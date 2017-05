Ultima ora

05:36Thailandia: revocato passaporto a rampollo famiglia Red Bull

BANGKOK - Le autorita' thailandesi hanno revocato il pasaporto di Vorayuth ''Boss'' Yoovidhya, il rampollo della famiglia che ha inventato la bevanda energetica Red Bull, accusato di omicidio colposo per guida spericolata e omissione di soccorso in un incidente stradale avvenuto a Bangkok nel settembre 2012. Lo ha comunicato ieri sera il ministero degli esteri.

05:25Canada: e Trudeau sceglie calzini a tema ‘Star Wars’

WASHINGTON, 6 MAG - Il primo ministro canadese Justin Trudeau mostra la sua passione per 'Star Wars' indossando calzini ispirati alla saga durante un incontro con il primo ministro irlandese Enda Kenny lo scorso giovedi' a Montreal. Non solo un vezzo 'stilistico' pero', quello di Trudeau e' un vero e proprio omaggio in occasione della giornata - non ufficiale - dedicata a Guerre Stellari: il 4 maggio, noto tra gli appassionati come 'May the Fourth Be With You' (in assonanza con la celebre frase 'Che la Forza sia con te' - 'May the Force be with you').

05:19Usa: uccise 15/enne nero,poliziotto si consegna ad autorita’

WASHINGTON - Si e' consegnato alle autorita' l'agente di Polizia Roy Oliver di Balch Springs, nei pressi di Dallas, per il quale nelle scorse ore era stato emesso un mandato d'arresto per accuse di omicidio dopo aver ucciso un 15enne afroamericano. In seguito all'episodio l'agente era stato licenziato dal dipartimento di Polizia di Balch Springs. Sabato scorso il 15enne Jordan Edwards era salito a bordo di un'auto insieme ad altri quattro teenager per andare via da una festa mentre stava arrivando la polizia dopo una segnalazione per un presunto consumo di alcolici da parte di minorenni. Il poliziotto Oliver aveva sparato tre colpi contro la vettura che si stava allontanando e uno di questi aveva colpito mortalmente alla testa Edwards.

04:53Usa: Senato chiede a entourage Trump comunicazioni con russi

WASHINGTON - La Commissione intelligence del Senato Usa ha chiesto ad una serie di esponenti di alto profilo parte della squadra per la transizione di Donald Trump dopo la sua elezione alla presidenza, di fornire email e altri documenti circa contatti con rappresentanti russi, nell'ambito dell'inchiesta sulle presunte intromissioni da parte di Mosca nelle elezioni americane. In caso di rifiuto la Commissione e' pronta ad ricorrere a mandati di comparizione. Lo riferiscono media Usa citando fonti ufficiali.

04:44Venezuela: Capriles,arresto 85 militari,critiche repressione

CARACAS - Henrique Capriles, uno dei leader oppositori del Venezuela, ha denunciato la detenzione di ''un gruppo di ufficiali, almeno 85'', ''in totale disaccordo'' con la repressione da parte della guardia nazionale e la polizia 'bolivariana' contro le proteste di questi giorni. Tutti gli ufficiali fanno parte della ''direzione generale dell'intelligence militare'' (Dgcim), ha precisato alla stampa Capriles: ''attraverso dei familiari mi hanno fatto arrivare questa informazione, chiedendo di renderla pubblica''.

04:41Usa: uccise 15enne nero, accuse omicidio per agente

WASHINGTON - Roy Oliver, l'agente di Polizia di Balch Springs nei pressi di Dallas, che lo scorso 29 aprile ha ucciso un quindicenne nero, Jordan Edwards, sparando contro la sua auto mentre si stava allontanando, e' stato accusato di omicidio e un mandato di arresto nei suoi confronti e' stato emesso nelle scorse ore. Lo ha riferito l'ufficio dello sceriffo della Contea di Dallas.

04:17Usa:WP,Flynn era stato avvertito su contatti con russi

WASHINGTON - Mike Flynn, l'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump dimessosi per aver omesso dettagli sui suoi contatti con rappresentanti russi, era stato avvertito da esponenti senior della squadra per la transizione dell'allora presidente eletto dei rischi circa i suoi contatti con l'ambasciatore russo negli Usa, già prima di quella conversazione in cui menzionò le sanzioni a Mosca e che gli è costata il posto. Lo scrive il Washington Post citando fonti ufficiali americane.