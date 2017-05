Ultima ora

11:23Nepal: quasi 400 alpinisti pronti a scalare l’Everest

(ANSA) - KATHMANDU, 5 MAG - In attesa che gli sherpa, da settimane al lavoro, completino le tracce dei sentieri verso la vetta, almeno 376 scalatori provenienti da diversi Paesi, fra cui anche 20 nepalesi, si accingono a tentare quest'anno la scalata dell'Everest, che con i suoi 8.848 metri e la più alta del mondo. Lo riferisce oggi il quotidiano The Himalayan Times. Citando fonti del Dipartimento del Turismo, il giornale aggiunge che altri 100 permessi sono stati concessi per la stagione di primavera a scalatori stranieri per il Lhotse (8.516 metri) ed altri 30 per il Nuptse (7.861). Si calcola inoltre che siano almeno 500 i membri degli staff che accompagneranno le imprese degli alpinisti in questo 2017. Gyanendra Shrestha, responsabile del ministero della Cultura e del Turismo nepalese, ha precisato che comunque, come accade ogni anno, sarà un gruppo di sherpa impegnati a fissare le corde e a tracciare i sentieri sulla 'Regina delle montagne' che raggiungerà la vetta in 'prima' stagionale, probabilmente già domattina.

11:20Legittima difesa: Grasso, meno male che c’è Senato

(ANSA) - SERRA SAN QUIRICO (ANCONA), 5 MAG - "Diciamo meno male che c'è il Senato, se dobbiamo intervenire su questo tema. Staremo a vedere le proposte di ulteriori modifiche". Così il presidente del Senato Pietro Grasso nel Teatro Palestra di Serra San Quirico (Ancona), a margine di un incontro con studenti provenienti da varie regioni europee e dall'estero in occasione della 35ma Rassegna nazionale di Teatro della Scuola, ha risposto a una domanda dei giornalisti sul ddl sulla legittima difesa approvato ieri alla Camera tra molte polemiche e proteste.

11:19Gb: Times, Filippo non voleva apparire fragile in pubblico

(ANSA) - LONDRA, 5 MAG - Il principe Filippo non voleva mostrarsi via via più fragile in pubblico. E' questa la ragione di fondo dietro l'annuncio del suo ritiro dal prossimo autunno dagli impegni pubblici secondo il britannico Times. Stando al giornale, il consorte della sovrana, 96 anni fra un mese, pur essendo in buona salute da qualche tempo sentiva che le energie stavano venendo meno e dopo i tanti appuntamenti l'anno scorso per celebrare i 90 anni della regina Elisabetta è arrivato alla conclusione che era tempo di fermarsi. Ieri scherzando il principe ha commentato l'annuncio dicendo di non riuscire più a "reggersi in piedi".

11:14Blitz al Colosseo, ‘impiccati’ manichini con maglie Roma

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Blitz nella notte davanti al Colosseo. Intorno alla mezzanotte sono segnalati manichini con le maglie di alcuni giocatori giallorossi 'impiccati' dal ponte pedonale di via degli Annibaldi, di fronte l'anfiteatro Flavio, e uno striscione con su scritto "Un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa". All'arrivo dei carabinieri striscione e manichini erano già stati rimossi. I militari hanno trovato solo due corde. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri della compagnia piazza Dante.In alcune foto pubblicate sui social network si vedono i manichini con le maglie dei giocatori giallorossi Daniele De Rossi, Mohamed Salah e Radja Nainggolan appesi dal ponte pedonale a due passi dal Colosseo. Sulla ringhiera appare lo striscione con su scritto "Un consiglio senza offesa, dormite con la luce accesa". Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri.

11:07Minori: 18 mln vittime di abusi, molti tra richiedenti asilo

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - In Europa si calcola che siano 18 milioni i bambini vittime di abusi sessuali, solo in Gran Bretagna, sono oltre 57.000. Il dato lo fornisce Telefono Azzurro nel dossier "Abuso sessuale e pedofilia" presentato oggi. Il fenomeno è di difficile percezione - spiega Telefono Azzurro - anche perché molte vittime provengono dal numero crescente di minori vittime di tratta e richiedenti asilo non accompagnati. Secondo un recente studio, più di un quarto di tutti i bambini vittime di tratta e oltre 500 minori richiedenti asilo non accompagnati - il 13% del totale - sono scomparsi almeno una volta entro il settembre 2015, mentre 207 non sono stati ritrovati, di fatto scomparendo dalle maglie del sistema di accoglienza britannico. I dati sono confermati anche dal National Centre for Missing and Exploited Children: 1 bambino su 6 dei 18.500 minori non accompagnati sostenuti dall'organizzazione nel 2016 è stato vittima di tratta per sfruttamento sessuale di minori.

11:06Auto finisce nella scarpata, due morti nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 5 MAG - Due uomini di 28 e 44 anni sono morti in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla Statale Casilina nel territorio del comune di Vairano Patenora (Caserta). Per cause in corso di accertamento, l'autovettura su cui viaggiavano è finita fuori controllo nella scarpata attigua alla statale, andando a sbattere contro un albero. L'Anas ha immediatamente istituito il senso unico alternato sulla Casilina per permettere ai soccorritori di recuperare il mezzo e i cadaveri. Sul posto i carabinieri che indagano sull'incidente, il 118 e il personale Anas. (ANSA).