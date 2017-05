Ultima ora

18:25Calcio: Bernardeschi “non ci meritiamo tale trattamento”

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Per l'Europa è difficile, ma non molliamo mai e ci proveremo fino alla fine. Nelle ultime giornate ci è mancata lucidità nel gestire le partite ma lavoriamo per migliorare. Certo non è facile con questo ambiente. Mi dispiace per la squadra, perché è fatta di grandi uomini e non ci meritiamo questo trattamento". L'attaccante della Fiorentina Federico Bernardeschi, non risparmia critiche ai sostenitori viola. "Questi ragazzi formano un gruppo straordinario: mettono sempre tutto sul campo e a volte vincono, altre no", afferma a sua volta il tecnico Paulo Sousa, sostenendo di aver visto "tante cose positive oggi" nella partita pareggiata 2-2 con il Sassuolo.

18:15Maltempo: temporali in arrivo al centro-sud

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Il passaggio di correnti nord-occidentali determinerà da domani condizioni di maltempo e di instabilità al centro-sud dell'Italia, in particolare con forti temporali nelle zone interne. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dal mattino precipitazioni a carattere prevalentemente di rovescio o temporale sull'Emilia Romagna, in estensione dal primo pomeriggio all'Umbria, soprattutto sui settori meridionali, al Lazio orientale, all'Abruzzo, al Molise e, dalle ore serali, alla Puglia, specie nelle zone interne centro-settentrionali, e alla Basilicata. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 7 maggio, allerta gialla sul versante adriatico dell'Emilia Romagna, sulle Marche, sul settore orientale dell'Umbria, sull'Abruzzo, sul Molise, sulla Puglia settentrionale (aree del Tavoliere e del Gargano) e sulle isole Tremiti. Per la giornata di domani, lunedì 8 maggio, è stata valutata allerta gialla sull'Emilia Romagna, sul versante occidentale delle Marche, sul settore orientale dell'Umbria, sull'area dell'Appennino di Rieti nel Lazio, su gran parte dell'Abruzzo e del Molise, sulla Basilicata, sul versante nord occidentale della Puglia. (ANSA).

18:12Neonata abbandonata in un giardino trovata a Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 7 MAG - Una neonata è stata trovata abbandonata in un giardino a Trieste, all'interno di un complesso condominiale cittadino. La segnalazione è giunta agli operatori del 118 intorno alle ore 13.30 da una donna, che si trovava nell'area assieme ai propri cani. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale pediatrico Burlo Garofolo, in gravi condizioni. La segnalazione si è diffusa anche attraverso un gruppo di cittadini triestini su Facebook.(ANSA).

18:10Migranti: Unhcr, oltre 6mila verso Italia nel week end

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Sono oltre seimila le persone che, da venerdì scorso, hanno attraversato il Mediterraneo per raggiungere l'Italia, portando il totale dall'inizio dell'anno a oltre 43mila: lo ha verificato l'Unhcr. "Questi arrivi massicci e il fatto che più di 1.150 persone siano scomparse o abbiano perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa dall'inizio dell'anno, dimostrano come il salvataggio in mare sia ora più cruciale che mai" commenta l'alto commissario per i rifugiati Filippo Grandi. "Dall'inizio del 2017 una persona su 35 è morta durante il viaggio in mare fra la Libia e l'Italia. E solo negli ultimi quattro giorni, 75 persone avrebbero perso la vita. Salvare vite umane deve essere la priorità assoluta per tutti - ha aggiunto - e, alla luce del recente aumento degli arrivi, esorto ulteriori sforzi per salvare le persone lungo questa rotta pericolosa".

18:09Calcio: Lazio, Inzaghi “mio rinnovo una formalità”

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Siamo stati superlativi: un grandissimo approccio contro una Sampdoria in forma. Ma di fronte aveva una Lazio davvero forte e che ha vinto con grande merito". Cosi' l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, che dopo il 7-3 sulla Samp ritiene molto vicino il proprio rinnovo: "Dovrebbe essere una formalità: sicuramente in questa settimana io e il presidente troveremo il tempo necessario". Tornando alla partita, Inzaghi ai microfoni di Premium Sport sottolinea che "dopo i derby di coppa Italia la partita successiva non era stata delle migliori, mentre oggi abbiamo reagito bene dopo la vittoria sulla Roma. La differenza la sta facendo il gruppo".

18:03I francesi a Roma in fila per Macron

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Se la Francia fosse lo Chateaubriand, la scuola francese nel cuore di Villa Borghese, Emmanuel Macron avrebbe già vinto le elezioni a valanga. I francesi che vivono a Roma e oggi sono andati a votare per il secondo turno delle presidenziali non hanno dubbi: il leader di 'En Marche!' è l'unica speranza contro la furia di Marine Le Pen. "Macron è la scelta più ragionevole per smettere di vivere nella paura", spiega Sara, 38 anni, da 15 in Italia per lavoro. L'italofrancese Matteo, insegnante, è un "macronista" convinto. L'impressione è che qui a Roma l'affluenza sia ancora più alta che al primo turno. Una signora anziana si lamenta della lunga attesa, "una fila di un'ora e mezza", complici anche gli scrupolosi controlli delle forze dell'ordine. Una camionetta all'ingresso del viale alberato che porta allo Chateaubriand per verificare i documenti e poi l'ispezione delle borse. "Qualunque sia il risultato, il vero dramma è che Le Pen ha avuto moltissimi voti", dice sconsolata Madeleine.

17:51Francia: Rtbf, Macron allunga, è tra il 62 e il 67%

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - La radio-tv pubblica francofona belga Rtbf rivede al rialzo il vantaggio di Emmanuel Macron su Marine Le Pen: secondo "4 istituti", riferisce su twitter e sul suo sito web, il candidato centrista sarebbe tra il 62 e il 67% dei voti.