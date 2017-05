Ultima ora

16:44Siria: ‘zone cuscinetto in vigore da mezzanotte’

(ANSA) - MOSCA, 5 MAG - L'intesa per la creazione delle zone di de-escalation in Siria entra in vigore a partire da mezzanotte: lo fa sapere il ministero della Difesa russo. "Se dovesse essercene la necessità, a seconda dello sviluppo della situazione, il memorandum" per la creazione delle zone cuscinetto in Siria "consente di formare zone di de-escalation aggiuntive", ha aggiunto il capo del dipartimento generale operativo dello Stato maggiore russo, generale Serghiei Rudskoi.

16:42Calcio: Fifa, tolti quattro turni di stop a Messi

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La commissione d'appello della Fifa ha accolto il ricordo della federazione argentina (Afa) per le 4 giornate di squalifica inflitte a Lionel Messi per aver insultato un guardalinee durante la partita Argentina-Cile delle qualificazioni mondiali. La commissione ha quindi annullato la sospensione inflitta al n.10 dell'Albiceleste, secondo quanto precisa un comunicato della Fifa. Nella nota viene precisato che dopo le audizioni di ieri, e dopo aver esaminato il materiale a disposizione, la commissione d'appello è giunta alla conclusione che, pur considerando riprovevole il comportamento di Messi, non c'erano elementi sufficienti per l'applicazione nei suoi confronti dell'articolo 77 del codice disciplinare che permettono di sanzionare in modo pesante fatti di cui non ci si era immediatamente resi conto sul campo. Vengono quindi tolte la squalifica comminata dalla disciplinare il 28 marzo scorso e la multa di diecimila franchi svizzeri comminata alla 'Pulce'.

16:33Calcio: Totti, Allegri e Mihajlovic lo celebrano

(ANSA) - TORINO, 5 MAG - "Totti ha fatto una carriera straordinaria, è stato un giocatore unico". È il commento di Massimiliano Allegri. "Ma non si può commentare fino a quando non ci sono le dichiarazioni del diretto interessato, - ha precisato il tecnico della Juventus - quando parlerà si potranno fare commenti". "Totti per me è il giocatore italiano più forte degli ultimi 20 anni": è invece il giudizio del tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic. "Quando si ritirano giocatori come lui, spiace a tutti quelli che amano il calcio - aggiunge - spero rimanga nel calcio, farà la differenza anche da dirigente. Ritirare la maglia numero 10? Penso che per tutti quelli che l'hanno portata bisognerebbe toglierla dal calcio. Penso a Maradona, Platini, Zico, Del Piero e lo stesso Totti".

16:30Francia: Greenpeace, striscione anti-FN su Tour Eiffel

(ANSA) - PARIGI, 5 MAG - Militanti di Greenpeace hanno scalato questa mattina la tour Eiffel dispiegando un grande striscione giallo contro il Front National dal primo piano del monumento. Sospesi nel vuoto, diversi militanti dell'ONG ambientalista hanno srotolato il grande striscione con la scritta "Liberté, égalité, fraternité", seguita dall'hashtag #Resist, che fu utilizzato dagli attivisti della stessa organizzazione dopo l'elezione di Donald Trump. "A due giorni dalle presidenziali - ha spiegato il direttore di Greenpeace Francia Jean-Francois Juilliard a BFM-TV - questi valori, che sono i valori che dominano in Greenpeace, sono in pericolo, perché se viene eletta Marine Le Pen ci sarà un vero pericolo che questi valori vadano in frantumi".

16:25Gb: Tate dedica edificio a tycoon Blavatnik dopo donazione

(ANSA) - LONDRA, 5 MAG - La Tate Modern ha dedicato un suo nuovo edificio, la Switch House, a Len Blavatnik, l'oligarca dei due mondi nato a Odessa, cresciuto a Mosca e divenuto cittadino americano, che è fra gli uomini più ricchi del Regno Unito. Il tycoon, che conta su un patrimonio stimato in 17,1 miliardi di sterline, ha donato una somma record di oltre 50 milioni di pound (circa 60 milioni di euro) alla celebre galleria e per questo in suo onore il nuovo spazio inaugurato nel giugno 2016 è stato ribattezzato 'Blavatnik Building'. "La generosità di questa donazione è senza precedenti nella storia della Tate", ha detto il direttore uscente della galleria, Nicholas Serota. Ma il miliardario, che ha un impero con diramazioni in diversi settori e una fondazione molto attiva in ambito artistico, si è visto intitolare anche una sala del Victoria & Albert Museum, alla quale ha donato 5 milioni di sterline, e porta il suo nome perfino la Blavatnik School of Government di Oxford, da lui sostenuta con un fondo da 75 milioni di sterline.

16:22Amanda Knox, non devo la mia lealtà a Trump

(ANSA) - NEW YORK, 5 MAG - "Non gli devo la mia lealtà personale": Amanda Knox è perentoria nel liquidare le critiche per le sue posizioni politiche diverse da quelle del presidente Trump dopo che lui l'aveva sostenuta durante il processo in Italia. Secondo quanto scritto tempo fa dal New York Times, il tycoon sarebbe molto contrariato per il fatto che Amanda - prima condannata e poi assolta per l'omicidio di Meredith Kercher a Perugia - non abbia votato per lui ma per Hillary Clinton. Questo nonostante nel 2011 Trump definì Amanda innocente e in un tweet esortò anche a boicottare l'Italia se la giovane non fosse stata liberata. "Donald Trump - ha scritto Knox in un editoriale sul Los Angeles Times - mi è stato vicino durante la peggiore crisi e durante il momento più vulnerabile della mia vita, difendendo la mia innocenza quando ero sotto processo in Italia per omicidio. Ora è il presidente degli Stati Uniti e a quanto sembra è molto contrariato con me perché non ho votato per lui. Gli devo la mia lealtà?".

16:21Calcio: Mihajlovic, Belotti stia sereno

(ANSA) - TORINO, 5 MAG - "Belotti deve stare tranquillo e sereno, la sua stagione già adesso è straordinaria". Così il tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, alla vigilia del derby della Mole. Belotti, 25 gol fino ad ora, non segna da due partite. "Ho parlato con lui, deve farsi guidare dalla generosità - aggiunge l'allenatore granata - così sarà amato dai compagni e segnerà. Nelle ultime partite l'ho visto più egoista e distratto, è comprensibile: vorremo tutti che vincesse la classifica cannonieri, ma conta più la squadra del singolo. Il mio obiettivo è che la squadra vinca, se Belotti segnasse sarei ancora più contento".