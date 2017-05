Ultima ora

14:17Calcio: Appendino, spero derby momento di festa

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - "Spero che questa sera il derby possa essere come deve essere: un momento di festa della città, identitario e come tale rimanga, e che quindi non ci siano scontri". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino sulla sfida Juve-Toro in programma in serata, a margine di una iniziativa del Corriere della Sera nel capoluogo piemontese. "Se in questi giorni sono successi fatti assolutamente da condannare come abbiamo fatto e cioè le scritte a Superga e lo striscione allo stadio che non è rispettoso della storia di Torino non solo di una squadra o l'altra - ha aggiunto Appendino - speriamo che questa sera sia un momento di festa e non ci siano scontri. Quello non è tifo".

14:12Calcio: Zeman, su Muntari decisione di buon senso

(ANSA) - PESCARA, 6 MAG - Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman è tornato a parlare del caso Muntari, cui è stata revocata la squalifica di una giornata. "Credo che su questa vicenda abbia prevalso il buon senso. Questo potrebbe essere un precedente che può cambiare le cose. Visto che di questo caso si è parlato in tutto il mondo, ritengo che sia stata una scelta conseguente, considerato anche il gesto eclatante di Muntari. Lui ha chiesto scusa ai compagni quando ha lasciato la squadra in dieci, ma era una cosa dovuta". Zeman ha raccontato che Muntari, avendo saputo della squalifica, aveva chiesto un permesso al tecnico per tornare a Milano, dove vive. Permesso poi ieri sera revocato dopo l'annullamento della squalifica. Sulla partita di domani con il Crotone, il tecnico boemo ha aggiunto: "Spero che la mia squadra trovi gli stimoli giusti. Io schiero sempre i giocatori che stanno meglio. Non è che se non giochi trovi motivazioni maggiori. Chi scende in campo vuol dire che ha lavorato bene in settimana".

14:02Fotografia: l’Italia dopo i terremoti in 10 mila scatti

(ANSA) - PERUGIA, 6 MAG - Raccoglie oggi 10.000 foto di 64 fotografi e diventerà un osservatorio fotografico sulle geografie dell'Italia del doposisma, il progetto dal titolo 'Together Strong', avviato dagli organizzatori del Perugia Social Photo Fest, festival di fotografia sociale del capoluogo umbro. La terza fase di Together Strong, denominata 'Lo stato delle cose', è stata illustrata dal suo ideatore, il giornalista Antonio Di Giacomo. "Il nostro progetto è nato nel maggio 2016, partendo dalla consapevolezza che all'Aquila la strada per la ricostruzione è ancora in salita - ha spiegato Di Giacomo - ma poi con il terremoto di Amatrice e quello di Norcia il progetto, che è online dal 21 aprile, si è ampliato anche ad altre zone". Le foto raccontano L'Aquila di oggi, ma anche i comuni abbandonati dopo il sisma del 1980 in Irpinia, fino ai terremoti del Centro Italia dello scorso anno. Si arriva così a tracciare una storia fotografica della Penisola dopo i vari sismi. "All'indomani del sisma ci siamo sentiti in dovere di fare qualcosa per i territori colpiti - ha sottolineato il responsabile di Together Strong, Antonello Turchetti - e attraverso la fotografia siamo riusciti a portare avanti dei progetti di finanziamento per le popolazioni colpite dal terremoto".

14:00Incendio Pontina: Arpa, non superati limiti qualità aria

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Non si è ancora spento l'incendio divampato ieri in un deposito per lo smaltimento di rifiuti in plastica e carta lungo la via Pontina, nel comune di Pomezia, dove la qualità dell'aria, secondo i primi rilevamenti dell' Arpa Lazio, sarebbe comunque entro i limiti di legge. Una densa nube si è sviluppata ieri a ridosso di 21 comuni della zona, dove è tuttora sconsigliato permanere all'esterno e tenere le finestre aperte, e ora, spinta dal vento, si sta spostando verso Roma sud. Molti i cittadini che si sono rivolti, preoccupati, ai numeri di emergenza. La sindaca Raggi monitora la situazione, e ha convocato il Centro operativo comunale perché valuti le analisi dell'Arpa che, da parte sua, precisa che servirà ancora qualche giorno per avere dei dati sicuri sul potenziale inquinamento dell'area. I Vigili del Fuoco sono ancora al lavoro. A causa del fumo propagatosi nella zona, sono state sospese, in via precauzionale, per oggi e domani, le visite del pubblico alla Tenuta Presidenziale di Castelporziano.

13:44‘Nessuna bomba sul volo Egyptair’

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Gli investigatori francesi che indagano sul disastro dell'Airbus dell'Egyptair precipitato nel Mediterraneo il 19 maggio 2016 con 66 persone a bordo, non hanno trovato alcuna traccia d'esplosivo sui corpi delle vittime. Lo riporta il quotidiano francese Le Figaro. La conclusione contraddice quella raggiunta lo scorso dicembre dagli inquirenti egiziani secondo i quali sui resti delle persone morte nel disastro aereo, tra le quali 12 francesi, erano state rinvenute tracce d'esplosivo. "La tesi degli egiziani che l'aereo sia esploso a causa di una bomba piazzata all'aeroporto di Roissy è pertanto da escludere", scrive Le Figaro citando fonti vicino all'inchiesta.

13:41Tennis: Wta Madrid, Vinci al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Esordio positivo per Roberta Vinci nel torneo Wta di Madrid, che si gioca sui campi in terra battuta della Caja Magica e che ha un montepremi di quasi 6 milioni di euro. La 34enne tarantina ha superato al primo turno la russa Daria Kasatkina per 6-1 1-6 6-1 interrompendo così un digiuno di vittorie che durava da due mesi. Roberta attende al secondo turno la vincente del confronto fra la romena Simona Halep e la ceca Krystina Pliskova. In gara ci sono tutte le top player ad esclusione della statunitense Serena Williams, ferma per maternità, e della polacca Agnieszka Radwanska, il cui forfait per un infortunio al piede destro è stato comunicato dagli organizzatori a tabellone già compilato. Numero uno del seeding la tedesca Angelique Kerber.

13:39Non cambia materasso, infermiere aggredito a colpi di casco

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Voleva che l'infermiere fornisse un materasso nuovo alla moglie, ricoverata nel reparto di chirurgia d'urgenza dell'ospedale Cardarelli di Napoli. E quando l'uomo ha detto che non era possibile, lo ha colpito ripetutamente al volto con un casco. C'è questo dietro quella che il direttore generale dell'ospedale napoletano, Ciro Verdoliva, ha definito "brutale aggressione" subìta dall'operatore sanitario la scorsa notte. L'aggressore, pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà. Al rifiuto dell'infermiere, è scattata la violenta aggressione che ha procurato fratture delle ossa mascellari e non solo; prognosi di 22 giorni per la vittima. Solidarietà è stata espressa dal direttore generale, Ciro Verdoliva. "Episodi come questi sono vergognosi e meritano punizioni esemplari - ha sottolineato - Fortunatamente, l'intervento della nostra sicurezza interna e delle forze dell'ordine ha permesso di bloccare l'aggressione sul nascere e l'identificazione e del soggetto in questione".