Ultima ora

15:23Rapinatori in fuga sparano: benzinaio ferito,’ho pelle dura’

(ANSA) - TORINO, 7 MAG - "Lo spavento c'è stato, ma io ho la pellaccia dura". Paolo Sarra, il benzinaio torinese di 69 anni gambizzato da due malviventi, racconta all'ANSA la sparatoria nella quale è stato ferito da un colpo di pistola alla gamba sinistra. L'uomo, ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare dell'ospedale San Giovanni Bosco, è stato sottoposto ieri ad un delicato intervento chirurgico all'arteria femorale. I medici non hanno ancora sciolto la prognosi, ma le sue condizioni di salute sono in netto recupero. "Sono entrati nel gabbiotto del mio distributore. 'Dai, dai', mi hanno detto. E poi mi hanno sparato", dice l'uomo. "Parlavano poco. Al 99% erano italiani - prosegue -. Uno era più alto, uno più basso, potrebbero essere gli stessi che a inizio maggio hanno minacciato mio figlio". Lo scorso primo maggio il distributore di benzina, alla periferia nord del capoluogo piemontese, aveva subito un altro tentativo di rapina. In entrambi i casi sembra non sia stato portato via nulla. Indagano i carabinieri.(ANSA).

15:22Pugilato: Canelo Alvarez batte Chavez jr, ora il Mondiale

(ANSA) - LAS VEGAS (USA), 7 MAG - Denominato 'la guerra del Messico' il match preceduto da spot anti-Trump a base di zoomate su dei muri, ha in parte deluso i 20.510 spettatori che hanno gremito la T-Mobile Arena di Las Vegas. Saul 'Canelo' Alvarez ha dominato contro uno Julio Cesar Chavez jr. timido e privo della velocità necessaria per superare la guardia del rivale. 'Canelo' si è imposto ai punti con verdetto unanime e punteggio identico, 120-108, sui cartellini dei tre giudici, e ora ha lanciato la sfida al campione del mondo dei pesi medi, il kazako Genadi Golovkin, contro il quale combatterà a settembre, sempre a Las Vegas. L'annuncio è stato dato dallo stesso Alvarez sul ring, dopo il match, quando anche Golovkin è salito sul ring per fargli i complimenti di rito. Di sicuro c'è che il pugilato, dopo il Mondiale dei massimi tra Joshua e W.Klitschko, avrà una grandissima sfida anche a livello di pesi medi.

15:20Moto: Spagna, Pedrosa vince in motoGp, Rossi solo 10/o

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Lo spagnolo Dani Pedrosa, in sella a una Honda, ha vinto la gara della MotoGp del gran premio di Spagna a Jerez, davanti ai connazionali Marc Marquez (Honda) e Jorge Lorenzo (Ducati). Soltanto decimo Valentino Rossi con la su Yamaha n.46. Migliore degli italiani Andrea Dovizioso (Ducati), piazzatosi quinto.

14:56Nigeria: due ragazze sono state mutilate

(ANSA) - LAGOS (NIGERIA), 7 MAG - Tutte le ragazze liberate sono molto magre, due di loro mutilate. E una con un figlio piccolo. Sono le prime indicazioni che emergono sulla stampa nigeriana, diffuse da alcuni esponenti di un gruppo di autodifesa della città di Banki, la città dove ieri pomeriggio sono arrivate dopo essere state rilasciate da Boko Haram, al confine con il Camerun. Una di loro ha un'imputazione a una gamba in seguito a bombardamento dell'esercito nigeriano, l'altra a una mano per un' infezione. Una di loro, molto giovane, è stata trovata con un figlio molto piccolo, di meno di due anni, quindi concepito durate la prigionia.

14:48Incendio Pontina: fumo verso litorale, stop raccolta ortaggi

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - I vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere l'incendio che da due giorni sta interessando lo stabilimento della "Eco X", un'azienda di smaltimento di materiali in plastica e carta su via Pontina, nei pressi di Pomezia, vicino Roma. I pompieri stanno smassando il materiale per spegnere i focolai e si sta sprigionando così ancora fumo che, a causa del forte vento, va verso il litorale. Il commissario straordinario del Comune di Ardea, Antonio Tedeschi, intanto, ha firmato un'ordinanza di "divieto di raccolta degli ortaggi e di pascolo degli animali nel territorio comunale distinto in un raggio di 5 chilometri dal luogo dell'incendio dell'impianto". Anche ieri la qualità dell'aria rilevata dalle stazioni di monitoraggio nel Comune di Pomezia e nella provincia di Roma e dal mezzo mobile nel centro abitato di Albano Laziale non hanno registrato superamenti dei limiti di legge. I risultati dei primi campionamenti fatti nella zona più vicina al rogo si avranno nei prossimi giorni.

14:34Moto: Spagna, in moto 2 vince A.Marquez, Morbidelli caduto

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Lo spagnolo Alex Marquez, in sella a una Kalex, ha vinto la gara delle Moto 2 del Gp di Spagna a Jerez de la Frontera. Il suo successo è stato favorito dalla caduta dell'italo-brasiliano Franco Morbidelli, pilota del team 'Estrella Galicia' che ha vinto le prime tre gare della stagione e in quel momento era in testa davanti al rivale. Al secondo posto si è piazzato l'italiano Francesco Bagnaia, anche lui su Kalex, terzo il portoghese Miguel Oliveira (Ktm), davanti a Mattia Pasini e Luca Marini, fratello di Valentino Rossi da parte di madre. Morbidelli, oggi rimasto a secco di punti, continua ad essere al comando della classifica del Mondiale, a quota 75, seguito dallo svizzero Luthi (69) e da Oliveira (59). Con il successo di Jerez Alex Marquez è passato al quarto posto con 49 punti.

14:10Francia: evacuata area davanti Louvre

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - La spianata di fronte al Louvre dove è in programma stasera la festa di Emmanuel Macron è stata evacuata per un allarme sicurezza. Lo riferisce la campagna del candidato di 'En Marche!'.