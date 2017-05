Ultima ora

00:16Calcio:Mihajlovic’errore sull’espulsione ha falsato partita’

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "L'espulsione? Come l'ho visto io che aveva preso la palla pulita doveva averlo visto anche il quarto uomo, non ci voleva un ingegnere nucleare per capire che non era fallo''. A Premium Sport, l'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic non usa mezze misure sull'episodio che ha portato all'espulsione di Acquah: ''È stato un errore ingiustificabile, anche se mi spiace per la mia reazione. Ma cosa dovevo fare? Dargli un bacio? Ho chiesto al quarto uomo il motivo per il quale non ha aiutato l'arbitro: cosa fanno lì? Le candele? Non hanno nemmeno il coraggio di parlare. L'errore ha falsato la partita, è evidente. Non so - aggiunge Mihajlovic - se è stato il quarto uomo a suggerire che era fallo, perché sarebbe stato ancora peggio. Questo pareggio vale come una vittoria, sono contento della prestazione della mia squadra: pareggiare qui, giocando 40 minuti in dieci, deve essere motivo d'orgoglio''.

00:01Calcio: Juve-Torino, lite tra Mihajlovic e Vialli in tv

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Feroce battibecco tra l'allenatore del Torino Sinisa Mihajlovic e Gianluca Vialli in diretta su Sky nel corso del dopo partita del derby. ''Hai detto una bestemmia - ha attaccato Mihajlovic rivolgendosi all'ex giocatore di Juve e Samp - questo (l'intervento di Acquah, ndr) non era fallo, tocca la palla pulita, non mi devi spiegare niente. Non mi interessa nient'altro perché non voglio ascoltarti. Visto che sei in televisione - rincara la dose il tecnico del Torino - devi essere coretto nei tuoi giudizi. Il rosso su Acquah è stato un errore ingiustificabile e mi dispiace che mi sono lasciato andare''. Secondo Vialli quello di Acquah, per cui il giocatore granata è stato espulso, ''si tratta di un fallo che 10 anni fa non sarebbe stato fischiato ma oggi secondo il regolamento viene sanzionato: io devo avere la possibilità di dire quello che penso'', conclude Vialli.

23:43Calcio:Allegri’punto importante che ci avvicina a traguardo’

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "C'è da fare i complimenti a tutte e due le squadre e in particolare alla Juventus, per la quantità di partite giocate in questo periodo. Abbiamo creato tanto, ma siamo stati un po' frenetici: sono comunque contento perché è un punto importante che ci avvicina al traguardo''. Massimiliano Allegri saluta con soddisfazione il pari raggiunto in extremis dalla sua Juve nel derby con il Torino. ''Per la matematica ne mancavano 4 e ora ne mancano 3. Higuain è in buon momento e siamo contenti che giochi nella Juventus. Ma tutti hanno fatto più o meno una buona partita, solo c'è stata un po' troppa frenesia: dobbiamo rimanere sereni, non bisogna avere fretta. La fretta - aggiunge il tecnico della Juve a Mediaset Premium - ti porta a sbagliare e a sprecare più energie, invece siamo in un momento importante in cui non bisogna lasciare niente per strada. Può darsi che la frenesia sia dipesa dall'ampio turnover: non era comunque una partita semplice, l'impatto fisico del Torino è stato imponente''.

23:29Nigeria: Boko Haram rilascia 82 studentesse rapite

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - I Boko Haram hanno rilasciato 82 delle oltre 250 studentesse rapite nell'aprile 2014 a Chibok, in Nigeria. Secondo fonti citate dalla stampa locale, il rilascio sarebbe frutto di negoziati tra il gruppo islamico e il governo federale. In attesa di essere trasportate in aereo, le ragazze si trovavano a Banki, nello stato di Borno. (ANSA).

23:27Calcio: Toro ferma a 33 vittorie consecutive Juve a Stadium

(ANSA) - TORINO, 6 MAG - Il Torino interrompe la striscia di positiva della Juventus, che allo Stadium vinceva da 33 partite consecutive. Il pari rimanda anche l'eventuale festa scudetto dei bianconeri: in caso di pareggio o sconfitta della Roma contro il Milan, domani sera, la squadra di Allegri avrebbe infatti potuto conquistare matematicamente lo scudetto, il sesto consecutivo, con tre turni di anticipo alla fine del campionato.

23:25Calcio: Ljajic, ‘pareggiare un derby così fa troppo male”

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - "Pareggiare un derby così fa troppo male, non meritavamo di prendere un gol così''. A Premium Sport, il centrocampista del Torino Adem Ljajic non nasconde l'amareza per il derby pareggiato nei minuti di recupero. ''Abbiamo difeso bene e il rosso (ad Acquah, ndr) - sottolinea l'ex romanista - non c'era perché si è visto che il nostro compagno aveva preso la palla. È un peccato: abbiamo dato tutto, come se fosse l'ultima partita della carriera. Abbiamo creato contro una grande squadra e meritavamo di vincere. La prestazione della squadra mi rende felice e anche il mio gol, ma pensavamo di vincere".

23:22Calcio: Spagna, vincono Barcellona e Real Madrid

(ANSA) - ROMA, 6 MAG - Vittorie a suon di gol di Barcellona e Real Madrid nei due anticipi della 36/a giornata della Liga. Comincia il Barca con un 4-1 in casa contro il Villarreal (doppietta Messi e gol di Suarez e Neymar), chiude il Real Madrid in serata con un 4-0 sul campo del Granada (doppiette di Rodriguez e Morata). Tutto inalterato in testa alla classifica con Barca e Real al comando a quota 84 punti.