Ultima ora

18:21Venezia dichiara guerra ai take away,incompatibili con città

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAG - Limitare l'esercizio di attività "non compatibili con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di Venezia": è l'obiettivo della delibera approvata questo pomeriggio dal Consiglio comunale della città lagunare. In particolare, il provvedimento vieta nuove aperture di attività di vendita e di produzione di prodotti alimentari destinati all'asporto e al consumo su pubblica via - escluse le gelaterie artigianali - nel centro storico e nelle isole.

18:14Rubano auto e finiscono in fosso per farsi un selfie, feriti

(ANSA) - VENEZIA, 4 MAG - Hanno rubato un'auto ma per farsi un selfie sono finiti in un fosso. Una volta messisi in salvo si sono dati alla fuga, ma sono stati identificati e denunciati per ricettazione perché hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. I protagonisti sono un minorenne italiano e un marocchino 20/enne che avevano rubato la vettura per scorrazzare lungo le strade di Ceggia (Venezia) prima di finire in un fosso. A causa delle ferite riportate hanno chiamato i sanitari del Suem 118 raccontando di essere caduti mentre andavano in bici. Una giustificazione che non ha retto davanti alle indagini dei carabinieri e messi alle strette i due hanno raccontato la verità.(ANSA).

18:06Giro: Quintana, qui per vincere e fare la storia

(ANSA) - ALGHERO, 4 MAG - E' uno dei grandi favoriti e non lo nasconde, Nairo Quintana. "So che tutti si aspettano che vinca il Giro e sento questa responsabilità, anche perché è l'edizione del Centenario e mi ha detto che entrerei nella storia del ciclismo. Siamo un buon team e siamo qui per fare il meglio". Nella conferenza stampa del team Movistar, il colombiano descrive le sue emozioni alla vigilia della partenza da Alghero. "L'ultima volta che ho corso qui ho vinto (nel 2014, ndr), amo l'Italia, mi è sempre piaciuto correre qui. Giro e Tour? Non so se è possibile vincere entrambe le corse nella stessa stagione, ci proverò. La Sardegna? Non la conosco bene, ma so che qui ci sono posti bellissimi, e ci hanno accolto alla grande. Vogliamo partire subito bene in queste prime tre tappe".

17:46Ilva: Adriano Riva rinuncia prescrizione per patteggiamento

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Adriano Riva, fratello di Emilio (ex patron dell'Ilva morto 3 anni fa), accusato di bancarotta, truffa allo Stato e trasferimento fittizio di valori, nel procedimento sul crac del gruppo che controllava il colosso siderurgico, ha deciso di rinunciare alla prescrizione che sarebbe scattata a fine mese per l'imputazione di trasferimento fittizio nell'ambito di una nuova istanza di patteggiamento presentata oggi al gup di Milano Chiara Valori. Davanti al gup punteranno a patteggiare anche Fabio e Nicola Riva (non hanno presentato istanze), dopo che lo scorso 14/2 un altro gup ha respinto i patteggiamenti per i tre indagati. Il gup Valori ha rinviato l'udienza al prossimo 17/5 in attesa della decisione della Royal Court del Jersey sullo svincolo di 1,3 mld di euro, custoditi in 7 trust e sequestrati nell'inchiesta. Cifra che i Riva vorrebbero mettere sul piatto per i patteggiamenti. Sul rientro in Italia di quei soldi destinati alla bonifica dello stabilimento dovrà esprimersi il Tribunale di Losanna il 31/5.

