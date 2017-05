Ultima ora

23:14Venezuela: altri due morti

(ANSA) - CARACAS, 5 MAG - Si aggrava il bilancio delle vittime nel corso delle proteste in Venezuela: fonti dell' opposizione hanno reso noto la morte di Hecder Lugo Perez, un ragazzo di 22 anni dello stato di Carabobo. Ad annunciarlo è stato Enzo Scarano, l'ex sindaco di San Diego, il quale su twitter ha precisato che Perez è morto al termine di una lunga agonia nell'ospedale dove era stato portato dopo essere stato colpito ieri da un proiettile alla testa. Perez aveva preso parte ad una delle proteste in un quartiere di San Diego, nel corso delle quali sono d'altra parte rimaste ferite altre quattro persone. Dall'inizio un mese fa della nuova ondata di cortei e manifestazioni anti-Maduro, i morti superano i 35 incrociando varie fonti. E Miguel Medina, un ragazzo di 20 anni, coinvolto in una delle proteste anti-Maduro a Maracaibo è morto oggi dopo essere rimasto ferito durante una manifestazione lo scorso 26 aprile. Dall'inizio della rivolta anti-Maduro un mese fa i morti superano i 36 incrociando varie fonti.

22:57Calcio: Cairo, gap con la Juve enorme ma vogliamo migliorare

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Tra la Juventus e il Torino "c'è un divario esagerato, loro hanno un fatturato che è cinque volte il nostro e possono fare investimenti impensabili per noi. Competere diventa molto difficile, ma dobbiamo continuare il nostro percorso di crescita iniziato 6 anni fa, vogliamo sempre migliorarci". Lo ha detto il presidente granata Urbano Cairo, in un'intervista concessa al programma "4-4-2" del sito www.sportmediaset.it. "La Juve - ha aggiunto - è uno squadrone, sta vivendo un ciclo importantissimo, complimenti a loro. Anche la stagione del Toro è positiva, abbiamo segnato tantissimo e con tanti gol così avremmo potuto andare in Europa. Non ci siamo riusciti, ma la base è molto buona e siamo fiduciosi per il futuro". Il patron granata spera di non essere costretto a separarsi da Belotti. "Finora nessuna squadra ci ha fatto un'offerta e non credo ne arriveranno - ha detto Cairo - Ma Andrea farebbe bene a restare con noi almeno un altro anno: la prossima stagione sarebbe importante sia per noi, sia per lui".

22:53Calcio: Totti, a fine campionato saprete tutto…

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "A fine campionato saprete tutto. Mancano 23 giorni, avete aspettato un anno...". Francesco Totti non si sbottona e continua a rimandare il suo annuncio riguardo al futuro professionale che lo attende. Il capitano della Roma, in compagnia di Radja Nainggolan, si è recato in serata al Palazzetto dello sport di viale Tiziano per assistere a gara-3 della sfida tra la Virtus Roma e il Ravenna, valida per i playoff di Serie A2 di basket. Prima dell'inizio dell'incontro il pubblico presente sugli spalti ha tributato un lungo applauso a Totti, che ha ricevuto in regalo dal presidente della Virtus, Claudio Toti, una casacca n.10 con tutte le firme dei giocatori.

22:34Calcio: manichini Roma, la Digos indaga su procurato allarme

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La Digos indaga per procurato allarme sulla vicenda dei manichini con le maglie dei giocatori della Roma "impiccati" la scorsa notte su un ponte pedonale nei pressi del Colosseo. Lo si apprende da fonti investigative. Gli inquirenti sono al lavoro per identificare gli autori del gesto, che sarebbero supporter biancocelesti, e trasmetteranno all'Autorità giudiziaria un'informativa per procurato allarme. Sulla base di essa, la Procura valuterà come procedere e per quale reato.

22:31Paestum da’ in adozione le mura, i primi acoppia di tedeschi

(ANSA) - CAPACCIO-PAESTUM (SALERNO), 5 MAG - Adottano otto blocchi delle mura dell'antica Poseidonia-Paestum: Regine Schach von Wittenau e Uwe Schultze, entrambi di Amburgo, sono infatti i primi visitatori dell'antica citta magno-greca di Paestum ad aderire al progetto di raccolta fondi per la manutenzione delle mura di una delle aree archeologiche meglio conservate d'Italia. Il progetto prevede il versamento di 50 euro all'anno per diventare "cittadini di Paestum", contribuendo alla tutela della cinta muraria dell'antica polis. "Lo scopo è quello di creare una comunità internazionale che ci affianca nel nostro lavoro quotidiano per proteggere il sito, nel senso metaforico, ma anche concretamente, - ha commentato il direttore Gabriel Zuchtriegel, che oggi ha inaugurato il progetto con i primi due "genitori adottivi". L'iniziativa prevede anche sgravi fiscali fino al 65%, in base alla legge ArtBonus del Ministero Beni Culturali.

22:24Lotta: Europei, Chamizo oro nella categoria 70 kg

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Una nuova stella si aggiunge sul petto di Frank Chamizo, quella di campione europeo dei 70 chilogrammi stile libero, categoria nella quale gareggiava per la prima volta a così alti livelli. A Novi Sad, Chamizo, dopo aver dominato i suoi avversari senza subire un solo punto, in finale ha affrontato e battuto 4-3 il campione uscente, il russo naturalizzato polacco Magomedmurad Gadzhiev. L'italocubano ha attaccato senza sosta Gadzhiev mettendo a segno nella prima frazione i 4 punti decisivi e poi ha controllato l'avversario permettendogli di sommare 3 punti che però non sono bastati. Con la medaglia di oggi, Chamizo porta all'Italia il secondo titolo europeo, che si somma all'argento del 2015, all'oro mondiale sempre nel 2015 e al bronzo olimpico a Rio de Janeiro.

22:17Pallavolo: l’11 maggio il via alla stagione delle azzurre

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - La stagione 2017 della Nazionale azzurra di pallavolo femminile, guidata dal nuovo ct Davide Mazzanti, inizierà giovedì 11 maggio a Milano con il primo raduno in collegiale. Presso il Centro federale Pavesi, fa sapere la Fipav, si ritroveranno tredici atlete: Egonu ed Orro (Club Italia); Parrocchiale e Sorokaite (Il Bisonte Firenze); Sylla (Foppapedretti Bergamo); Danesi, De Gennaro, Folie e Malinov (Imoco Volley Conegliano); Lucia Bosetti, Guerra e Tirozzi (Pomì Casalmaggiore); Diouf (Unet Yamamay Busto Arsizio). A queste, sei giorni dopo, si uniranno le tre giocatrici attualmente impegnate nella finale dei play off scudetto: Bonifacio e Chirichella (Igor Novara) e Caterina Bosetti (LiuJo Nordmeccanica Modena). Il raduno si concluderà lunedì 22 maggio.