Ultima ora

13:50Calcio: Serie A, Valeri arbitra il derby Juventus-Torino

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Arbitri, guardalinee, IV ufficiali e addizionali della 35/a giornata di Serie A, domenica alle 15: Chievo-Palermo, Serra di Torino (Di Iorio-Colarossi/Passeri/Mariani-Martinelli); Empoli-Bologna, Calvarese di Teramo (Vivenzi-Del Giovane/Vuoto/Pairetto-La Penna); Genoa-Inter, Damato di Barletta (Barbirati-Posado/Di Vuolo/Doveri-Abisso); Juventus-Torino (sabato, ore 20:45), Valeri di Roma 2 (Di Liberatore-Dobosz/Costanzo/Rocchi-Celi); Lazio-Sampdoria, Mazzoleni di Bergamo (Paganessi-Lo Cicero/Fiorito/Banti-Pinzani); Milan-Roma (ore 20:45), Rizzoli di Bologna (Meli-Crispo/Manganelli/Tagliavento-Irrati); Napoli-Cagliari (sabato, ore 18), Giacomelli di Trieste (Marzaloni-Alassio/Schenone/Massa-Manganiello); Pescara-Crotone, Russo di Nola (Carbone-Liberti/Pegorin/Guida-Abbattista); Sassuolo-Fiorentina, Gavillucci di Latina (Giallatini-Gava/Tasso/Fabbri-Saia); Udinese-Atalanta (ore 12.30), Di Bello di Brindisi (De Pinto-De Meo/Ranghetti/Maresca-Rapuano).

13:49Terremoto: prime demolizioni a Castelluccio

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 4 MAG - Prime demolizioni a Castelluccio. Il Comune di Norcia ha emesso una serie di ordinanze per l'abbattimento di alcuni edifici irreparabilmente danneggiati dal terremoto dell'ottobre scorso, finalizzate al ripristino della viabilità all'interno del borgo e a "fronteggiare l'emergenza" in senso più ampio. "Le demolizioni - si legge nella documentazione licenziata dall'amministrazione comunale - si rendono necessarie "al fine di garantire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione, con particolare riferimento all'integrità della vita e alla salubrità dell'ambiente". I proprietari hanno 60 giorni di tempo per presentare un eventuale ricorso avverso all''ordinanza se si rivolgono al Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria, oppure 120 giorni se scelgono di chiamare in causa il Presidente della Repubblica. Oltre all'abbattimento degli immobili, inizierà la rimozione delle macerie. Quando queste due fasi saranno completate potrà essere avviata la ricostruzione del borgo.

13:04Papa: riforma media S. Sede, con ‘violenza’ buona

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 4 MAG - "Questo Dicastero, che compirà due anni il prossimo 27 giugno, due candele, eh, si presenta si presenta in piena riforma, e non dobbiamo avere paura di questa parola, riforma, no, riforma non è imbiancare un po' le cose, riforma è dare nuova forma alle cose, organizzarle in altro modo, si deve fare con intelligenza, con mitezza, ma anche anche c'è un po' permettetemi la parola un po' di violenza, ma violenza buona, riformare le cose". Lo ha detto il Papa, a braccio, alla Segreteria per la comunicazione, ricevuta in udienza in occasione della sua prima assemblea plenaria. La Segreteria è stata istituita il 27 giugno 2017.

12:59Tap: ottavo giorno sciopero fame e sete oncologo

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 4 MAG - Ottavo giorno di sciopero della fame della sete per l'oncologo salentino Giuseppe Serravezza, responsabile Scientifico Lilt Lecce, che dopo essere stato dimesso ieri dall'ospedale di Casarano dove era stato ricoverato martedì scorso per un malore, sta proseguendo ad attuare il digiuno totale nella sua abitazione, a Casarano. Serravezza protesta contro il progetto del gasdotto Tap, il cui approdo è previsto nella marina di San Foca, e per invitare "la Politica a favorire il dialogo e il confronto tra il Governo centrale e le istanze del territorio". Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha fatto sapere che nel pomeriggio si recherà a fargli visita. Il professionista salentino - come rende noto la sezione Lilt di Lecce - è monitorato dai medici del suo reparto di Oncologia che ogni giorno sono costantemente al suo fianco. Prosegue la sua protesta con la sola terapia di reidratazione tramite flebo. Numerosi i messaggi di solidarietà da tutta Italia.

12:50Bimba morta in schianto: pm, indagato rimanga in carcere

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Si terrà domani mattina davanti al gip di Como l'udienza per la convalida dell'arresto dell'operaio di 34 anni che, l'altra notte, ha causato la morte della piccola Aurora, 16 mesi, che si trovava a bordo dell'auto dei suoi genitori a Cantù, nel Comasco. L'uomo, che aveva bevuto, è accusato di omicidio stradale aggravato dalla guida in stato d'ebbrezza, e nei suoi confronti il pm Antonio Nalesso ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Anche il padre della bambina è indagato a piede libero in quanto a bordo della vettura non era presente il seggiolino previsto dalla legge e la bambina era seduta in braccio alla madre. (ANSA).

12:45Romania: tornano proteste contro la corruzione

(ANSAmed) - BUCAREST, 4 MAG - Un migliaio di persone hanno manifestato ieri sera davanti alla sede del governo a Bucarest per protestare contro la decisione di una commissione parlamentare a favore della grazia per i reati di corruzione. "Dobbiamo difendere il nostro Paese dai ladri e dai corrotti", hanno detto gli organizzatori della manifestazione durante la quale, tra lo sventolio di bandiere romene, della Ue e della Nato, sono stati scanditi slogan antigovernativi. Manifestazioni analoghe si sono tenute ieri sera in altre citta' della Romania. Le proteste hanno fatto seguito a un voto della commissione giustizia del Senato con il quale e' stato approvato un emendamento sul beneficio della grazia anche per coloro che sono stati condannati in via definitiva per reati quali abuso d'ufficio, tangenti e più in generale per reati legati alla corruzione.

12:42Iraq: nuova offensiva governativa a Mosul ovest

(ANSA) - BAGHDAD, 4 MAG - Dopo una settimana di calma, le forze governative irachene hanno ripreso oggi l'offensiva per strappare all'Isis gli ultimi quartieri nel centro di Mosul, sulla sponda occidentale del fiume Tigri, cercando di sfondare le linee jihadiste partendo dal nord. "A partire dalle 06:00 di oggi - ha detto in un comunicato il generale Abdul Amir Yarallah, comandante dell'offensiva - unità della 9/a divisione corazzata, della 173/a brigata e dei reparti di pronto intervento della polizia federale hanno lanciato un'offensiva nel nord della parte occidentale di Mosul, prendendo di mira le località di Mesherfa, Hawi Al Kanisa e Hermat". Secondo il comandante della polizia federale, generale Raed Shaker Jawdat, le sue forze hanno riconquistato il villaggio di Hasuna e un impianto per la produzione di gas e sono penetrate per quasi un chilometro e mezzo nel quartiere di Hermat.