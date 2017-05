Ultima ora

11:29Alfano in visita a Tripoli

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Il ministro degli Esteri Angelino Alfano si trova a Tripoli. Lo fa sapere la Farnesina su Twitter sottolineando che il viaggio è l'occasione per "rinnovare con forza il sostegno dell'Italia a favore del dialogo e del processo di riconciliazione nazionale" in Libia. La visita di Alfano in Libia fa seguito all'incontro tra il premier Fayez Al Sarraj e Khalifa Haftar ad Abu Dhabi, nei giorni scorsi e a quello di qualche settimana fa a Roma tra rappresentanti di Tripoli e Tobruk.

11:24Meccanico ucciso ad Agrigento, si costituisce assassino

(ANSA) - AGRIGENTO, 6 MAG - Un meccanico di 39 anni, Giuseppe Mattina, è stato ucciso ieri sera a coltellate nella sua officina di contrada San Benedetto, nella zona industriale di Agrigento. L'assassino, Giovanni Riggio, di 29 anni, si è costituito in nottata al commissariato Brancaccio di Palermo. Il giovane si è presentato con gli indumenti ancora sporchi di sangue, confessando il delitto che ancora non era stato scoperto. La polizia di Agrigento si è recata nell'officina e, dopo avere forzato l'ingresso, ha trovato il cadavere del meccanico. I due, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, sarebbero soci.

11:23Lieve urto tra treno ed escavatore, nessun ferito

(ANSA) - PISTOIA, 6 MAG - Un treno regionale ha urtato stamani, intorno alle 8.30, un piccolo escavatore tra Pieve a Nievole e Montecatini, in provincia di Pistoia. Secondo quanto appreso, non ci sono feriti. Trenitalia spiega che c'è stato uno "strusciamento". Sempre da quanto appreso il treno avrebbe urtato la pala della macchina operatrice. Il convoglio, il regionale 3046 Firenze-Lucca, ha proseguito la sua corsa e, arrivato alla stazione Montecatini, è stato fermato per accertamenti della polfer: i passeggeri hanno proseguito il viaggio su altri treni. L'escavatore, è stato ancora spiegato, è di proprietà di una ditta esterna a Fs, impegnata in uno dei cantieri per il raddoppio della linea Pistoia-Lucca. Non ancora chiarito al momento se la macchina stesse operando o se fosse stata parcheggiata troppo vicino alla linea ferroviaria. Ripercussioni sulla circolazione in seguito all'incidente, con rallentamenti di circa mezz'ora: nel tratto interessato la linea è a un unico binario.

11:15Pugilato: 80 anni fa nasceva Hurricane, simbolo ingiustizia

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - 80 anni fa nasceva Rubin Carter, l'ex pugile americano poi naturalizzato canadese, la cui storia rocambolesca divenne un mito grazie alla canzone a lui dedicata da Bob Dylan e al film 'Hurricane, il grido dell'innocenza' del 1999 in cui il personaggio dell'ex campione dei pesi medi venne interpretato da Denzel Washington. Anche se si chiamava carter, per tutti era Hurricane. nato il 6 maggio 1937 a Clifton negli usa, disputò 40 incontri fra il 1961 e il 1966, vincendone 27 per ko. Nell'ultimo anno della sua carriera pugilistica Carter fu accusato di un triplice omicidio che in realtà non aveva commesso. Fu condannato per le testimonianze di due criminali che anni dopo ritrattarono, intanto Hurricane trascorse ben 19 anni in carcere, prima che fosse accertata la verità sulla sua innocenza. Il pugile è morto il 20 aprile del 2014. Negli ultimi anni della sua vita si era dedicato ad una associazione impegnata nella difesa delle persone condannate per errore. (ANSA).

11:06Tumori al seno, Procura Napoli indaga su Istituto Pascale

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Inchiesta della Procura di Napoli sull'Istituto tumori Pascale. Due le ipotesi di reato, concussione e peculato: si vuole capire se per 'superare' i lunghi tempi di attesa per operazioni, vi sia stato il tentativo di qualcuno di dirottare i malati di cancro al seno verso soluzioni a pagamento. Secondo quanto si legge sul quotidiano Il Mattino, al momento non ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. E' da diversi giorni che i Carabinieri del Nas stanno ascoltando pazienti, visionando registri, documenti legati agli interventi e messo a verbale la versione di esponenti di spicco dello staff medico. L'inchiesta è, dunque, sulla gestione dei tumori al seno, sugli interventi e anche sulle condizioni di lavoro tra disponibilità pubbliche e opportunità di operazioni in regime di intramoenia. Non è la prima indagine sul Pascale: tre mesi fa furono arrestati il primario Francesco Izzo e la moglie al termine di una indagine sull'acquisto di strumenti da alcune ditte private.

10:55Terremoto: Vvf mettono in sicurezza chiesa a Arquata

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 6 MAG - I vigili del fuoco hanno completato i lavori di messa in sicurezza della Chiesa della Madonna della neve, edificata nel XV secolo in frazione Faete di Arquata del Tronto (Ascoli Piceno). Sull'edificio sacro, che ha riportato danni evidenti in seguito alle scosse telluriche che si sono registrate nei mesi scorsi, sono state compiute opere di consolidamento con il cerchiaggio su tutto il perimetro dell'immobile e delle colonne del porticato; all'interno è stata posizionata una struttura in tubi Innocenti.

10:53A 15 anni investe la madre che muore, Procura apre fascicolo

(ANSA) - MILANO, 6 MAG - È indagato per omicidio colposo un quindicenne di Legnano (Milano) che, salito sull'auto della madre nel piazzale di casa forse per provare a guidare, l'ha urtata ferendola in modo mortale. La donna, 54 anni, cadendo ha battuto violentemente la testa ed è morta in ospedale dopo oltre quindici ore di coma. La Procura dei Minori di Milano ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Un "atto dovuto", ha precisato, necessario per poter ricostruire l'esatto dinamica dei fatti. Le indagini sono affidate alla Polizia Locale di Legnano, che ha già completato la fase di rilievi nel luogo dell'incidente. Il quindicenne è in un profondo stato di shock. (ANSA)