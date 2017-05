Ultima ora

05:22Uber: inchiesta penale dipartimento giustizia Usa

NEW YORK - Il Dipartimento di giustizia americano ha aperto un'inchiesta penale nei confronti di Uber, accusata di aver usato alcuni software segreti per evitare i controlli delle autorita' in citta' dove non aveva la licenza per svolgere il servizio privato di taxi. Lo rivelano alcuni media americani citando fonti vicine al dossier.

05:20Usa: via libera in Georgia ad armi nelle universita’

NEW YORK - D'ora in poi nelle universita' pubbliche della Georgia si potra' girare armati. Il governatore dello stato Usa Nathan Deal ha infatti firmato il provvedimento che autorizza l'ingresso nei campus con pistole e altre armi da fuoco purche' siano tenute nascoste. A nulla sono valse le proteste contro la legge da parte degli stessi leader degli atenei. La legge entrera' in vigore il prossimo primo luglio.

05:16Siria: Pentagono ammette, a marzo colpimmo moschea

NEW YORK - Durante un raid condotto dagli Usa con droni ed aerei nel nord della Siria, lo scorso marzo, fu colpito un edificio che faceva parte del complesso di una moschea. Ad ammetterlo alcune fonti dell'amministrazione statunitense citate dalla Cnn, dopo che il Pentagono per settimane ha respinto le accuse, anche quelle di aver causato la morte di civili.

05:13Trump vede Turnbull,’fu ottima telefonata,resto fake news’

NEW YORK - ''Abbiamo avuto un'ottima conversazione telefonica. Tutto il resto sono fake news'': cosi' Donald Trump incontrando il premier australiano Malcolm Turnbull ha commentato la famosa telefonata di fine gennaio in cui avrebbe improvvisamente attaccato il telefono al leader alleato, dopo una discussione sull'accordo sui rifugiati tra Usa e Australia. I due leader si sono ritrovati a New York sulla portaerei-museo Intrepid.

23:56Grandine fa crollare lucernario supermercato, un ferito

(ANSA)- MONZA, 4 MAG - Il lucernario e parte del controsoffitto di un supermercato Simply a Lissone, in Brianza, sono crollati verso le 19 di oggi, a causa di una violenta e improvvisa grandinata. A quanto si è appreso, colpito da alcuni pannelli, un quarantaseienne è rimasto ferito ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto, in via Di Vittorio, sono intervenuti i carabinieri di Desio (Monza), i vigili del fuoco di Lissone (Monza), e i soccorritori del 118.

23:31Calcio: Europa League, Celta Vigo-Manchester United 0-1

(ANSA) - ROMA, 4 MAG - Una punizione battuta da Marcus Rashford, al 22' della ripresa, ha deciso a favore del Manchester United l'andata della semifinale di Europa League, in casa del Celta Vigo. La formazione spagnola aveva rischiato di soccombere già nel primo tempo, sotto le conclusioni dello stesso Rashford, di Lingard e Mkhitarian, tutte ben neutralizzate da Sergio Alvarez. Il portiere del Celta non è stato però felice nel piazzamento in occasione del gol. Passato in vantaggio, il Manchester di Jose Mourinho si è limitato a controllare la partita in vista del ritorno all'Old Trafford, in programma tra una settimana. Mettendo una seria ipoteca sulla finale del 24 maggio a Stoccolma.

21:46Raggi, accordo sindacati, nuovo contratto dipendenti

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - "Un nuovo contratto per i dipendenti capitolini. Un nuovo inizio per l'amministrazione. Firmato accordo con sindacati. #RomaLavora". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi annuncia l'arrivo di un nuovo contratto decentrato per i 23mila capitolini. Il contratto in questione regola anche l'erogazione del salario accessorio, al centro di polemiche da tempo.