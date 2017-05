Ultima ora

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Legittima difesa, un parlamentare del PD annuncia che toglieranno le parole "di notte". Chissà cosa metteranno adesso... Ci si può difendere dai ladri solo "ore pasti", oppure "in tarda mattinata nei giorni dispari", oppure "nelle notti di luna piena" o forse "il giovedì, ma solo se non piove". Renzi, Alfano e Boldrini, non fanno un cervello in tre" Lo afferma in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini.

(ANSA) - MOSCA, 5 MAG - "La posizione degli Stati Uniti, che hanno accolto di buon grado i passi per ridurre la violenza in Siria, migliora la situazione umanitaria e crea le condizioni per una soluzione politica del conflitto, influenzata positivamente dalla creazione delle zone di de-escalation". Così il vice ministro della Difesa russo, Alekdandr Fomin, citato dalla testata online filo-Cremlino Sputnik.

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Rignano sull'Arno quasi una succursale di Rio de Janeiro o San Paolo: almeno una quarantina i brasiliani che negli ultimi anni hanno ottenuto la residenza del comune, in provincia di Firenze, diventato famoso per aver dato i natali all'ex premier Matteo Renzi. Il tutto secondo la procura di Firenze grazie una loro connazionale, 46 anni, che in cambio di un corrispettivo offriva ai brasiliani che lo chiedevano la certezza di conseguire la cittadinanza italiana grazie a un accordo con il responsabile dell'ufficio anagrafe del Comune, 58 anni. Entrambi sono ora accusati di falso e per loro la procura ha chiesto il rinvio a giudizio. Dopo due mesi di residenza, talvolta solo fittizia per gli inquirenti, in un'abitazione della donna, si presentavano all'anagrafe dove, anche in assenza di controlli sull'effettiva residenza veniva loro rilasciata la carta d'identità valida per l'espatrio. Per i difensori dell'uomo, che non può più lavorare all'anagrafe, tutti ne avevano diritto "grazie a un avo italiano".

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - E' stato condannato all'ergastolo Vincenzo Paduano, l'uomo che il 29 maggio dello scorso anno a Roma strangolò e diede alle fiamme la sua ex fidanzata Sara Di Pietrantonio nei pressi del quartiere Magliana. La sentenza è stata emessa, a conclusione del processo tenutosi con il rito abbreviato, dal gup Gaspare Sturzo. Concetta, la madre di Sata, ha commentato dicendo che "si tratta di una sentenza giusta e morale. Un primo gradino importante. Ho vissuto in apnea per circa un anno adesso una boccata d'aria fresca ma tornerò subito in apnea perché Sara non me la ridarà nessuno".

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Mancano quattro partite che per noi sono quattro finali: dobbiamo fare più punti possibile". Parola di Emerson. Il terzino della Roma, sul match program giallorosso, sottolinea l'importanza del finale di stagione per le ambizioni della squadra di Spalletti. "Siamo secondi, domenica abbiamo una partita importante e dobbiamo vincere", spiega il giocatore riferendosi alla trasferta di San Siro con il Milan, che arriva dopo il ko con la Lazio. "Come si riparte dopo una delusione così? È un po' difficile perché non è mai semplice perdere un derby. Ma noi siamo la Roma e la Roma deve saper superare questi momenti". Per il 22enne italo-brasiliano, la flessione dell'ultimo periodo non è riconducibile alla stanchezza. "È vero che abbiamo iniziato la stagione presto, ma ora giochiamo una volta alla settimana e stiamo riposando bene, non si può parlare di stanchezza. Stiamo sbagliando qualche cosa in campo, dobbiamo migliorare e basta. Il duello con il Napoli? Se giochiamo come sappiamo, il secondo posto è nostro".

(ANSA) - CAMPI BISENZIO (FIRENZE), 5 MAG - Eletta per la prima volta una rappresentanza sindacale (rsu) in una ditta a proprietà cinese, la Borse & Borse srl di Campi Bisenzio (Firenze), società con 160 addetti, la maggioranza dei quali di etnia cinese. "E' la prima volta che in Italia un'azienda cinese accoglie organizzazioni sindacali al suo interno e che vi si eleggono rappresentanti dei lavoratori", spiega Giuseppe Priolini coordinatore del sindacato Uil Tec (Tessile energia e chimica) che ne dà notizia. Ha votato, a scrutinio segreto, circa il 70% degli addetti. Circa il 40% degli addetti della Borse & Borse aderisce a un sindacato. Le votazioni risalgono al 27 aprile ma la formalizzazione degli eletti è di oggi. Fanno parte della neonata rsu una lavoratrice italiana e due lavoratori cinesi.

(ANSA) - LONDRA, 5 MAG - Il Labour contiene le perdite nelle elezioni amministrative in Gran Bretagna aggiudicandosi al primo turno i sindaci di due delle più importanti nuove aree metropolitane, Greater Manchester e Liverpool City Region. Nella prima ha trionfato Andy Burnham, già pretendente alla leadership nazionale del partito d'opposizione ed ex ministro ombra dell'Interno, conquistando il 63% dei voti. Mentre il collega di partito, il deputato Steve Rotheram, ha raccolto nella regione di Liverpool il 59% dei consensi.