavia

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Nove trafficanti internazionali sono stati arrestati dai militari del Nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pavia, su disposizione dell'Autorità giudiziaria milanese, in collaborazione con i colleghi di Roma, Genova e Verona nell'ambito dell'operazione Huarango. L'operazione ha consentito di sgominare un gruppo che, in poco più di sei mesi, era riuscito a importare dal Perù 25 chili di cocaina sequestrata in aeroporti, alla stazione di Milano, mentre in un caso - grazie alla collaborazione con la Direzione antidroga della Polizia nazionale del Perù - il sequestro è stato effettuato direttamente in Perù, prima che il corriere si imbarcasse sul volo per l'Europa. I metodi utilizzati per importare lo stupefacente e sfuggire ai controlli erano i più disparati: dall'occultamento nei classici doppifondi delle valige, ai tessuti degli abiti impregnati di cocaina liquida; dalle confezioni di prodotti alimentari alle immagini sacre composte con stupefacente modellato.

12:05Calcio: in Spagna già vedono la finale Real-Juventus

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Mancano ancora le gare di ritorno ma, per la stampa sportiva spagnola, le avversarie che si ritroveranno in finale di Champions sono già scritte: Real Madrid e Juventus. Nessun dubbio, quindi, che merengue e bianconeri sapranno difendere il 3-0 sull'Atletico e lo 0-2 sul Monaco dei match d'andata. "Marca" si rivolge direttamente all'ex Higuain, mattatore ieri nel Principato, e apre l'edizione odierna con un più che esplicito "Ci vediamo a Cardiff", riferendosi alla sede della finale del torneo. Il quotidiano iberico giudica impossibile una rimonta del Monaco, ricordando che in Champions la Juve non subisce reti da novembre. Più prudente si mostra "As", che non si lascia andare a facili pronostici, ma orienta comunque lo sguardo su quello che potrà essere il duello stellare fra Ronaldo e Higuain. All'argentino, in basso nella prima pagina odierna, viene riconosciuto di aver "demolito il Monaco di Mbappé", mentre il titolo principale è per "Superman Cristiano", sostanzialmente già incoronato Pallone d'oro.

12:00Tangente da 70 mila euro nel Napoletano, tre arresti

(ANSA) - NAPOLI, 4 MAG - Avevano chiesto il pagamento di una tangente di 70 mila euro al proprietario di un bar di Villaricca (Napoli). Sono stati arrestati, in tre, in esecuzione di un'ordinanza di applicazione della custodia in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Napoli su richiesta della Dda della Procura. Il provvedimento è stato eseguito dal Gico del Nucleo di Polizia Tributaria di Napoli. I tre si sarebbero recati più volte presso il bar e l'abitazione della vittima, richiedendo il pagamento della somma, con minacce di ritorsioni violente anche nei confronti dei familiari. In un primo momento la vittima aveva tentato di far intervenire in suo favore alcuni 'intermediari' in grado di intercedere presso gli autori della richiesta estorsiva. Poi aveva pagato la somma suddivisa in più tranche. Tra i destinatari del provvedimento Walter Mallo, ritenuto capo dell'omonimo gruppo criminale attivo nel rione Don Guanella a Napoli e un esponente del clan Ferrara Cacciapuoti.(ANSA).

11:59Calcio: Grande Torino, cerimonia a Superga

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Gli eroi sono sempre immortali agli occhi di chi in essi crede. E così i ragazzi crederanno che il Torino non è morto: è soltanto in trasferta". Cita Indro Montanelli, che così ricordava la tragedia di Superga, la sindaca di Torino Chiara Appendino. In occasione dell'anniversario dell'incidente aereo in cui 68 anni fa persero la vita capitan Mazzola e compagni, la prima cittadina ha reso omaggio al Grande Torino depositando una corona di alloro sulla lapide che ricorda le vittime. Con lei era presente l'assessore comunale allo Sport, Roberto Finardi. "Aggiungo inoltre tutta la mia solidarietà ai tifosi del Torino - ha scritto la Appendino via social - per le vergognose scritte comparse sulla strada verso Superga l'altra notte. Un'offesa non solo per i tifosi granata, ma per tutti coloro che si riconoscono nei valori sportivi del rispetto e della solidarietà. Ci siamo immediatamente mossi per coprire quello scempio e ringrazio tutti gli uffici che in tempi brevissimi hanno portato a termine l'intervento".

11:54Calcio: la stampa francese, troppa Juve per il Monaco

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Una grande foto di Buffon che rivolge un buffetto consolatorio sulla testa di Mbappé (deluso per un'occasione appena mancata), apre l'edizione del quotidiano francese "L'Equipe", all'indomani dell'affermazione della Juventus in casa del Monaco nella semifinale d'andata di Champions League. E il titolo scelto dal giornale è: "Una classe di differenza". La principale testata sportiva d'Oltralpe rende così omaggio alla supremazia bianconera sul campo, concentrandosi in particolare su una delle sfide nella sfida che era tra le più attese: quella, appunto, fra il giovane attaccante ("il piccolo principe") e l'esperto portiere ("la leggenda"). Lo stesso riconoscimento arriva da "France Football", che nella sua versione online ammette come, contro la Juventus, al Monaco abbiano trovato i loro maestri. I bianconeri, viene spiegato, hanno fatto pesare la loro esperienza impedendo ai monegaschi di giocare come sono abituati a fare: la finale di Cardiff, è la conclusione, è quantomai lontana per la squadra di Jardim.