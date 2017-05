Ultima ora

19:53Ragazzi Progetto Vela-Jonathan a regata 3 Golfi

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Due equipaggi davvero speciali parteciperanno alla prestigiosa Regata dei Tre Golfi in programma dal 5 al 7 maggio con partenza da Napoli: si tratta di 5 ragazzi che sono stati collocati in misura cautelare nelle comunità "Jonathan" e "Oliver" e che prendono parte al Progetto Vela Jonathan - Whirlpool. I cinque velisti non professionisti regateranno a bordo della pluripremiata imbarcazione Scugnizza dell'armatore De Blasio e di ALCOR V dell'armatore Aversano, che hanno preso parte a numerose e prestigiose competizioni velistiche. I ragazzi del Progetto Jonathan - Whirlpool, a bordo di Scugnizza, saranno guidati dagli skipper due volte campioni del mondo Michele De Giovanni e Umberto Coppola e avranno la possibilità di sperimentare la condivisione delle emozioni e delle responsabilità di una gara invidiata in tutto il mondo per lo splendido scenario in cui si svolge. I ragazzi hanno partecipato ad un lungo periodo di allenamento per affrontare al meglio la difficile competizione agonistica.

19:52Carceri: cardinale Scola a Bollate, selfie e applausi

(ANSA) - MILANO, 4 MAG - Domande, anche pesanti, e risposte "date col cuore". E' stata un'ora e mezza di dialogo intenso quello tra l'arcivescovo di Milano, cardinale Angelo Scola, e i detenuti del carcere di Bollate (Milano). A Scola 150 carcerati - alcuni con molti anni di detenzione alle spalle o molti anni ancora da scontare - hanno fatto domande a tutto campo nel teatro della struttura penitenziaria: dalla crisi del matrimonio ai vangeli apocrifi, dal senso del perdono alla immunità dei giudici rispetto agli errori giudiziari. Il cardinale ha risposto a una decina di domande, e alla fine ha voluto salutare tutti. Strette di mano e selfie per circa mezz'ora, dopo i quali la visita è proseguita con un incontro pastorale con i cappellani.

19:47Giochi: Grillo, Stato biscazziere e paradossale con ludopati

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Lo Stato si comporta in modo paradossale nei confronti" dei ludopati: "le incita, le tenta, inventa sempre nuovi "giochi" facendo incassare cifre enormi alle concessionarie (lobbyes intoccabili) quasi ne volesse prendere le distanze. Allo stesso tempo il SSN, quindi lo stato stesso, considera la "ludopatia" come qualcosa da curare! Uno stato biscazziere? Un comportamento incomprensibile, corredato da tantissime foglie di fico". E' quanto scrive Beppe Grillo in un lungo post in cui si sofferma sul tema del gioco d'azzardo. "Responsabilizzando i sindaci e le ASL in modo obbligatorio, potremo essere efficaci non solo perché è nella natura dell'impostazione costituzionale della Repubblica ma anche perché saranno annientate le fette di salame che le istituzioni mantengono sugli occhi. L'azzardo e le sue conseguenze pestilenziali sui cittadini saranno visti, combattuti o ignorati, dai sindaci", spiega Grillo nel post dal titolo "La tassa sulla povertà dello Stato biscazziere".

19:45A Matera perde un portafogli con 1.500 euro

(ANSA) - MATERA, 4 MAG - Durante una passeggiata nel centro storico di Matera, un turista belga ha perso il portafogli con 1.500 euro in contanti, documenti e carta di credito: è stato trovato da agenti della Polizia municipale. I vigili urbani - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa del Comune - sono riusciti a rintracciare il turista (nella Città dei Sassi con la moglie) grazie a un biglietto con il numero di telefono della figlia, rimasta in Belgio e che, poi, contattata, dalla Polizia municipale materana, è riuscita ad avvertire i genitori.

19:36Anziana uccisa: arrestato, cadavere m’ha fatto compagnia

(ANSA) - GENOVA, 4 MAG - "In quei tre giorni il cadavere mi ha fatto compagnia. Non so cosa avrei fatto del corpo: ho visto in tv che li bruciano o li fanno a pezzi. Ma non sapevo che fare". Lo ha detto Pierluigi Bonfiglio, arrestato per l'omicidio di Anna Carla Arecco, la donna di 86 anni il cui cadavere ha poi nascosto sotto il letto, durante l'interrogatorio davanti al gip di Genova. Bonfiglio, difeso dagli avvocati Scodnik e Sola, ha ribadito la versione secondo cui a colpirla per primo sarebbe stato il suo pusher e che lui l'avrebbe poi finita con calci e altri colpi di spranga. Secondo il medico legale che ha effettuato l'autopsia, l'anziana donna ha provato a difendersi mentre veniva colpita alla testa con una spranga di ferro. Sulle sue mani sono stati trovati i segni da difesa. I carabinieri del nucleo investigativo ritengono che Bonfiglio abbia fatto tutto da solo: avrebbe attirato la vicina con una scusa in casa e l'avrebbe colpita, poi le ha preso le chiavi di casa e ha rubato soldi e gioielli per comprarsi la droga.

19:33Rugby: Fiamme Oro cambiano allenatore, arriva Guidi

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - A pochi giorni dal termine della regular season del Campionato di Eccellenza, che ha visto il XV della Polizia di Stato mancare la qualificazione alle fasi finali, le Fiamme Oro rugby voltano pagina. Una nuova guida tecnica, l'inserimento della figura di un responsabile dell'area tecnica e l'avvicendamento del team manager, sono le principali novità che caratterizzeranno la prossima stagione cremisi. Sarà Gianluca Guidi, con il quale è stato raggiunto un accordo triennale, l'head coach della prima squadra, che si avvarrà ancora dell'apporto di Sandro Castagna e Umberto De Nisi, confermati assistenti. Insieme all'ex coach delle Zebre arriverà anche Massimo Mascioletti: l'ex ct azzurro ricoprirà la carica di responsabile dell'area tecnica e si occuperà anche della formazione dei tecnici cremisi. Cambio della guardia anche per il team manager, con Valerio Vicerè, fresco di ritiro dal rugby giocato dopo aver indossato la maglia delle Fiamme Oro per 8 stagioni, che prenderà il posto di Pietro Travagli.

19:28Terremoto: sale tensione su sfollati,albergatore ‘ora basta’

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO (FERMO), 4 MAG - ''Adesso basta: siamo stati fin troppo in silenzio, sopportando questa situazione che ci ha fatto passare da persone insensibili e da speculatori per colpa di alcuni che parlano a nome delle loro comunità ospitate presso la nostra struttura''. E' lo sfogo che Daniele Gatti, il titolare dell'Hotel Holiday di Porto Sant'Elpidio che ospita gli sfollati del terremoto, ha postato su Facebook nel pieno delle polemiche sul previsto trasloco (volontario) di un centinaio di terremotati in strutture vicine, per far posto ai turisti. Un gruppo di sfollati si oppone, la Regione ha invitato i titolari dell'Holiday e di altri due camping a prorogare l'accoglienza, ma il vice presidente dell'Unioncamping Toni Montevidoni annuncia che ''ogni ulteriore disponibilità è 'congelata': la Regione non può fare da 'scaricabarile' con noi''. E il sindaco Pd di P. Sant'Elpidio Nazareno Franchellucci sta con gli albergatori, vittime, sostiene, di un ingiusto ''gioco al massacro''.