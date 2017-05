Ultima ora

16:51Mosca, stop raid aviazione siriana nelle ‘zone sicure’

(ANSA) - MOSCA, 4 MAG - L'aviazione siriana fermerà le operazioni nelle quattro 'zone sicure' - o zone cuscinetto - istituite dal memorandum approvato e firmato oggi da Russia Turchia e Iran ad Astana, in Kazakistan. Lo ha detto a Interfax Alexander Lavrentyev, inviato speciale di Vladimir Putin ad Astana. Anche l'aviazione russa non effettuerà missioni nelle zone "a patto che si rispetti il cessate-il-fuoco". Il memorandum di Astana prevede lo stop a tutte le ostilità fra ribelli e forze governative siriane all'interno delle 'zone sicure', riporta Interfax. Il cessate-il-fuoco entra in vigore dal 6 maggio. Il memorandum ha una validità di 6 mesi e può essere prolungato di altri 6 mesi con l'accordo dei paesi garanti. I Paesi garanti della tregua in Siria - Russia Turchia e Iran - delineeranno le mappe delle 'zone sicure' entro il 4 giugno. Così il memorandum approvato ad Astana.

16:51Ricatto a governatore Molise, assoluzioni

(ANSA) - BARI, 4 MAG - Il gup del Tribunale di Bari Antonio Diella ha assolto "perché il fatto non sussiste" la giornalista molisana Manuela Petescia e il magistrato Fabio Papa, ex pm di Campobasso, imputati nel processo sul presunto ricatto al governatore del Molise, Paolo Di Laura Frattura. La sentenza è stata emessa al termine di un processo celebrato con rito abbreviato in cui erano costituite parti civili la Regione Molise, presidenza del Consiglio dei Ministri, Frattura e l'ex questore di Campobasso Giancarlo Pozzo. Agli imputati il pm di Bari Pasquale Drago contestava a vario titolo i reati di tentata estorsione, tentata concussione,abuso d'ufficio,rivelazione e utilizzazione del segreto d'ufficio e falso ideologico. Secondo l'accusa, Petescia e Papa (chieste rispettivamente condanne a 2 anni e 8 mesi e 4 anni), nel corso di una cena avrebbero chiesto a Frattura una legge per l'editoria e finanziamenti a sostegno di Telemolise, minacciando in caso di rifiuto ripercussioni giudiziarie e una campagna denigratoria contro di lui.

16:50Moto: Spagna, Dovizioso, lotterò per risalire sul podio

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Archiviate le prime tre gare extra-europee il Ducati Team arriva ora in Andalusia. Andrea Dovizioso si prepara per il primo appuntamento continentale forte del quarto posto iridato. Al di là della buona posizione in classifica generale fino ad ora le prestazioni non sono le migliori il forlivese arriva da due gare al di sotto delle aspettative. "Finalmente si torna in Europa e, anche se abbiamo fatto un giorno di prove su questo tracciato un mese fa, non so cosa aspettarmi dalla gara di Jerez. Il nostro bilancio dopo le prime tre gare della stagione - ammette Dovizioso come riporta MotoGp.com - non ci può soddisfare perché pensavamo di essere più veloci quest'anno ma, con l'eccezione della gara del Qatar, finora non è stato così. In ogni caso stiamo lavorando tutti per cambiare la situazione e, anche se la pista di Jerez è una delle più difficili per la Ducati e per me, lotterò anche in Spagna per cercare di risalire sul podio".

16:46Trump: figlio Barron andrà a scuola a Washington

(ANSA) - NEW YORK, 04 MAG - Barron Trump andra' a scuola a Washington: "Proprio in questi giorni siamo riusciti a farlo entrare in una buona scuola", ha detto il padre Donald in una intervista alla agenzia Bloomberg. Barron ha compiuto la scorsa settimana 11 anni e la decisione della madre Melania di non spostare il ragazzo a meta' dell'anno scolastico aveva fatto sollevare dubbi su un effettivo trasferimento della First Lady nella capitale. Trump non ha precisato quale scuola ha accettato il ragazzo. A New York Barron frequenta Columbia Grammar, un istituto privato nell'Upper West Side. Da mesi il fatto che il presidente e la First Lady stiano facendo vite separate solleva interrogativi su una serie di punti: lo stato di salute del loro matrimonio, i milioni di dollari a carico dei contribuenti di New York per sostenere le spese di sicurezza attorno alla Trump Tower e la lentezza con cui Melania si prepara ad assumere il ruolo non solo cerimoniale di moglie di presidente a Washington.

16:38Obama con Macron, ‘punta sulla speranza, non sulla paura’

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - Barack Obama si schiera ufficialmente con Emmanuel Macron. In un video l'ex presidente Usa scende in campo per il candidato francese, di cui "ammira" la campagna elettorale. Macron fa leva sulle "speranze" della gente, "non sulle paure", aggiunge Obama, che della speranza, (hope), aveva fatto uno dei suoi capisaldi in campagna elettorale. Le elezioni francesi, prosegue, sono importanti per tutto il mondo: riguardano "i valori che abbiamo a cuore". Obama ammette di "non aver intenzione di essere coinvolto in molte elezioni ora che non sono più candidato. Ma le elezioni francesi sono molto importanti per il futuro della Francia e per i valori che abbiamo a cuore". "Il successo della Francia è importante per il mondo intero. Ammiro la campagna condotta da Macron. Ha difeso i valori liberal, presentato una visione sull'importante ruolo che la Francia gioca in Europa e nel mondo e si è impegnato per un futuro migliore per milioni di francesi. Fa leva sulle speranze della gente, non sulle paure".

16:37Francia: Farage tifa Le Pen, ‘con lei Brexit più facile’

(ANSA) - LONDRA, 4 MAG - Dopo il sostegno a Donald Trump ora Nigel Farage fa il suo 'endorsement' nelle elezioni presidenziali francesi e sceglie Marine Le Pen. In un intervento sul Daily Telegraph, l'esponente euroscettico ed ex leader dell'Ukip afferma che la conquista dell'Eliseo da parte della leader del Fronte nazionale renderebbe più facile la Brexit per Londra in quanto l'attenzione di Bruxelles si sposterebbe su Parigi. "Le Pen vuole buone relazioni con la Gran Bretagna ed è entusiasta rispetto ad un accordo bilaterale sul commercio fra i due Paesi", ha aggiunto Farage, che sottolinea come una sua vittoria nelle presidenziali sarebbe "l'inizio della fine per il progetto fallito" dell'Unione europea.

16:20L.elettorale: commissione Camera, testo base entro 11 maggio

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Il relatore alla legge elettorale nonché presidente della Commissione Affari Costituzionali, Andrea Mazziotti, avrà una serie di incontri informali con i gruppi parlamentari così da arrivare alla presentazione di un testo base giovedì 11 maggio. E' quanto emerso all'ufficio di presidenza della Commissione che ha anche indicato nel 16 maggio il "possibile" termine degli emendamenti.