17:40Uccisa per un pappagallo molesto, contestata premeditazione

(ANSA) - CAGLIARI, 4 MAG - Omicidio volontario con l'aggravante della premeditazione dei futili motivi. E' con questa accusa che Ignazio Frailis, il disoccupato di 46 anni in carcere per aver ucciso con 11 coltellate la vicina di casa sessantenne Maria Bonaria Contu, si presenterà domani davanti al gip di Cagliari per l'udienza di convalida. L'ipotesi di reato è stata formulata dal pm Paolo De Angelis, che coordina le indagini alla luce degli elementi e delle testimonianze raccolte dopo il delitto di martedì scorso a Capoterra. A far pesare la bilancia verso la premeditazione ci sono due elementi importanti: Frailis martedì pomeriggio è uscito di casa armato di coltello, nascosto in una tasca della tuta. Quando insieme allo zio si è presentato in caserma dai carabinieri, che lo stavano cercando, i militari hanno recuperato l'arma celata negli slip. C'è poi il racconto delle due amiche della vittima, che passeggiavano con lei al momento dell'aggressione, una delle quali è rimasta ferita da un fendente mentre cercava di difenderla. Secondo le testimonianze, Frailis non avrebbe affrontato subito la vicina, ma sarebbe sbucato fuori improvvisamente da una stradina laterale, dove forse si era nascosto per aspettarla. Questa ricostruzione degli eventi sarà al centro dell'interrogatorio, così come si cercherà di fare completa chiarezza sul movente. L'ira dell'uomo sarebbe stata innescata dai continui litigi con la famiglia della vittima per la gestione degli animali domestici. Dispetti e violenze, ricostruisce la difesa rappresentata dall'avvocato Francesco Murtas, nei confronti dei dieci gatti e tre cani di Frailis - lanci di pietre e acqua e un gatto ucciso a calci - ma soprattutto le frasi ingiuriose che il pappagallo dei Contu ripeteva ogni giorno contro il 46enne. Una situazione che durava da circa due anni e che avrebbe esasperato l'uomo, tanto da spingerlo a dare una lezione alla vicina. Frailis ha già incontrato il suo legale. "Non volevo ucciderla, non sapevo di averlo fatto, non ricordo niente, tutto questo non doveva succedere" ha detto al difensore. Il 46enne ha infatti appreso della morte della donna solo quando si è presentato dai carabinieri.(ANSA).

17:39F1:Monza,parte’macchina’ organizzativa,primi incontri Milano

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Primi incontri istituzionali a Milano su iniziativa del presidente dell'Aci Angelo Sticchi Damiani, per dare il via ufficiale all'organizzazione del Gran Premio d'Italia 2017. Le due riunioni si sono svolte presso la Sede della Regione Lombardia ed il Palazzo Marino, sede dell'Amministrazione Comunale di Milano. Oltre al n.1 Aci, erano presenti il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, il CEO di Liberty Media, società che ha acquisito la F1, il segretario generale dell'Aci Francesco Tufarelli, e il Direttore dello Sport Aci, Marco Ferrari. Al termine della giornata - fanno sapere all'Aci - è emerso il grande spirito di collaborazione tra le parti ed anche la massima disponibilità dell'Amministrazione Comunale di Milano e della Regione Lombardia a fare del capoluogo lombardo e di Monza, i centri delle iniziative che si svolgeranno nei giorni precedenti il Gran Premio. Per una settimana la Lombardia diventerà il cuore dell'automobilismo sportivo internazionale.

17:38Pugilato: big-match fra messicani, De la Hoya provoca Trump

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Quello fra Canelo Alvarez e Julio Cesar Chavez jr. non è solo un grande match di pugilato che molti appassionati vorrebbero vedere e che ora si farà, sabato notte sul ring della T-Mobile Arena di Las Vegas. E' anche una sfida fra messicani, di notevole valore ma senza titoli in palio, che si svolgerà in territorio americano, organizzata da un promoter che da atleta vinse l'oro olimpico per gli Usa ma non ha mai rinnegato le proprie origini: Oscar De La Hoya. Al quale non piace affatto l'idea del Presidente Donald Trump di costruire un muro al confine tra gli States e il Messico. Così ora, non avendo mai perso il gusto delle provocazione che aveva sul ring, per promuovere l'incontro ha fatto diffondere un video in cui si vedono i due pugili che, da Città del Messico, tentano di raggiungere Las Vegas ma vanno a sbattere contro un muro. "Visto che è un appassionato di boxe, invito ufficialmente il Presidente Donald Trump a venire a vedere l'incontro''