Ultima ora

15:03Calcio: scontri con Lione, partita persa al Bastia

(ANSA) - PARIGI, 5 MAG - La commissione disciplinare della federcalcio francese ha dato partita persa al Bastia relativamente al match contro il Lione sospeso alla fine del primo tempo per le intemperanze dei tifosi locali, che avevano invaso il campo e colpito anche alcuni giocatori della formazione ospite. Il Bastia dovrà anche giocare tre partite in campo neutro, e a porte chiuse. Un turno è stato già scontato nell'ultima giornata di campionato, quando il team della Corsica ha giocato a Fos-sur-Mer, a porte chiuse. Squalifica, di sei mesi, anche per il dirigente del Bastia Anthony Agostini.

15:02Migranti: Minniti, parte piano ispezioni Centri accoglienza

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Nei prossimi giorni partirà un piano di ispezioni presso tutte le strutture di accoglienza dei migranti, che prevede un programma di 2.130 controlli ai centri, compresi quelli attivati in via d'urgenza. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Marco Minniti. "E' nostro interesse - ha sottolineato - garantire la massima trasparenza nella gestione dei centri per i migranti e per questo ho disposto l'insediamento al Viminale di un Osservatorio permanente per il monitoraggio delle strutture di accoglienza su tutto il territorio nazionale che, avvalendosi di personale altamente specializzato e formato per lo specifico obiettivo, riferirà al ministro dell'Interno degli esiti e delle verifiche effettuate".

15:01Calcio: Cagliari a Napoli per riscattare batosta dell’andata

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAG - Poco da perdere e, sotto sotto, la voglia di dimostrare che quello zero a cinque dell'andata non è la vera distanza che separa Cagliari e Napoli. Sabato al San Paolo (ore 18) la squadra di Rastelli proverà a iniziare nel migliore dei modi il poker di partite post salvezza matematica. Il compito più difficile inizia prima della partita: cercare gli stimoli per chiudere in bellezza. Ma il mister Massimo Rastelli, che in Campania è di casa visto che è nato 48 anni fa a Torre del Greco, garantisce per tutti. "Dopo la gara con il Pescara - ha detto questa mattina in conferenza stampa - la testa si è concentrata subito sull'impegno del San Paolo. Vogliamo onorare al meglio le ultime quattro partite di campionato. Non siamo sazi, raggiungere la salvezza in anticipo è stato un bel traguardo, ma non abbassiamo la guardia e conserviamo ancora molte motivazioni". Sarà un'altra partita rispetto a quella dell'andata. "Quel giorno - ha ricordato il tecnico - non abbiamo giocato al meglio delle nostre possibilità. Dopo il primo gol ci siamo sciolti. Affrontiamo un Napoli fortissimo, che ha messo alle corde la Juventus e il Real Madrid. Bisognerà saper soffrire, restare in partita se si va sotto. Quando avremo la palla, dovremo cercare noi di impensierire gli avversari: penso che abbiamo le qualità per farlo". Il modulo? "In ogni gara - ha spiegato - abbiamo cambiato in base a chi ci trovavamo di fronte. I moduli sono importanti, ma non fanno la differenza. Attraverso gli accorgimenti provati in settimana vogliamo limitare al massimo i nostri avversari, ma la voglia di fare una prestazione importa va al di sopra di tutti i sistemi di gioco". Contro il Napoli Rastelli recupera Isla e si ripropone il ballottaggio tra il polacco Salamon e il napoletano Pisacane per il posto da centrale accanto a Alves. In avanti l'impiego di Sau e Farias è legato al modulo: l'unica certezza dovrebbe essere Borriello, anche lui di casa al San Paolo dal momento che è nato a Napoli. (ANSA).

14:49Tennis: Atp Umago, Fognini ci sarà

(ANSA) - TRIESTE, 5 MAG - Fabio Fognini, detentore del titolo all'Atp Croatia Open, ha confermato ufficialmente la sua partecipazione al torneo in programma dal 14 al 23 luglio sui campi in terra rossa del complesso 'Stella Maris' di Umago (Croazia). È il primo annuncio di una serie che proseguirà nell'arco delle prossime giornate, fino a definire in maniera compiuta l'elenco degli tennisti che si contenderanno il 28/o titolo del torneo. Sconfitto in finale dallo spagnolo Tommy Robredo nel 2013, il giocatore azzurro vanta a Umago anche tre semifinali (2008, 2011 e 2014) con 19 successi complessivi, tra cui quelli di grande prestigio contro Carlos Moya e Gael Monfils.

14:45Tennis: Djokovic si separa da staff tecnico

(ANSA) - BELGRADO, 5 MAG - Novak Djokovic ha deciso di comune accordo di porre fine alla collaborazione pluriennale con l'intero suo staff tecnico. Come riferiscono oggi i media a Belgrado, dopo il recente torneo di Montecarlo, dove Djokovic e' stato eliminato nei quarti di finale, il campione serbo ha deciso di chiudere il suo rapporto con i due allenatori Marjan Vajda e Gebhard Phil Gritsch e con il fisioterapista Miljan Amanovic. Nonostante i tanti successi conseguiti nel lungo periodo di collaborazione, "di comune accordo" e' stato constatato che attualmente sono necessari cambiamenti, un nuovo approccio e nuova energia per consentire a Djokovic di elevare il livello del suo gioco e ottenere migliori risultati. "Non e' stata una decisione facile, ma insieme abbiamo constatato che servono cambiamenti", ha detto Djokovic che ha ringraziato tutti i suoi ex collaboratori. Il serbo non attraversa un buon periodo di forma e da alcuni mesi è stato scalzato dallo scozzese Andy Murray alla testa della classifica Atp.

14:44Legittima difesa: Anm, intervento inutile, si desista

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Quello sulla legittima difesa "è un intervento che non serviva" e che "è anche un po' confuso". Il legislatore "non deve assecondare gli umori" della società e dovrebbe "desistere dal mettere mano a questa normativa". Lo ha detto il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Eugenio Albamonte intervistato dal Gr1. Si tratta di un intervento inutile, ha spiegato Albamonte, "perche' la giurisprudenza dimostra, anche soltanto guardando gli ultimi casi, che c'e' un atteggiamento di estremo favore da parte dei giudici verso chi invoca la legittima difesa, non e' discrezionale ma già stabilito dalla legge".

14:43Venezia, aperto ponte dedicato a Valeria Solesin

(ANSA) - VENEZIA, 5 MAG - L'apertura oggi del ponte di San Giobbe, intitolato alla ricercatrice Valeria Solesin uccisa a Parigi, completa a Venezia un altro tassello della cittadella universitaria, creando un collegamento diretto dalla stazione ferroviaria alle aule e alle altre strutture del Campus Economico. Un bando da quasi 22 milioni di euro, per realizzare la residenza studentesca da 225 posti letto, finanziata dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, servirà per portare a compimento il Campus Economico dell'Università Ca' Foscari a San Giobbe.