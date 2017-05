Ultima ora

13:10Calcio: manichini Roma, club non sporge denuncia

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Nessuna denuncia ma costante contatto con le forze dell'ordine. Questa la posizione della Roma sui fatti della notte scorsa a due passi dal Colosseo, dove è stato esposto uno striscione intimidatorio sulla passerella pedonale di via degli Annibaldi con tanto di manichini appesi con indosso le maglie di tre giocatori (De Rossi, Salah e Nainggolan). Da quanto trapela da Trigoria, la società non ha denunciato gli autori perché le autorità competenti erano già al lavoro da ore. Autorità che hanno messo al corrente dello sviluppo delle indagini la dirigenza sin dalle prime ore di questa mattina. Per questo non saranno rese dichiarazioni sull'accaduto e sarà seguito il lavoro delle autorità in cui, fa sapere la Roma, si nutre totale fiducia.

13:07Francia: Macron-Le Pen, distacco sale a 62%-38%

(ANSA) - PARIGI, 5 MAG - Stando a un sondaggio Elabe per BFM-TV, Emmanuel Macron è dato vincente al ballottaggio delle presidenziali francesi di domenica con il 62% dei voti, contro il 38% di Marine Le Pen. Il distacco aumenta di 3 punti rispetto alla precedente inchiesta, condotta prima del dibattito tv.

13:05Migranti: Juncker, Italia ha salvato onore Europa

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - "L'Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria. L'Italia ha salvato e salva l'onore dell'Europa". Lo ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker al The State of the Union. "Perciò - ha aggiunto - dobbiamo essere più solidali sia con l'Italia sia con la Grecia che non sono responsabili della loro posizione geografica. Sono lì dove si trovano e di questo dobbiamo tenerne conto".

12:54Ddl concorrenza: Renzi, un errore norma su telemarketing

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Ho chiesto informazioni. So che è un emendamento del Movimento Cinque Stelle che è stato accolto. Ma sinceramente mi sembra un errore. Ho chiesto al capogruppo Pd alla Camera Ettore Rosato di verificare per bene la situazione. Grazie per la segnalazione". Così risponde Matteo Renzi, segretario del Pd, a un iscritto che su Facebook gli chiede di correggere la norma sul telemarketing inserita nel ddl concorrenza.

12:49Legittima difesa: Alfano, a Senato con chi vuole rafforzarla

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAG - "Se il testo uscito dalla Camera va bene, ok; se il testo non è chiaro su questo aspetto, c'è sempre il Senato e si migliora. In questo passaggio, l'accordo di maggioranza ha funzionato e le opposizioni si sono sottratte; anche al Senato noi siamo per far funzionare l'accordo di maggioranza, per cui chiunque, a cominciare dal Pd, voglia rafforzare il testo nella direzione di una difesa h 24 che sia sempre legittima troverà Alternativa popolare e tutti noi al fianco di questa idea". Lo ha detto a Firenze, a margine di State of the Union, il ministro degli Esteri Angelino Alfano, parlando con i giornalisti che gli chiedevano delle critiche avanzate dal segretario del Pd Matteo Renzi al testo di legge approvato ieri alla Camera.

12:39L.elettorale: Renzi, Pd vuole maggioritario ma non ha numeri

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Perché non provare ad approvare una legge elettorale maggioritaria? "Giusto, Antonio. Il Pd condivide la tua posizione". Così risponde il segretario del Pd Matteo Renzi ad un utente che lo interpella su Facebook. "Ma purtroppo - aggiunge - in Parlamento da soli non abbiamo i numeri. E gli altri si sono coalizzati per mandarci sotto persino sul presidente della Commissione della legge elettorale al Senato. Noi ci proveremo fino alla fine. Ma purtroppo non dipende più solo da noi".

12:27Corea Nord,Cia e 007 Sud hanno tentato di uccidere Kim

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La Cia ed i servizi di intelligence sudcoreani hanno cercato di assassinare il leader nordcoreano Kim Jong-un con una sostanza biochimica: lo denuncia Pyongyang, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa cinese Xinhua, che cita l'agenzia di Stato nordcoreana Kcna.