18:21Uccisa per un pappagallo molesto: omicida resta in cella

(ANSA) - CAGLIARI, 5 MAG - È stato convalidato l'arresto di Ignazio Frailis, il disoccupato di 46 anni finito in manette per aver ucciso con undici coltellate la vicina di casa, Maria Bonaria Contu, 60 anni, casalinga, mentre passeggiava con alcune amiche all'interno di un parco a Capoterra, nell'hinterland cagliaritano. L'uomo, davanti al Gip Ermengarda Genovese, si è avvalso della facoltà di non rispondere. E' accusato di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, i dissidi legati a un pappagallo molesto che ripeteva frasi ingiuriose contro di lui. "Il mio assistito è ancora sotto choc - ha detto all'Ansa l'avvocato difensore Francesco Murtas - preferiamo ricostruire prima la vicenda, poi rilasceremo dichiarazioni al Pm". Il legale si è speso per gli arresti domiciliari, ma il giudice ha emesso un nuova misura: Frailis resta quindi in carcere a Uta. "Non volevo ucciderla, non sapevo di averlo fatto, non ricordo niente, tutto questo non doveva succedere", aveva detto nei giorni scorsi in colloquio con il suo difensore. Ieri il responso dell'autopsia: Maria Bonaria Contu è morta dissanguata, uno choc emorragico provocato dall'insieme delle coltellate. (ANSA).

18:18Ambulante morto: sit-in Roma,giustizia,stop a squadre vigili

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Non sappiamo se Niam è stato ammazzato oppure no, ma vogliamo giustizia. Chiediamo al prefetto e al sindaco di sospendere le squadre di Di Maggio (vicecomandante polizia municipale Roma, ndr) che ci stanno massacrando". Lo ha detto parlando al microfono un senegalese che con poche centinaia di connazionali e altri migranti e militanti dei centri sociali sta partecipando a un sit-in in piazza Santi Apostoli a Roma per ricordare Nian Maguette, l'ambulante senegalese di 54 anni morto due giorni fa dopo un blitz della polizia municipale. Tra i cori intonati "Giustizia, giustizia" e urla di "polizia assassina".

18:16Incendio Pontina: rogo colposo,indaga procura Velletri

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La procura di Velletri ha aperto un'inchiesta sul rogo divampato in un deposito di plastica a Pomezia e procede per incendio colposo. Il procuratore Francesco Prete ha affidato gli accertamenti al sostituto Luigi Paoletti ed il primo atto è stato quello di affidare all'Arpa l'incarico di monitorare l'aria, il suolo, il sottosuolo oltre alle falde acquifere. Gli esiti di questi primi interventi sono previsti nel giro di un paio di giorni e lo stesso tempo sarà necessario per domare i focolai dell'incendio.

18:14Tennis: Wta Rabat, Errani perde in semifinale

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Sara Errani si ferma in semifinale nel "Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem", torneo Wta International (250mila dollari di montepremi, terra rossa) di Rabat, in Marocco. La 30enne romagnola non è riuscita a sovvertire il pronostico contro la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 16 del ranking mondiale e prima favorita del tabellone, che si è imposta 6-4 6-0 in un'ora e 17 minuti. In semifinale anche Francesca Schiavone: la 36enne milanese, in gara con una wild card, affronta la statunitense Varvara Lepchenko.

18:08Consiglio dei ministri nomina Treu Presidente del Cnel

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomina del prof. Tiziano Treu a Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Cnel). Lo rende noto il comunicato stampa del Cdm. Del Cnel era prevista l'abolizione dalla legge di riforma costituzionale bocciata con il referendum del 4 dicembre.

18:06Calcio: Udinese, borse studio in memoria Valeria Solesin

(ANSA) - UDINE, 5 MAG - Saranno consegnate domenica 7 maggio, a due studenti dell'Università Ca' Foscari di Venezia, due borse di studio intitolate dalla onlus bianconera 'Udinese per la Vita' a Valeria Solesin. Nella stessa occasione l'Udinese annuncerà un'iniziativa analoga in favore di un ricercatore post-laurea dell'Università di Udine, sempre in ricordo della studentessa veneziana vittima degli attentati di Parigi. La cerimonia si terrà nell'auditorium dello stadio prima della gara tra Udinese e Atalanta, alla presenza tra l'altro dei familiari di Valeria. Attraverso un contributo di 10 mila euro, Udinese per la Vita permetterà a due studenti di iniziare un percorso analogo a quello di Valeria, arrivata a Parigi da borsista per svolgere un dottorato di ricerca alla Sorbona. Con altri 10 mila euro, Udinese Calcio permetterà invece a un giovane ricercatore post-laurea di Udine di partecipare ad un progetto di ricerca in Italia o all'estero.

17:58F.1: Redaelli presidente Cda Sias

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Giuseppe Redaelli è il nuovo presidente del Cda della Sias, la società che gestisce l'autodromo nazionale di Monza. La sua nomina è stata decisa in occasione della riunione dell'assemblea societaria, presso la sede dell'Automobile Club di Milano Alla presenza del presidente dell'Automobile Club d'Italia, Angelo Sticchi Damiani, e del presidente dell'Aci Milano, Ivan Capelli, sono stati nominati lo stesso Redaelli e Giuseppina Fusco quali rappresentanti di Aci nella Sias ed Enrico Radaelli quale rappresentante di Aci Milano. Nelle prossime settimane verranno indicati gli ulteriori due componenti del consiglio in rappresentanza dei Comuni di Milano e di Monza e dell'Aci.