19:08A Varsavia corteo per Robert Schuman

(ANSA) - VARSAVIA, 6 MAG - Una folta delegazione italiana, composta da 180 studenti delle scuole medie di tutte le regioni e portata a Varsavia per iniziativa dell'Associazione Giovani Idee di Bergamo nell'ambito del progetto "Abitare l'Europa", ha partecipato oggi alla Parata europea organizzata dalla Fondazione polacca Robert Schuman, il padre dell'Europa unita. La Parata, con diverse migliaia di studenti, la maggior parte dei quali polacchi, ha attraversato il centro della capitale polacca con bandiere e striscioni pro Ue, inneggiando a favore dell'Unione europea. Gli studenti italiani hanno partecipato ad una breve ma toccante cerimonia sotto il monumento del garibaldino Francesco Nullo (giunto in Polonia per sostenere gli insorti e morto combattendo il 5 maggio 1863), diventato il simbolo della fratellanza fra i popoli polacco e italiano.

19:04Migranti: 3.159 sbarcheranno domani tra Sicilia e Calabria

(ANSA) - CATANIA, 06 MAG - Sono 3.159 i migranti soccorsi nel mare Mediterraneo in arrivo domani in Sicilia e Calabria, mentre continuano le ricerche per altri venti avvistamenti e otto segnalazione giunte con telefono satellitare. Arriverà ad Augusta, nel Siracusano, domani mattina nave Gregoretti della Guardia costiera, con a bordo 985 persone. Sempre domani, alle 8, il pattugliatore d'altura Fiorillo approderà con 408 migranti a Pozzallo (Ragusa) e nave Vos Hestia di Save the Children 528 persone ormeggerà a Vibo Valentia. Previsto per le 10 l'arrivo a Reggio Calabria di nave Aquarius di Sos Méditerranée con 731 migranti a bordo. Ancora da definire l'arrivo della nave militare spagnola Esps Canarias con 507 migranti al porto di Messina. (ANSA).

19:03Golf: Wells Fargo, Molinari resta solo in vetta

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Francesco Molinari ha mantenuto con 138 (66 72, -6) colpi la leadership solitaria al termine del secondo giro del Wells Fargo Championship (Pga Tour), sul percorso dell'Eagle Point Golf Club (par 72) di Wilmington, nel North Carolina (Stati Uniti). Dopo che il secondo turno era stato sospeso per oscurità a causa dei ritardi dovuti ad un temporale mattutino, Molinari, fermato sul "meno 5" all'11/a buca, condivideva la posizione con John Peterson, stesso score alla 12/a, con Billy Hurley III (70 69) e con l'irlandese Seamus Power (68 71), che avevano terminato con 139. Alla ripresa l'azzurro, nelle 7 buche che gli rimanevano da giocare, ha segnato due birdie e un bogey che, uniti ai due birdie e tre bogey realizzati in precedenza, gli hanno permesso con un 72 (par) di riportarsi in vetta. Lo seguono con 139 (-5) Hurley III, Peterson e Power.

18:59Afghanistan: uccisi quattro agenti di polizia

(ANSA) - KABUL, 6 MAG - Quattro agenti della polizia afghana sono morti ed un quinto è rimasto ferito in una sparatoria di natura non chiara avvenuta in un check-point della provincia meridionale di Helmand. Il capo della polizia provinciale, generale Aqa Noor Kentooz, ha confermato che l'incidente è avvenuto ieri sera nell'area di Srah Godar della provincia di Lashkargah, capoluogo di Helmand. L'alto ufficiale ha spiegato che sull'accaduto è stata aperta un'inchiesta, e che una delle ipotesi in esame riguarda l'azione di un infiltrato nei ranghi della polizia che avrebbe improvvisamente sparato sugli agenti, per poi fuggire. L'attacco non è stato per il momento rivendicato, ma di recente i talebani hanno annunciato l'avvio della loro consueta 'Offensiva di Primavera', quest'anno denominata 'Operation Mansouri', dal nome di un loro ex leader, il mullah Akhtar Mansour, ucciso lo scorso anno da un drone Usa in Pakistan.

18:58Ciclismo: Giro, seconda tappa e maglia rosa a Greipel

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Il tedesco André Greipel (Lotto Soudal) ha vinto allo sprint la seconda tappa del Giro d'Italia, da Olbia a Tortolì, di 221 km, sfilando la maglia rosa all'austriaco Lukas Poestlberger. Sul traguardo di via Monsignor Virgilio, Greipel ha preceduto Roberto Ferrari e il belga Jasper Stuyven, in una volata caratterizzata dal contatto tra due degli sprinter favoriti, Fernando Gaviria e Caleb Ewan, con il colombiano che ha perso il pedale e l'australiano è rimasto indietro. Domani terza ed ultima tappa in terra sarda: la Tortolì-Cagliari, 148 km con partenza alle 13:45. Si tratta di una frazione sostanzialmente pianeggiante, con lievi ma blande ondulazioni lungo l'intero percorso. A Capo Boi il Gran Premio della montagna; il traguardo nel capoluogo di regione, nella centralissima via Roma. E da qui la carovana rosa saluterà la Sardegna, per ripartire martedì dalla Sicilia.

18:58Moto: Spagna, A.Marquez pole in Moto2, Martin migliore Moto3

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Lo spagnolo Alex Marquez, in sella a una Kalex, ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche della Moto2 del GP di Spagna in programma a Jerez, girando in 1'42''080. Al secondo posto l'italiano-brasiliano Franco Morbidelli, anche lui su Kalex, in 1'42''126. Terzo tempo per lo svizzero Dominique Aegerter (1'42''312). Nella Moto3 pole position per Jorge Martin, spagnolo della Honda/Team Gresini (1'46''04). Secondo tempo per l'altro spagnolo Aron Canet, su Honda (1'46''441), terzo l'italiano Alex Fenati, anche lui su Honda (1'46''518).

18:50Depuratore nel Tarantino,non ci sarà condotta scarico a mare

(ANSA) - BARI, 6 MAG - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha dato incarico agli uffici regionali di "procedere alla progettazione del sistema di depurazione e riuso delle acque del depuratore di Manduria eliminando la condotta sottomarina di scarico a mare". Lo rende noto con un comunicato l'ufficio stampa della Regione. Il progetto attuale ha provocato nelle scorse settimane proteste da parte di numerosi cittadini. Nella nota si sottolinea che "il consiglio comunale di Manduria ha finalmente accettato la progettazione di massima del nuovo sistema con depurazione in Tabella 185 (al massimo grado previsto dalle attuali normative), il riuso delle acque in agricoltura e per usi plurimi e la rinuncia totale allo scarico a mare". Emiliano ribadisce inoltre nella nota "la disponibilità della Regione Puglia a spostare anche la localizzazione del sito del depuratore, a condizione che nelle prossime ore il consiglio comunale di Manduria indichi un sito non gravato da vincoli giuridicamente insuperabili".