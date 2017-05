Ultima ora

23:21Roma: Dzeko “partita quasi perfetta”

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Venire qui a fare quattro gol non è mai facile, abbiamo fatto 90' quasi perfetti. Peccato per il gol preso, ma in generale dobbiamo essere contenti". Lo dice il bomber della Roma, Edin Dzeko, ai microfoni di Premium Sport. "Io sono contento della mia stagione: ho lavorato duro tutto l'anno e questi risultati mi danno fiducia, ma io guardo prima ai risultati della squadra piuttosto che a quelli personali. Il mio futuro? Ho altri tre anni di contratto. Totti? Non so se è la sua ultima partita, lui non ha detto niente e magari la prossima la gioca".

23:14Macron, ‘stasera la Francia ha vinto’

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - "Stasera la Francia ha vinto": queste le prime parole di Emmanuel Macron all'arrivo al Louvre, davanti all'enorme folla che lo aspetta da ore e dopo aver percorso da solo tutto il perimetro del grande museo sullo sfondo dell'Inno alla Gioia. "Chi diceva 'non è possibile' - ha aggiunto - non conosce la Francia".

23:11Francia: Macron al Louvre con inno Europa

(ANSA) - PARIGI, 07 MAG - Emmanuel Macron, eletto presidente francese oggi, è arrivato sulla piazza del Louvre, nel cuore di Parigi, dove ora si rivolgerà ai militanti che lo attendono per festeggiare il trionfo nel voto presidenziale. Ad accoglierlo le note della nona di Beethoven, l'inno alla gioia, inno europeo.

23:09Calcio: posticipo serie A, Milan-Roma 1-4

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Una Roma forte e convinta si riprende il secondo posto passeggiando a San Siro contro un Milan tanto spavaldo quanto perforabile. Una doppietta di Dzeko, ora solo in testa alla classifica dei cannonieri con 27 gol, decide già nel primo tempo il posticipo della 35/a giornata a San Siro, ma per la Roma ci sono anche i pali di Nainggolan e Perotti. Troppo tardi Pasalic segna la rete dell'1-2 e comunque in meno di 2' El Shaarawy sigla il 3-1 prima del rigore per fallo su Salah che consente a De Rossi di fissare il il 4-1 finale. Una vittoria importante per i giallorossi, che attendono domenica la Juve all'Olimpico e possono ancora sognare la rimonta impossibile. Buio fitto per la squadra di Montella. Dopo i pareggi con Pescara e Crotone e il ko con l'Empoli, solo le prestazioni ancor più deludenti di Inter e Fiorentina tengono i rossoneri in vantaggio per l'accesso secondario all'Europa League.

22:19Migranti: superstiti, 80 morti in naufragio

(ANSA) - POZZALLO (RAGUSA), 07 MAG - Circa 80 migranti sono morti nel mare Mediterraneo in un naufragio avvenuto nei giorni scorsi. Lo hanno riferito i superstiti, una quarantina di persone, che erano a bordo del pattugliatore Fiorillo che ha portato oggi a Pozzallo, nel Ragusano, 407 migranti.

22:07Francia: il Front National cambierà nome

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - Il Front National "non avrà più lo stesso nome": è quanto annunciato dal numero due del partito di estrema destra, Florian Philippot, parlando ai microfoni di Tf1 dopo la dura sconfitta di Marine Le Pen nelle elezioni presidenziali francesi.

21:59Trump si congratula con Macron

(ANSA) - WASHINGTON, 7 MAG - "Congratulazioni a Emmanuel Macron per la sua grande vittoria oggi come prossimo presidente di Francia. Non vedo l'ora di lavorare con lui!". Lo ha scritto su Twitter il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.