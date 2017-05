Ultima ora

21:24Calcio:Francia, ‘furbata’Verratti, gol con giocatore a terra

(ANSA-AP) - PARIGI, 6 MAG - Una partita mai stata in discussione. Il Paris Saint-Germain ha superato senza problemi il Bastia per 5-0 risollevando la testa dopo il 3-1 rimediato dal Nizza. A segnare il momentaneo 2-0 è stato Marco Verratti con un destro fantastico da fuori area. Una prodezza vera e propria, macchiata però da una scorrettezza. Al 34', minuto della rete, il portiere dei corsi Leca si stava sincerando delle condizioni di Matuidi, caduto a terra poco prima dopo un contrasto con El Kaoutari. La palla intanto era in movimento, precisamente sui piedi di Verratti che senza pensarci lascia partire un gran destro diretto all'incrocio. Leca viene beffato e corre verso il centrocampista azzurro, prontamente difeso dai suoi compagni. ''Sono disgustato. Ho visto Matuidi ed ho cercato di aiutarlo. Non si fa così, ci è costato la partita'' ha commentato Leca a canal Plus.

21:04Tennis: Roland Garros, niente accredito per Nastase

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Già sospeso dalla Federazione internazionale (Itf) per il poco elegante commento sul colore della pelle del futuro figlio di Serena Williams e Alexis Ohanian, l'ex campione Ilie Nastase sta ora subendo l'ostracismo dei tornei più prestigiosi: prima gli organizzatori di Wimbledon hanno fatto sapere che non recapiteranno al 70enne ct della Nazionale romena di Fed Cup l'invito per assistere alle partite dal Royal Box del centrale; ora quelli del Roland Garros, torneo vinto da Nastase nel '73, hanno deciso a loro volta di non concedergli l'accredito. Negli stessi giorni della battuta razzista sul nascituro, Nastase aveva anche rivolto espressioni sessiste alle giocatrici britanniche avversarie di Fed Cup, Johanna Konta e Anne Keothavong, e ad un giudice di gara. Non sembrano dunque essere bastate le scuse pubbliche che l'ex campione aveva successivamente diffuso. Peraltro precisando che, a suo modo di vedere, era stato comunque sollevato troppo clamore intorno alla sua vicenda.

21:02Ginnastica ritmica: World Cup Sofia, Baldassarri in top ten

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Milena Baldassarri conclude il concorso generale bulgaro in 10ª posizione con il totale di 64.650 punti. Al 16.600 e al 16.350 di ieri a cerchio e palla, si sommano il 16.550 alle clavette e il 15.150 al nastro. Al suo debutto in Coppa del Mondo la stella della ritmica azzurra, allenata a Fabriano da Julieta Cantaluppi e Kristiana Ghiurova, ben figura tra le più forti ginnaste del panorama mondiale di questa disciplina. Sarà seconda riserva nella finale alle clavette di domani. L'altra italiana in gara Alexandra Agiurgiuculese (seguita da Spela Dragas e Magda Pigano), salita in pedana nell'ultimo gruppo, termina l'All around sulla 13ª piazza con il totale, sui quattro attrezzi, di 62.950 punti. Rivedremo domani l'étoile dell'Udinese, oltre che nella finale alla palla, anche in quella con il nastro, confermando così le sue grandi doti tecniche e artistiche in questa specialità che, ricordiamo, le sono valse uno storico bronzo nella prima World Cup di quest'anno a Pesaro.

21:00Calcio: Lega Pro, (quasi) chiuso il girone A

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Risultati della 38/a e ultima giornata del girone A di Lega Pro. Alessandria-Pontedera 2-1 Arezzo-Olbia 0-1 Carrarese-Lupa Roma 0-0 Como-Viterbese 1-1 Cremonese-Racing Roma 3-2 Giana Erminio-Lucchese 1-0 Piacenza-Prato sospesa per pioggia al 41' sull'1-1 (si riprende domani alle 16:30) Pistoiese-Livorno 0-2 Robur Siena-Pro Piacenza 3-0 Tuttocuoio-Renate 2-2 Classifica: Cremonese e Alessandria 78 punti; Livorno 69; Arezzo 65; Giana Erminio 63; Como 59; Piacenza 58; Viterbese 54; Lucchese (-2), Renate e Pro Piacenza 51; Robur Siena 45; Pistoiese (-1) e Pontedera 43; Olbia 42; Prato e Carrarese 39; Tuttocuoio 38; Lupa Roma 33; Racing Roma 30.

20:52Scherma: Cdm fioretto, doppietta azzurra a San Pietroburgo

(ANSA) - SAN PIETROBURGO (RUSSIA), 6 MAG - Doppietta azzurra a San Pietroburgo. Daniele Garozzo trionfa sulle pedane russe aggiudicandosi il derby di finale su Andrea Cassarà per 15-13 e mettendo in bacheca, accanto all'oro olimpico di Rio, il primo successo in carriera in una prova di Coppa del Mondo di fioretto. L'olimpionico azzurro era giunto in finale dopo aver sconfitto ai quarti 15-9 il sudcoreano Son Young Ki e poi in semifinale per 15-12 il portacolori di Hong Kong, Cheung Ka Long. Andrea Cassarà torna sul podio in Coppa grazie a una gara che lo ha visto battere 15-9 ai quarti lo statunitense Miles Chamley-Watson e in semifinale sconfiggere il russo Timur Safin, bronzo olimpico a Rio, per 15-13. Per i due azzurri finale 'in famiglia' che, in Coppa del Mondo non si verificava dal 22 marzo 2013 quando a Bonn si sfidarono Andrea Cassarà e Andrea Baldini. Fu un derby anche ad assegnare il titolo continentale agli Europei di Montreux 2015 quando a sfidarsi furono proprio Cassarà e Garozzo, col risultato inverso rispetto a oggi.

20:47Si ripete il miracolo di San Gennaro

(ANSA) - NAPOLI, 6 MAG - Si è ripetuto alle 20:04 il prodigio dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Si tratta del cosiddetto 'miracolo' di maggio che è avvenuto, come di consueto, nella Basilica di Santa Chiara a Napoli dopo che le ampolle erano state portate in processione dal Duomo lungo le strade del centro antico. L'annuncio è stato dato dal cardinale Crescenzio Sepe che subito dopo ha offerto le ampolle al bacio dei fedeli.

20:42Calcio: Serie A, Napoli secondo a +2 sulla Roma

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Il Napoli batte 3-1 il Cagliari nell'anticipo della 35/a giornata di Serie A e scavalca, almeno provvisoriamente, la Roma al secondo posto (valido per l'accesso diretto alla Champions League), con 2 punti di vantaggio sui giallorossi, in campo domani sera a San Siro contro il Milan. Al San Paolo, gara subito in discesa per i padroni di casa che vanno in vantaggio già al 2': azione sulla sinistra di Ghoulam sul cui traversone si avventa Mertens che anticipa Salomon e insacca con un tocco di destro. Tutte nella ripresa le altre reti. Al 49' ancora Ghoulam da sinistra piazza il pallone a centro area per Mertens, il quale controlla e fa partire un rasoterra che s'insacca alla destra di Rafael. Al 67' il 3-0: percussione centrale di Mertens che libera Insigne solo davanti al portiere; tiro ad effetto e gol. Gli ospiti segnano il gol della bandiera al 92' con un'azione in velocità di Farias che si presenta solo davanti a Reina e lo batte con un tiro angolato.