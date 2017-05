Ultima ora

23:25Calcio: Ljajic, ‘pareggiare un derby così fa troppo male”

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Pareggiare un derby così fa troppo male, non meritavamo di prendere un gol così''. A Premium Sport, il centrocampista del Torino Adem Ljajic non nasconde l'amareza per il derby pareggiato nei minuti di recupero. ''Abbiamo difeso bene e il rosso (ad Acquah, ndr) - sottolinea l'ex romanista - non c'era perché si è visto che il nostro compagno aveva preso la palla. È un peccato: abbiamo dato tutto, come se fosse l'ultima partita della carriera. Abbiamo creato contro una grande squadra e meritavamo di vincere. La prestazione della squadra mi rende felice e anche il mio gol, ma pensavamo di vincere".

23:22Calcio: Spagna, vincono Barcellona e Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Vittorie a suon di gol di Barcellona e Real Madrid nei due anticipi della 36/a giornata della Liga. Comincia il Barca con un 4-1 in casa contro il Villarreal (doppietta Messi e gol di Suarez e Neymar), chiude il Real Madrid in serata con un 4-0 sul campo del Granada (doppiette di Rodriguez e Morata). Tutto inalterato in testa alla classifica con Barca e Real al comando a quota 84 punti.

23:13Calcio: Juventus-Torino 1-1

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Juventus-Torino 1-1 (0-0) nel secondo dei due anticipi della 35/a giornata del campionato di Serie A. In gol per i granata Ljajic su punizione al 7' della ripresa, pari di Higuain nel secondo minuto di recupero.

22:33Taekwondo: brilla giovane Dell’Aquila, neocampione 54 kg

(ANSA) - BARI, 6 MAG - Nella seconda giornata dei campionati italiani seniores di taekwondo 2017 sono stati assegnati i primi otto titoli per la categoria cinture nere senior, con una netta affermazione per il talento azzurro Vito Dell'Aquila nella categoria 54 kg. Per i titoli tricolori, nel PalaFlorio di Bari, gareggiano ben 339 cinture nere senior (con 155 team in gara). Sugli spalti presenti oltre duemila spettatori. Per le donne, nella categoria 46 kg si è affermata Martina Corelli (Polisportiva Voltana); nella 49 kg la neocampionessa è Valentina Sandrelli (Sport for You 2); nella categoria 53 kg si è affermata Serena Napolano (ASD Canguro); nella 57 kg Licia Martignani (Esercito). I primi quattro titoli maschili hanno visto l'affermazione nella categoria 54 kg di Vito Dell'Aquila (New Marzial Mesagne); nella 58 kg di Simone Caliri (Tiger's Den); nella 58 kg di Domenico Gemma (Esercito); nella 63 kg di Pietro Marteen (Dragon Fighter TKD), nella 68 kg di Luciano Bonaccorso (Tkd Sport Center).

22:20Us Acli, ecco la squadra di Lembo

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Si è riunito oggi, presso la sede dell'Us Acli a Roma, il primo Consiglio Nazionale dell'Us Acli eletto dal Congresso Nazionale che si è svolto lo scorso marzo. Dopo un ampio dibattito in cui il nuovo presidente Damiano Lembo ha illustrato il suo programma, il Consiglio ha approvato le proposte di nomina della squadra che accompagnerà̀il Presidente per il prossimo quadriennio olimpico. Di seguito, le nomine e le rispettive cariche/deleghe: Presidente: Damiano Lembo (Rapporti istituzionali e associativi/Politiche amministrative/ Progetti). Vice Presidenti: Luca Serangeli (Sviluppo associativo); Alessandro Galbusera (Welfare/Terzo set- tore). Vice Presidente Vicario: Antonio Meola (Coordinatore di Aree, Innovazione e Sviluppo, Eventi nazionali e internazionali, Marketing e convenzioni, Usn, Federazioni).

22:08Finale C.Italia: Lega A ‘biglietti online solo su TicketOne’

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - I biglietti della Finale di Coppa Italia 2017 possono essere acquistati solo sui canali ufficiali TicketOne, che ne detiene l'esclusiva, e non possono essere ceduti o rivenduti in quanto non è previsto il cambio di nominativo. E' quanto TicketOne e Lega Serie A, insieme a Juventus e Lazio, intendono chiarire a seguito della possibilità, offerta su alcune piattaforme di biglietteria on line, di acquistare biglietti della Finale della TIM Cup 2017 ''Si invita pertanto - spiega la Lega di A sul suo sito internet - a non acquistare tagliandi su piattaforme non ufficiali: coloro che acquisteranno i biglietti su tali canali, oltre a violare le disposizioni di Legge, non potranno accedere allo Stadio Olimpico di Roma in occasione della Finale; TicketOne e Lega Serie A si riservano ogni tipo di azione legale contro chi viola ogni disposizione di Legge sul tema''.

22:08Taekwondo:Cito (Fita):’Cresce livello del nostro movimento’

(ANSA) - BARI, 6 MAG - "Siamo molto soddisfatti del livello che sta emergendo con chiarezza nei campionati italiani, a conferma della crescita e del radicamento della nostra disciplina in Italia": Angelo Cito, presidente nazionale della Federazione Taekwondo, commenta così le prime due giornate degli assoluti riservati a cinture nere senior, in programma nel PalaFlorio di Bari davanti a un folto pubblico di appassionati confluiti da tutte le regioni del Sud. "Nelle semifinali e finali - aggiunge Cito - abbiamo visto all'opera, con progressi evidenti, ragazzi molto giovani, che seguiamo già due anni e che hanno già conseguito risultati a livello internazionale". Le linea verde insieme alla raffinatezza della scuola proposta dai maestri italiani è una delle priorità del movimento: "Tanti juniores vincono appena passati tra i senior. La vivacità delle nuove leve è indiscutibile''.