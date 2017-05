Ultima ora

21:06Calcio: Maradona torna ad allenare, guiderà team B Emirati

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Nel giorno in cui dall'Argentina arriva la notizia della tragica fine del suo amico d'infanzia ed ex procuratore Jorge Cyterszpiller, Diego Maradona torna a fare l'allenatore. L'ex fuoriclasse del Napoli guiderà infatti, secondo quanto è stato annunciato oggi, l'Al-Fujairah Sport degli Emirati Arabi, formazione della serie B locale (torneo a 12 squadre che mette in palio due promozioni). Il club appartiene al Principe ereditario, lo Sceicco Mohammed bin Hamad bin Mohammed Al Sharqi, che oggi si è messo in posa per i fotografi mentre firmava i contratti insieme a Maradona, il cui accordo ha la durata di un anno con l'obiettivo di riportare il Fujairah nella massima serie. L'ultima esperienza di Maradona come allenatore era stata sempre negli Emirati Arabi, a Dubai nell'Al-Wasl, che aveva guidato per un anno e due mesi prima di venire esonerato nel luglio 2012.

21:04Macron: Merkel, una vittoria per l’Europa unita

(ANSA) - BERLINO, 7 MAG - "Auguri di cuore a Emmanuel Macron. La sua vittoria è una vittoria per un'Europa unita". Lo ha scritto su Twitter il portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert. "La sua vittoria è una vittoria per una forte Europa unita, e per l'amicizia franco-tedesca", ha scritto Seibert. Il tweet compare in tedesco e in francese.

20:54Le Pen, è un risultato storico

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - "Per noi è un risultato storico" che "pone il fronte patriottico come prima forza d'opposizione": lo ha detto Marine Le Pen. "Voglio rassicurare i francesi che hanno scelto di darmi il loro voto. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno seguito e hanno fatto una scelta coraggiosa e fondamentale", ha aggiunto. "I francesi hanno scelto la continuità", ha detto ancora Le Pen. "Ho telefonato a Macron per congratularmi. Gli ho fatto gli auguri per le immense sfide che si troverà di fronte", ha detto annunciando una "trasformazione profonda del Fn".

20:38‘Macron presidente’, il Louvre esplode di gioia

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - "Il presidente della Repubblica è Emmanuel Macron". All'annuncio dato dalla televisione francese, i circa 5.000 militanti di 'En marche!' riuniti davanti al Louvre di Parigi sono esplosi in un boato di gioia e in in tripudio di tricolori francesi. Macron li raggiungerà dopo le 21 per festeggiare con loro sul grande palco installato al centro dell'esplanade che si sta riempiendo sempre di più.

20:33Francia, Macron eletto presidente

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - Emmanuel Macron è stato eletto presidente della Repubblica francese con il 65,5% dei voti contro il 34,5% dei voti di Marine Le Pen, secondo una proiezione di Sofres per Tf1.

20:31Madre e figlio morti in casa a Vercelli, dramma solitudine

(ANSA) - VERCELLI, 7 MAG - I cadaveri di due anziani, madre e figlio, sono stati scoperti in un appartamento di Vercelli dalle forze dell'ordine. A chiederne l'intervento sono stati i residenti del palazzo, in via Chicco, preoccupati per gli odori provenienti da quell'alloggio. In avanzato stato di decomposizione, sembrano esserci pochi dubbi che i due - 93 anni la madre e 60 il figlio - siano morti per cause naturali. Una storia di solitudine e di disagio. L'ipotesi al vaglio degli inquirenti, che dovrà ora essere confermata dalle autopsie, è che il figlio sia stato colto da infarto dopo aver trovato la madre morta nel letto. Ma è anche possibile che sia stato il figlio a morire per primo e che la madre, che aveva problemi a muoversi, sia morta perché impossibilitata a chiedere aiuto. E' possibile che il decesso risalga ad un mese fa. Soltanto l'autopsia stabilirà con certezza i tempi.(ANSA).

20:28Ucciso in un raid il capo dell’Isis in Afghanistan

(ANSA) - KABUL, 7 MAG - Il capo dell'Isis in Afghanistan, Abdul Hasib, è stato ucciso in un raid guidato dalle forze speciali afghane. Lo ha reso noto la presidenza della repubblica a Kabul.