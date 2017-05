Ultima ora

23:56Grandine fa crollare lucernario supermercato, un ferito

(ANSA)- MONZA, 4 MAG - Il lucernario e parte del controsoffitto di un supermercato Simply a Lissone, in Brianza, sono crollati verso le 19 di oggi, a causa di una violenta e improvvisa grandinata. A quanto si è appreso, colpito da alcuni pannelli, un quarantaseienne è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, in via Di Vittorio, sono intervenuti i carabinieri di Desio (Monza), i vigili del fuoco di Lissone (Monza), e i soccorritori del 118.

23:31Calcio: Europa League, Celta Vigo-Manchester United 0-1

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Una punizione battuta da Marcus Rashford, al 22' della ripresa, ha deciso a favore del Manchester United l'andata della semifinale di Europa League, in casa del Celta Vigo. La formazione spagnola aveva rischiato di soccombere già nel primo tempo, sotto le conclusioni dello stesso Rashford, di Lingard e Mkhitarian, tutte ben neutralizzate da Sergio Alvarez. Il portiere del Celta non è stato però felice nel piazzamento in occasione del gol. Passato in vantaggio, il Manchester di Jose Mourinho si è limitato a controllare la partita in vista del ritorno all'Old Trafford, in programma tra una settimana. Mettendo una seria ipoteca sulla finale del 24 maggio a Stoccolma.

21:46Raggi, accordo sindacati, nuovo contratto dipendenti

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Un nuovo contratto per i dipendenti capitolini. Un nuovo inizio per l'amministrazione. Firmato accordo con sindacati. #RomaLavora". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia l'arrivo di un nuovo contratto decentrato per i 23mila capitolini. Il contratto in questione regola anche l'erogazione del salario accessorio, al centro di polemiche da tempo.

21:07Tap: oncologo sospende sciopero sete dopo visita Emiliano

(ANSA) - CASARANO (LECCE), 4 MAG - L'oncologo salentino Giuseppe Serravezza ha sospeso lo sciopero della sete, mantenendo solo quello della fame. A convincerlo di recedere, seppur parzialmente, dalla protesta in atto da otto giorni contro il progetto del gasdotto Tap che prevede l'approdo a San Foca, marina di Melendugno, è stato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che nel pomeriggio ha fatto visita all'oncologo nella sua abitazione a Casarano. Il governatore della Puglia si è impegnato a farsi promotore presso il premier Gentiloni della convocazione di un incontro urgente a Roma alla presenza dei sindaci del Salento e dello stesso oncologo. Se la richiesta di Emiliano non dovesse essere recepita, i sindaci sono pronti ad attuare una mobilitazione collettiva sotto Palazzo Chigi. Davanti alla casa del professionista c'erano circa 300 persone, tra cui una folta presenza di attivisti aderenti al comitato No Tap. Una quarantina i comuni della provincia rappresentati da sindaci e amministratori.

21:06Usa: vittoria Trump, ok Camera a abolizione Obamacare

(ANSA) - NEW YORK, 4 MAG - La Camera dei Rappresentanti Usa approva il progetto di legge per abolire e sostituire l'Obamacare, la riforma sanitaria targata Barack Obama. Per i repubblicani e il presidente Donald Trump si tratta di un'importante vittoria, con la quale viene mantenuta la promessa della campagna elettorale di disfarsi della riforma. Il provvedimento dovrà ora essere valutato dal Senato, dove raccogliere i voti sarà però più difficile.

20:53Francia: 50.000 uomini per la sicurezza del voto di domenica

(ANSA) - PARIGI, 4 MAG - Saranno 50.000 i poliziotti e i gendarmi mobilitati per domenica, giorno delle elezioni presidenziali, impegnati per garantire la sicurezza nei seggi elettorali e per le manifestazioni che potrebbero seguire dopo il risultato finale del ballottaggio tra Emmanuel Macron di En Marche! e Marine Le Pen del Front National. A questi si aggiungono i militari del gruppo Sentinelle, che si occupano della difesa e della sorveglianza di luoghi sensibili. E' la prima volta che le elezioni presidenziali francesi si svolgono con lo stato di emergenza. Durante la sera del primo turno delle elezioni, ci sono stati scontri con le forze dell'ordine da parte di gruppi di studenti 'antifascisti' a Parigi. Sei poliziotti e tre manifestanti erano rimasti leggermente feriti e 142 persone fermate.

20:51Giro -1: Aru “Astana saprà onorare la memoria di Scarponi”

(ANSA) - ALGHERO, 4 MAG - "Sono sicuro che la mia squadra saprà onorare la memoria di Michele Scarponi". È la promessa di Fabio Aru, stella mancata del Giro d'Italia del centenario, che parte proprio dalla sua terra, la Sardegna. Aprendo la cerimonia di inaugurazione sulla banchina Millelire del porto turistico, il campione dell'Astana ha voluto ricordare così il suo compagno di squadra, morto pochi giorni fa durante un allenamento, proprio mentre ultimava la preparazione per la corsa rosa. L'Astana è stato il primo team a salire sul palco della cerimonia inaugurale, e nel momento in cui lo speaker ha fatto il nome di Scarponi è partito un grandissimo applauso da parte delle migliaia di persone assiepate sul lungomare di Alghero. Ad accompagnare il ricordo del ciclista, una serie di immagini emozionanti che hanno particolarmente toccato il pubblico. Il calore mostrato da Alghero per la carovana rosa premia la scelta fatta dall'organizzazione.