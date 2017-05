Ultima ora

21:07Tap: oncologo sospende sciopero sete dopo visita Emiliano

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 4 MAG - L'oncologo salentino Giuseppe Serravezza ha sospeso lo sciopero della sete, mantenendo solo quello della fame. A convincerlo di recedere, seppur parzialmente, dalla protesta in atto da otto giorni contro il progetto del gasdotto Tap che prevede l'approdo a San Foca, marina di Melendugno, è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che nel pomeriggio ha fatto visita all'oncologo nella sua abitazione a Casarano. Il governatore della Puglia si è impegnato a farsi promotore presso il premier Gentiloni della convocazione di un incontro urgente a Roma alla presenza dei sindaci del Salento e dello stesso oncologo. Se la richiesta di Emiliano non dovesse essere recepita, i sindaci sono pronti ad attuare una mobilitazione collettiva sotto Palazzo Chigi. Davanti alla casa del professionista c'erano circa 300 persone, tra cui una folta presenza di attivisti aderenti al comitato No Tap. Una quarantina i comuni della provincia rappresentati da sindaci e amministratori.

21:06Usa: vittoria Trump, ok Camera a abolizione Obamacare

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - La Camera dei Rappresentanti Usa approva il progetto di legge per abolire e sostituire l'Obamacare, la riforma sanitaria targata Barack Obama. Per i repubblicani e il presidente Donald Trump si tratta di un'importante vittoria, con la quale viene mantenuta la promessa della campagna elettorale di disfarsi della riforma. Il provvedimento dovrà ora essere valutato dal Senato, dove raccogliere i voti sarà però più difficile.

20:53Francia: 50.000 uomini per la sicurezza del voto di domenica

(ANSA) - PARIGI, 4 MAG - Saranno 50.000 i poliziotti e i gendarmi mobilitati per domenica, giorno delle elezioni presidenziali, impegnati per garantire la sicurezza nei seggi elettorali e per le manifestazioni che potrebbero seguire dopo il risultato finale del ballottaggio tra Emmanuel Macron di En Marche! e Marine Le Pen del Front National. A questi si aggiungono i militari del gruppo Sentinelle, che si occupano della difesa e della sorveglianza di luoghi sensibili. E' la prima volta che le elezioni presidenziali francesi si svolgono con lo stato di emergenza. Durante la sera del primo turno delle elezioni, ci sono stati scontri con le forze dell'ordine da parte di gruppi di studenti 'antifascisti' a Parigi. Sei poliziotti e tre manifestanti erano rimasti leggermente feriti e 142 persone fermate.

20:51Giro -1: Aru “Astana saprà onorare la memoria di Scarponi”

(ANSA) - ALGHERO, 4 MAG - "Sono sicuro che la mia squadra saprà onorare la memoria di Michele Scarponi". È la promessa di Fabio Aru, stella mancata del Giro d'Italia del centenario, che parte proprio dalla sua terra, la Sardegna. Aprendo la cerimonia di inaugurazione sulla banchina Millelire del porto turistico, il campione dell'Astana ha voluto ricordare così il suo compagno di squadra, morto pochi giorni fa durante un allenamento, proprio mentre ultimava la preparazione per la corsa rosa. L'Astana è stato il primo team a salire sul palco della cerimonia inaugurale, e nel momento in cui lo speaker ha fatto il nome di Scarponi è partito un grandissimo applauso da parte delle migliaia di persone assiepate sul lungomare di Alghero. Ad accompagnare il ricordo del ciclista, una serie di immagini emozionanti che hanno particolarmente toccato il pubblico. Il calore mostrato da Alghero per la carovana rosa premia la scelta fatta dall'organizzazione.

20:42Calcio: Renzi, orgoglioso di Buffon per parole su Superga

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - "Sono un grande tifoso viola e non cambierò mai la mia fede calcistica, come è ovvio. Ma proprio per questo voglio condividere con voi le parole di un grande giocatore di calcio e soprattutto di un uomo vero. Gigi Buffon ha scritto oggi questo pensiero sul Grande Torino e su Superga. Lo ha fatto citando altre vittime, a cominciare da quelle dell'Heysel. E lo ha fatto dopo una straordinaria prestazione a Monaco che vale molto per il cammino della Juve verso la finale di Champions. Lo ha fatto col cuore, chapeau. Condivido con voi le sue parole e un pensiero: non so se finalmente premieranno Buffon come pallone d'Oro (che strameriterebbe). Ma so che sono orgoglioso che lui sia il capitano della Nazionale italiana di calcio". Lo scrive Matteo Renzi, su Fb, citando la denuncia del portiere della Juve contro gli insulti sui muri di Superga contro il Gran Torino.

20:38Calcio: Muntari rifiuta Tapiro d’Oro

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Sulley Muntari rifiuta il Tapiro d'oro, la cui tentata consegna andrà in onda questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40). Il 'Premio' satirico assegnato al giocatore ghanese del Pescara perché nell'ultima partita contro il Cagliari è stato espulso dall'arbitro in seguito alla sua decisione di lasciare il campo per protesta dopo aver sentito i cori razzisti. Valerio Staffelli si è recato al centro sportivo Poggio degli Ulivi di Città Sant'Angelo e ha dapprima incontrato l'allenatore Zdenek Zeman, che ha detto: ''Mi dispiace che abbia pagato solo lui. Secondo me aveva ragione. Nel calcio ci son tante cose che non vanno e questa è una di quelle''. Quindi ha intercettato Muntari, il quale non ha accettato il premio e ha preferito tacere.

20:22Calcio: Grande Torino, duemila tifosi a Superga

(ANSA) - TORINO, 4 MAG - Prima volta da capitano granata per Andrea Belotti alla commemorazione della tragedia di Superga, sulla collina dove, il 4 maggio 1949, perì l'intera squadra degli Invincibili. Con voce decisa ma incrinata dall'emozione, il 'Gallo' ha letto i nomi dei componenti del Grande Torino. Il Torino è stato atteso da circa 2000 tifosi alla Basilica. I calciatori, lo staff tecnico e dirigenziale e il presidente Urbano Cairo sono stati accolti dall'ovazione dei tifosi granata, prima di assistere alla Messa officiata da don Riccardo Robella. Momenti di grande emozione e commozione alla lettura, di fronte alla lapide commemorativa, dei calciatori che morirono nel tragico schianto aereo: vicino a Belotti, visibilmente emozionato, anche il presidente Cairo e il tecnico Sinisa Mihajlovic. Nonostante il clima da cerimonia, non sono mancate le richieste dei tifosi granata al 'Gallo' per proseguire la sua avventura in granata.