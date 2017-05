Pubblicato il 05 maggio 2017 da ansa

ROMA. – I ‘groupie’ di Emmanuel Macron e Marine Le Pen seguiranno in diretta lo spoglio da Roma mentre il segretario Pd Matteo Renzi ribadisce il suo tifo per il candidato centrista: la politica italiana accende i fari sul ballottaggio di domenica alle presidenziali di Francia. Un voto che, se rispetterà i sondaggi registrando la vittoria di Macron, sarà anche il trampolino “per cambiare tutti insieme l’Europa”, sottolinea Renzi trovando sullo stesso binario il premier Paolo Gentiloni.

Con Macron presidente ci sarà una nuova spinta europea, spiega il capo del governo considerando “decisivo” per il futuro dell’Unione il voto transalpino. E dalle parti del Nazareno, il convinto endorsement per Macron diviene lo spunto anche per una stoccata agli ex Pd. “Contro di lui c’è la stessa sinistra che in Italia preferisce il M5S o Salvini al Pd”, sottolinea Renzi che, in un post su Facebook, incalza: “Ricordate quante volte è successo nel mondo, da Ralph Nader a Bertinotti? Sono sempre gli stessi, ovunque”.

C’è chi, tuttavia, va oltre il mero tifo e ha organizzato incontri ad hoc per seguire le presidenziali in diretta. Gianni Alemanno, Francesco Storace e tutto il polo sovranista si riuniranno in un ristorante romano per tifare Le Pen. “Le sue posizioni sono indispensabili per portare tutta l’Europa fuori dalla crisi economica e dal declino politico”, spiega l’ex sindaco di Roma.

Una posizione, quella del Fn, che in Italia ha da anni in Matteo Salvini il primo sostenitore. “Grazie Marine, la tua battaglia è anche la nostra”, è l’ “in bocca al lupo” del leader leghista.

Ben diversa la visione di Renato Brunetta di FI: “Macron mostra che si vince al centro e in Italia il centro siamo noi”. Di tutt’altro tenore, invece, l’incontro organizzato da Forza Europa (presente anche il sottosegretario agli Esteri Benedetto della Vedova) per seguire la serata elettorale e incrociare le dita per il candidato di ‘En Marche’ che sarà ‘idealmente’ presente con i rappresenti del comitato italiano.

(di Michele Esposito/ANSA)