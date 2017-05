Ultima ora

12:14Francia: Marine Le Pen ha votato

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - Marine Le Pen, leader del Front National, ha votato nel seggio di Hénin-Beaumont nel nord della Francia. Dopo aver stretto le mani agli scrutatori e atteso i fotografi, la leader del Fn ha espresso il suo voto. Poi ha lasciato il seggio a piedi ma, immediatamente assediata dai giornalisti, non ha rilasciato dichiarazioni.

12:12Francia: Macron ha votato accompagnato da Brigitte

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - Emmanuel Macron ha appena votato. Il candidato alle presidenziale, leader di 'En Marche!', giunto al seggio di Le Touquet, nel nord della Francia, ha trovato ad attenderlo diversi sostenitori. Accompagnato dalla moglie Brigitte, Macron, prima di votare, ha stretto la mano ai sostenitori che lo attendevano e agli scrutatori. Dopo aver atteso gli scatti dei fotografi, Macron ha quindi messo la scheda nell'urna elettorale. Fuori dal seggio bagno di folla per Emmanuel Macron: centinaia di sostenitori divisi in due ali da transenne, con molti che gridavano "Macron President!" o battevano le mani hanno salutato Macron e Brigitte, che hanno continuato a stringere mani e a posare per selfie, proprio come una coppia presidenziale. La presenza dei tanti sostenitori ha prolungato notevolmente le operazioni di voto che sono durate oltre mezz'ora.

12:10Francia: il voto di Hollande

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Il presidente francese Francois Hollande ha appena votato per il ballottaggio per le elezioni presidenziali. In un seggio del centro di Parigi, Hollande è arrivato a due ore dall'inizio del voto, ha salutato tutto il personale presente con strette di mano e baci sulle guance ed ha poi pazientemente atteso gli scatti dei fotografi prima di mettere la busta con il nome del candidato nell'urna elettorale. Tra sorrisi e scambi di battute con i fotografi, Hollande, prima di lasciare il seggio, ha anche firmato un libro di fotografie e ricevuto in dono una rosa.

11:29Disinnescato ordigno bellico a Bologna, stop Alta velocità

(ANSA) - BOLOGNA, 7 MAG - Sono terminate in anticipo questa mattina rispetto ai tempi previsti le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico rinvenuto alla periferia di Bologna, nel quartiere Savena, nelle vicinanze della tratta Rfi dell'Alta velocità Bologna-Firenze. L'ordigno, di 250 libbre, con entrambe le spolette potenzialmente efficienti, di fabbricazione americana e risalente alla seconda Guerra mondiale, era stato rinvenuto in un cantiere edile durante i lavori di realizzazione della bretella Rastignano Sp65. Sono stati coinvolti oltre 1.800 cittadini residenti nella zona interessata, tra i comuni di Bologna, San Lazzaro e - più marginalmente - Pianoro, che si sono dovuti allontanare entro le 8 dalla zona di pericolo. Anche la circolazione dei treni sulle linee Bologna-Firenze AV e Bologna-Prato tradizionale è stata sospesa e i treni hanno subito, come da programma, ritardi e cancellazioni: il traffico ferroviario è ripreso gradualmente dalle 10, con circa un'ora di anticipo. (ANSA).

11:20Nigeria: presidente, ragazze libere per scambio con detenuti

(ANSA) - ABUJA, 7 MAG - Le 82 ragazze nigeriane rapite tre anni fa da Boko Haram con altre centinaia da una scuola a Chibok sono state rilasciate ieri dai terroristi islamici dopo intensi negoziati con il governo federale in cambio del rilascio di alcuni sospetti militanti islamici detenuti: lo ha dichiarato il presidente della Nigeria, Muhammadu Buhari, che oggi riceverà le ragazze nella capitale Abuja. Si tratta del rilascio negoziato finora più grande delle 276 studentesse, per lo più cristiane, che i terroristi islamici rapirono la notte del 14 aprile 2014 dal dormitorio della scuola femminile di Chibok, nel nord-est della Nigeria: un caso che ha avuto una eco mondiale, sollevando una campagna per il loro rilascio che ha coinvolto vip in tutto il pianeta. Dopo la liberazione di ieri, resta ancora sconosciuto il destino di 113 di loro.

11:18Germania:Hannover, evacuati 50mila per bombe Guerra Mondiale

(ANSA) - BERLINO, 7 MAG - Nella città tedesca di Hannover sono state temporaneamente evacuati 50 mila abitanti - circa un decimo della popolazione della città in Bassa Sassonia -, per consentire di disinnescare in sicurezza ben cinque bomba d'aereo inesplose risalenti alla Seconda Guerra Mondiale scoperte durante scavi. Lo scrivono i media. Fra gli edifici sgomberati, anche sette case di riposo, una clinica e una fabbrica di pneumatici della Continental. I residenti con l'avviso di sgombero, che potranno rientrare in serata, dovevano lasciare le loro case entro le 9. Per loro il comune di Hannover ha organizzato eventi sportivi, visite gratuite ai musei e film per bambini per passare la giornata.

11:15Pd: Boschi, su nei sondaggi, avanti insieme senza polemiche

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Oggi è un giorno di festa, il Pd è tornato avanti nei sondaggi, andiamo avanti insieme senza polemiche". Lo dice Maria Elena Boschi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, al suo arrivo all'hotel Marriott di Roma per l'assemblea nazionale del Pd.