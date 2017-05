Ultima ora

15:24Tennis: Wta Praga, Errani eliminata nei quarti

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Camila Giorgi è stata eliminata nei quarti di finale del torneo Wta di Praga (montepremi di 250mila dollari, campi in terra rossa), in Repubblica ceca: la 25enne marchigiana, numero 99 del mondo, ha ceduto per 7-6, 7-6, in due ore di gioco, alla qualificata tedesca Mona Barthel, numero 82.

15:20Navalni, mi hanno dato passaporto, ora cure all’estero

(ANSA) - MOSCA, 4 MAG - "Oggi ho ricevuto una telefonata dalle autorità competenti: venga a ritirare il suo passaporto. Prima ho pensato fosse uno scherzo, visto che sono 5 anni che non me lo danno. Ma invece no. Ci sono andato è l'ho ritirato. Evidentemente siamo a una specie di 'tregua dell'acqua' applicata alla sfera della salute: ora posso andare a farmi curare in una clinica specializzata nella cura degli occhi". Lo scrive l'oppositore anti-Putin Alexei Navalni sul suo blog.

15:14Arresti Terni: per sindaco confermati arresti domiciliari

(ANSA) - TERNI, 4 MAG - Rimane ai domiciliari il sindaco di Terni, Leopoldo Di Girolamo, arrestato martedì scorso nell'ambito dell'inchiesta Spada: al termine dell'interrogatorio cui è stato sottoposto oggi, il gip Federico Bona Galvagno ha infatti respinto la richiesta di revoca della misura presentata dal legale del sindaco, l'avvocato Attilio Biancifiori. "La permanenza di questa misura - spiega il difensore - nasce da una valutazione che, a maggior ragione dopo questa udienza di oggi, riteniamo non fondata su elementi di necessità. Per questo non possiamo che contrastarla facendo ricorso al tribunale del riesame di Perugia". Per l'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Bucari (che ha risposto alle domande del gip), sono stati invece revocati gli arresti domiciliari, sostituiti dall'interdizione a svolgere il ruolo di amministratore.

15:13Calcio: Malagò, Totti? Doveva essere lui a dare l’addio

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Monchi ha detto che questa sarà l'ultima stagione di Totti, ma forse a dirlo doveva essere lui". Così il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta di oggi. "Ho sentito Totti - ha aggiunto - ma non posso rivelare quella che è la sua opinione. E non devo essere io ad esprimere giudizi". Malagò, poi, ha parlato anche del successo della Juventus in casa del Monaco nella semifinale d'andata di Champions League: "Dopo il risultato di ieri, la Juventus ha tutto per fare un risultato importante. Sta dimostrando di essere fortissima e anche molto umile". Il presidente, infine, ha annunciato che "i soldi che la Corte dei Conti riconosce al Coni come risarcimento per la vicenda Calciopoli, saranno girati alla Figc. La Corte ci ha riconosciuto 962mila euro di danni d'immagine. Bisognerà mettere degli avvocati per andare a recuperare questi soldi presso i singoli condannati, ma ho già chiamato Tavecchio per dirgli che, quando arriveranno, il Coni li darà alla Figc per investimenti sul sociale".

15:06Migranti: Frontex, mai accusato ong di collusione

(ANSA) - BRUXELLES, 4 MAG - "Frontex non ha mai accusato le organizzazioni non governative di collusione" con i trafficanti. Così la portavoce di Frontex Izabella Cooper. "La nostra agenzia non ha il mandato per condurre inchieste. Queste possono essere portate avanti solo dagli organismi giudiziari dei singoli Stati", afferma la portavoce, spiegando che il ruolo dell'agenzia è quello di "offrire assistenza tecnica ai Paesi" con i mezzi a disposizione, e "raccogliere informazioni sui trafficanti di esseri umani".

15:03Mattarella visita Maxxi per allestimento “The place to be”

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita al Maxxi di Roma domani alle 18, in occasione di 'The place to be', il nuovo allestimento della collezione permanente che triplica gli spazi dedicati e si estende nella piazza, diventando il centro di un ripensamento globale degli ambienti e dei servizi del museo, con l'intero piano terra a ingresso gratuito dal martedì al venerdì. Una vera e propria 'rivoluzione creativa' - spiegano dal museo - per rendere il Maxxi ancora più accogliente, accessibile e aperto alla città. Mattarella sarà accolto da Giovanna Melandri, Presidente fondazione Maxxi, Dario Franceschini, ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo; Nicola Zingaretti, presidente Regione Lazio; Luca Bergamo, vicesindaco Roma Capitale. Seguirà la visita privata alla mostra, accompagnato anche da Hou Hanru, direttore artistico del Maxxi, Margherita Guccione, direttore Maxxi architettura, Bartolomeo Pietromarchi, Direttore Maxxi Arte.

15:03Francia: Macron denuncia Le Pen su voci conto Bahamas

(ANSA) - PARIGI, 04 MAG - Emmanuel Macron ha sporto denuncia per 'falso e propagazione di false notizie destinate ad avere un'influenza sul voto'. Lo rivela l'entourage del candidato di En Marche! a Franceinfo dopo che ieri sera Marine Le Pen, durante il dibattito televisivo, ha insinuato che Macron avesse un conto offshore alle Bahamas.