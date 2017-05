Ultima ora

16:36Nyt, ultradestra Usa dietro la diffusione del ‘Macronleaks’

(ANSA) - NEW YORK, 6 MAG - Ci sarebbe l'azione coordinata di militanti dell'ultradestra Usa dietro alla diffusione sul web dei documenti piratati nel massiccio attacco hacker alla campagna di Emmanuel Macron: è quanto afferma il New York Times, che in un articolo scrive che "dopo mesi di tentativi di spostare in favore di Marine Le Pen l'ago della bilancia delle presidenziali francesi, attivisti di estrema destra americana hanno gettato il loro peso in appoggio all'hackeraggio di Macron, nel tentativo di spargere il dubbio su un'elezione fondamentale non solo per la Francia ma per il mondo intero". Alcuni esperti, citati dal quotidiano, ritengono che alcuni dei documenti diffusi possano essere collegati alla Russia. "Appena poche ore dopo che i documenti sono stati resi pubblici - scrive ancora il New York Times - l'hashtag #MacronLeaks ha iniziato a diffondersi globalmente, aiutato da attivisti di estrema destra negli Stati Uniti che avevano cercato di spostare il voto francese a favore della Le Pen".

16:31Terremoto: Lorenzin,riportare anziani a casa prima possibile

(ANSA) - MACERATA, 6 MAG - "Perché gli anziani non vogliono mai lasciare casa loro? Perché è un punto di riferimento. Per questo vanno riportati a casa il prima possibile, ma in un ambito sicuro". Lo ha detto il ministro della Salute Beatrice Lorenzin intervenendo a Matelica a un convegno su anziani fragili e terremoto. "La nostra popolazione sta invecchiando - ha proseguito -, la prevenzione comincia dai comportamenti e dagli stili di vita. Stiamo lavorando sulla longevità e l'invecchiamento attivo, e le norme in questo campo sono state finanziate a livello nazionale. Sugli anziani - ha detto ancora, rivolta al presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - possiamo pensare a un progetto specifico. Qui siamo in gestione post trauma". "Noi - ha continuato Lorenzin - ci siamo, anche per ascoltare. Dobbiamo accogliere e condividere, per dare a ogni cittadino la giusta risposta, che magari non sarà quella che vogliono sentire, ma sarà vera. Proviamo a tornare alla normalità. La prospettiva comune è quella di ricostruire le comunità".

16:27L.elettorale: Grillo, M5S si batterà per voto da 16 anni

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "L'Italia è l'unico Paese al mondo in cui i cittadini devono attendere i 25 anni d'età per godere i pieni diritti politici. Nel mondo si vota quasi ovunque dai 18 anni, con 27 eccezioni tra i 16 e i 21 anni. Solo in Italia per eleggere una delle due Camere bisogna aver compiuto 25 anni, causando distorsioni vistose nella composizione di Camera e Senato che sono tra le cause dell'ingovernabilità. Dobbiamo consentire ai giovani di diventare il motore dell'innovazione dell'Italia. Non con i discorsi, ma con i fatti. Il primo passo è garantire loro pieni diritti politici a partire dai 16 anni. Il MoVimento 5 Stelle si batterà per questo". E' la proposta che Beppe Grillo lancia oggi dal suo blog.

16:23Trovato morto paracadutista Usa, era scomparso da 4 giorni

(ANSA) - VICENZA, 6 MAG - Il corpo di un militare, un paracadutista americano in forza alla caserma 'Dal Din di Vicenza', è stato scoperto lungo la linea ferroviaria. L'uomo risultava scomparso da quattro giorni. Al momento tutte le ipotesi sono aperte, anche se sembrerebbe escluso il suicidio, e più probabile che la morte sia stata causata da un incidente o da un malore. La vittima è un trentaduenne. Il cadavere è stato rinvenuto dalla polizia militare della base Usa nella zona industriale di Vicenza, ai confini con il comune di Altavilla Vicentina. Il corpo era nei pressi della linea ferroviaria, ma negli ultimi giorni nessun macchinista ha raccontato di aver colpito una persona. Le ricerche del militare si erano concentrate nella zona ovest di Vicenza, dove erano state localizzate per l'ultima volta i segnali del suo cellulare. Secondo il racconto dai commilitoni il paracadutista aveva trascorso la serata del primo maggio in una discoteca di Creazzo, distante pochi chilometri da dove è stato rinvenuto senza vita.

16:09Calcio: Spalletti, contrario a ritirare la 10 di Totti

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Ritirare la n.10 di Totti? Sono valutazioni che non stanno né in cielo né in terra. Se fossi io a gestire la società la maglia rimane in vigore, viva, non muore perché secondo me ritirarla è mortificazione, non esaltazione". Così Luciano Spalletti. "E' un modo di ragionare obsoleto E il bambino che sogna di vestirla gli togliamo questa soddisfazione? Per ricordarlo bene invece si scrive in piccolo '10 Totti' dentro tutte le maglie. Riguardo al silenzio di Totti sulle future scelte professionali Spalletti aggiunge: "Essendo nel momento più importante della sua carriera, e essendo così attaccato alla Roma, vuole aspettare la fine del campionato e preferisce fare silenzio per dare tutta l'attenzione a questo finale di stagione. Ho sempre detto, poi, che la gestione del calciatore mi riguarda, la gestione della sua storia e del campione riguarda invece il presidente. E mi sembra che Pallotta pensi di averlo già fatto".

16:01Calcio: Pioli, grave se dopo Torino abbiamo mollato

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Andare o no in Europa League non è la nostra motivazione; conta che maglia indossiamo per avere le massime motivazioni. Siamo una squadra importante, un club prestigioso". L'allenatore dell'Inter Stefano Pioli commenta così le parole di Danilo D'Ambrosio. Il difensore nerazzurro, giorni fa, aveva ammesso che la squadra ha gettato la spugna dopo il pareggio di Torino, una volta fallito l'obiettivo terzo posto. "Ognuno può mettere a disposizione le sue percezioni - dice Pioli - Ma se abbiamo commesso quell'errore, è grave: dopo Torino c'erano tanti punti a disposizione. La sosta non ci ha fatto bene, ma non è ancora tempo di bilanci". Domani, infatti, c'è la trasferta a Genova, sponda rossoblù. "Spero sia arrivato il momento di tornare a vincere - auspica il tecnico - Non vinciamo da troppo tempo e l'obiettivo è chiaro. Abbiamo avuto un calo, i risultati lo testimoniano, ma non è stato un calo fisico perché, dati alla mano, siamo stati la squadra con le migliori prestazioni fisiche nelle ultime quattro gare".

16:01Legittima Difesa: Berlusconi, non risponde a paure e attese

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "La soluzione adottata dalla Camera nei giorni scorsi sulla legittima difesa è emblematica: pur facendo registrare qualche passo avanti grazie all'impegno di Forza Italia, che ha fatto approvare alcuni emendamenti migliorativi, non risponde alle paure e alle attese degli italiani, non tutela chi, essendo vittima, è stato costretto a difendersi, come ha potuto e come ha saputo". Lo scrive il Presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un messaggio inviato al Sindacato di Polizia LES in Calabria aggiungendo che "quando un aggressore entra in casa lo Stato ha già fallito".