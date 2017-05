Ultima ora

21:21Calcio: la Corte Figc annulla la squalifica di Muntari

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La Corte sportiva d'appello della Federcalcio ha annullato - apprende l'Ansa - la giornata di squalifica inflitta a Sulley Muntari dal giudice sportivo di Serie A, dopo che il centrocampista ghanese del Pescara era stato oggetto di cori razzisti da parte di alcuni tifosi del Cagliari e, a seguito delle proteste con l'arbitro per il mancato stop della gara, era stato espulso. In secondo grado, la Corte ha accolto il ricorso del giocatore.

21:08Tennis: Wta Rabat, Schiavone in finale

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Sfuma la finale tutta azzurra al torneo di Rabat (montepremi di 250mila dollari, campi in terra rossa), in Marocco, ma non per Francesca Schiavone che domani andrà a caccia del suo secondo titolo stagionale, il nono in carriera. Come avversaria, troverà stavolta la russa Anastasia Pavlyuchenkova, numero 16 del mondo e prima favorita del tabellone, che si è imposta per 6-4, 6-0 in un'ora e 17 minuti sull'altra azzurra Sara Errani (numero 102). Nella sua semifinale, indossando un busto per un problema alla schiena, la Schiavone (numero 100, in gara grazie ad una wild card) ha sconfitto la statunitense Varvara Lepchenko (numero 73) per 7-5, 6-4 in poco più di due ore di match. Per la 36enne milanese è la nona vittoria consecutiva (record per lei), aggiungendo quelle inanellate ad aprile con la conquista del titolo a Bogotà; domani giocherà la sua ventesima finale. Nei quarti, Errani aveva battuto l'australiana Daria Gavrilova (numero 3 del seeding) 7-6, 6-4; Schiavone la tedesca Tatjana Maria 6-1, 4-6, 6-3.

20:35Tav: vicesindaco Torino sarà a marcia No Tav con fascia

(ANSA) - TORINO, 5 MAG - Il vicesindaco di Torino, Guido Montanari, partecipa alla marcia No Tav di domani da Bussoleno a San Didero. Lo ha reso noto alla conferenza dei capigruppo lo stesso Montanari, annunciando che indosserà la fascia tricolore. Con lui ci saranno anche il presidente del Consiglio comunale torinese, Fabio Versaci, e numerosi consiglieri M5S del Comune di Torino che nei mesi scorsi ha abbandonato l'Osservatorio per la Torino-Lione. Per il capogruppo della Lega Nord, Fabrizio Ricca, si tratta di "un modo di riappacificarsi con i centri sociali torinesi dopo gli episodi degli ultimi giorni". "Trascinare l'istituzione comunale in una battaglia di parte è un pessimo servizio che si rende a quell'istituzione", aggiunge il capogruppo di Forza Italia, Osvaldo Napoli. "Il vicesindaco Montanari ha già rappresentato la Città di Torino in altre manifestazioni No Tav. Era già accaduto", taglia corto la sindaca Appendino, precisando che si tratta di "una decisione concordata con la giunta".

20:32Isis, ‘uccidete Macron e Le Pen, attaccate i seggi’

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - 'Uccidete i candidati al ballottaggio per le presidenziali in Francia e il personale nei seggi'. E' l'appello che l'Isis lancia ai lupi solitari nella versione francese del magazine Rumiyah, pubblicato online alla vigilia del voto di domenica. Lo riferisce il Site, il sito di monitoraggio dell'estremismo islamico sul web. "Non dimenticate il vostro dovere di musulmani, scegliete un candidato per ucciderlo e un seggio per darlo alle fiamme", recita l'appello in francese.

20:28Migranti: Gentiloni, grazie a Jean-Claude Juncker

(ANSA) - FIRENZE, 5 MAG - Serve una "politica comune seria sul tema migratorio: ho ascoltato da Roma le parole usate stamattina dal presidente della Commissione Ue Juncker e lo ringrazio. 'Merci Jean Claude' per quello che hai detto sul fatto che l'Italia ha difeso l'onore dell'Unione. Ma se è una questione d'onore, l'onore va difeso insieme". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni nel suo intervento a 'The State of the Union' a Firenze.

20:04Legittima difesa: Salvini, legge senza cervello

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Legittima difesa, un parlamentare del PD annuncia che toglieranno le parole "di notte". Chissà cosa metteranno adesso... Ci si può difendere dai ladri solo "ore pasti", oppure "in tarda mattinata nei giorni dispari", oppure "nelle notti di luna piena" o forse "il giovedì, ma solo se non piove". Renzi, Alfano e Boldrini, non fanno un cervello in tre" Lo afferma in una nota il segretario della Lega Matteo Salvini.

19:45Siria: Mosca, posizione Usa costruttiva

(ANSA) - MOSCA, 5 MAG - "La posizione degli Stati Uniti, che hanno accolto di buon grado i passi per ridurre la violenza in Siria, migliora la situazione umanitaria e crea le condizioni per una soluzione politica del conflitto, influenzata positivamente dalla creazione delle zone di de-escalation". Così il vice ministro della Difesa russo, Alekdandr Fomin, citato dalla testata online filo-Cremlino Sputnik.