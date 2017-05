Ultima ora

00:28Calcio: Spagna-Italia del 2 settembre al Bernabeu

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Spagna-Italia del 2 settembre, partita decisiva nel girone G delle qualificazioni mondiali di cui fanno parte sia la Roja, sia gli azzurri, si giocherà allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La Nazionale di Sergio Ramos e compagni non gioca una partita ufficiale nel "tempio" del Real Madrid dal 28 marzo 2009, quando vi affrontò la Turchia in un match anche allora delle qualificazioni mondiali (per Sudafrica 2010, dove poi la Spagna vinse il titolo per la prima volta nella sua storia). L'Italia tornerà invece nell'impianto dove gli azzurri del ct Enzo Bearzot vinsero i Mondiali dell'82 battendo in finale la Germania.

00:25Calcio: il nuovo Milan incontra il sindaco Sala

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Il futuro di San Siro è stato uno dei temi principali del primo contatto ufficiale fra la nuova proprietà cinese del Milan e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Nel pomeriggio David Han Li, executive director nonché braccio destro del nuovo presidente rossonero Li Yonghong, assieme all'ad Marco Fassone è stato ricevuto a Palazzo Marino. Subito dopo il closing, la nuova proprietà ha chiarito che lo stadio è considerato uno strumento fondamentale per aumentare i fatturati. E oggi i manager milanisti, come si legge in una nota, "hanno illustrato le strategie societarie che hanno intenzione di attuare e hanno convenuto con il sindaco sull'importanza dello stadio Meazza e sull'opportunità di aprire quanto prima un tavolo comune di lavoro e dialogo per affrontare questo tema". Come ha spiegato il club, l'incontro "si è svolto in un clima molto cordiale" ed "è stato utile per avviare un dialogo conoscitivo e allo stesso tempo per iniziare ad affrontare alcuni temi cari all'Amministrazione comunale.

00:21Calcio: “da Adidas un miliardo di euro al Real Madrid”

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Il produttore tedesco di articoli sportivi Adidas pagherà in tutto, fino al 2024, un miliardo di euro al Real Madrid per il contratto di sponsorizzazione tecnica che lo lega al club campione d'Europa. Lo scrive "Der Spiegel" in un'anticipazione del libro "Football Leaks", che uscirà l'11 maggio. Secondo la bozza del contratto, che si riferisce al periodo luglio 2015-giugno 2024, Adidas dovrebbe pagare ogni anno alla squadra spagnola 70 milioni di euro. Il Real avrebbe poi ottenuto una partecipazione del 22,5% ai ricavi netti del merchandising legato alla squadra e si sarebbe garantito in tal modo una somma annuale di 30 milioni. Adidas mette inoltre a disposizione della società abbigliamento, maglie, scarpe e palloni per una somma fino a 8 milioni l'anno. Se poi il Real vincerà il campionato, incasserà altri 2,5 milioni di euro, che salirebbero a 3,5 milioni dal 2020. In caso di vittoria della Champions, invece, Adidas dovrebbe versare 5 milioni nelle casse del Real, che passerebbero a 7 milioni dal 2020.

00:11Ciclismo: Ruffoni si difende, non ho mai truffato

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - "Non ho mai utilizzato nella mia carriera di ciclista prodotti vietati dal regolamento antidoping". Si difende così, via social, Nicola Ruffoni, trovato non negativo ad un controllo a fine aprile ed escluso dal Giro d'Italia. "Le mie abitudini alimentari - scrive il corridore del team Bardiani-Csf, che lo ha sospeso - non sono cambiate negli ultimi mesi, così come non è cambiato il mio stile di vita. Rivivendo quello che ho fatto nel mese prima del controllo, la cosa che forse potrebbe avere attinenza con la presenza di ormone della crescita, potrebbe essere una prostatite di cui ho sofferto tra marzo e aprile e che mi ha costretto a sospendere l'attività e a curarmi con antibiotici. Mi rivolgerò ad un esperto endocrinologo per avere informazioni in merito. Sono consapevole che la mia carriera sia a rischio, ma sono altrettanto consapevole di non aver messo in atto nessuna procedura truffaldina. Aspetterò pertanto serenamente le controanalisi e cercherò di difendere fino in fondo la mia credibilità".

00:05Calcio: il Tottenham perde e il Chelsea di Conte sogna

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - A sorpresa il West Ham batte 1-0 il Tottenham nell'anticipo della 36/a giornata di Premier League e serve un assist scudetto forse decisivo per il Chelsea di Antonio Conte. Allo stadio Olimpico, in uno dei tanti derby londinesi, il gol partita è stato dell'argentino con passaporto italiano Manuel Lanzini che, al 20' della ripresa, ha risolto una mischia in area. Nel posticipo del lunedì, il Chelsea ospiterà il Middlesbrough penultimo in classifica e, in caso di vittoria, si porterà a +7 punti sul Tottenham; per Blues e Spurs resteranno poi altre tre gare da disputare. La squadra di Mauricio Pochettino, stasera apparsa quanto mai sotto tono, proveniva da una serie di 9 vittorie consecutive.

23:25Calcio: Serie B, Perugia-Spezia 0-0

(ANSA) - ROMA, 5 MAG - Non vanno oltre il pari senza reti, Perugia e Spezia, impegnate al Curi nell'anticipo della 40/a giornata di Serie B. Migliore l'approccio dello Spezia: al 6' il palo dice no a Granoche; al 13' un altro affondo trova un attento Brignoli. Il Perugia cambia modulo e cresce: al 27' ci prova Di Nolfo, che supera Valentini con un tunnel e sfiora la porta. Nella ripresa è del Perugia il primo assalto, con Guberti che al 48' impegna Chichizola su punizione. La risposta dei liguri è con Terzi, che al 67' trova ancora un super Brignoli. Ma è uno dei pochi sussulti di un 2/o tempo movimentato nel finale solo da un colpo di testa in area di Mustacchio, fermato dal numero 1 spezzino, e dai reclami umbri per un mancato rigore. Classifica: Spal 74; Verona 69; Frosinone 68; Perugia 61; Benevento (-1) 58; Cittadella 57; Spezia 56; Carpi 55; Bari 52; Entella e Salernitana 51; Novara 50; Cesena 49; Pro Vercelli 47; Ascoli, Brescia e Avellino (-3) 45; Trapani 44; Vicenza 41; Ternana 40; Pisa (-4) 34; Latina (-7) 30.

23:14Venezuela: altri due morti

(ANSA) - CARACAS, 5 MAG - Si aggrava il bilancio delle vittime nel corso delle proteste in Venezuela: fonti dell' opposizione hanno reso noto la morte di Hecder Lugo Perez, un ragazzo di 22 anni dello stato di Carabobo. Ad annunciarlo è stato Enzo Scarano, l'ex sindaco di San Diego, il quale su twitter ha precisato che Perez è morto al termine di una lunga agonia nell'ospedale dove era stato portato dopo essere stato colpito ieri da un proiettile alla testa. Perez aveva preso parte ad una delle proteste in un quartiere di San Diego, nel corso delle quali sono d'altra parte rimaste ferite altre quattro persone. Dall'inizio un mese fa della nuova ondata di cortei e manifestazioni anti-Maduro, i morti superano i 35 incrociando varie fonti. E Miguel Medina, un ragazzo di 20 anni, coinvolto in una delle proteste anti-Maduro a Maracaibo è morto oggi dopo essere rimasto ferito durante una manifestazione lo scorso 26 aprile. Dall'inizio della rivolta anti-Maduro un mese fa i morti superano i 36 incrociando varie fonti.