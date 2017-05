Ultima ora

00:30Calcio: Francia: Nizza sconfitto a Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Mario Balotelli va in gol, il suo 15/o stagionale, ma non basta al Nizza per evitare una sconfitta per 2-1 a Marsiglia che lo lascia a -6 dal secondo posto occupato dal Paris Saint Germain. A due giornate dalla fine del campionato francese, il Monaco resta davanti a tutti con 86 punti, a +3 sui campioni in carica. Il Lione vince 3-2 a Nantes e si garantisce un posto in Europa League, mentre il Marsiglia dovra' vedersela ancora con il Bordeaux, staccato di appena un punto.

00:17Calcio: Montella “Roma superiore al Milan”

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "La Roma è stata superiore al Milan, sia i giocatori sia l'allenatore. Ci abbiamo creduto, siamo riusciti a rientrare in partita, ma per via di una disattenzione loro hanno ripreso le distanze". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella dopo il poker subito a San Siro. "Da domani voglio vedere quel furore necessario per onorare il finale di stagione: la prossima formazione la faranno direttamente i ragazzi, con la voglia che ci metteranno in allenamento. Dobbiamo avere la spinta giusta in queste ultime tre partite per raggiungere l'Europa, a cui teniamo tantissimo". "Oggi abbiamo giocato peggio della Roma ma non abbiamo corso di meno. I ragazzi stanno facendo grandi sacrifici - ha aggiunto il tecnico -. Questo non significa che non si possa fare meglio e dobbiamo farlo in queste tre giornate".

00:12Calcio:Spalletti, tornassi indietro non verrei più alla Roma

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - "Mi dispiace di tutto questo. Se tornassi indietro non verrei mai ad allenare la Roma. Partiamo da qui. Io lo avevo detto il primo giorno che sono venuto. C'è da dare merito ai calciatori. Sono stato offeso tutte le volte che l'ho fatto entrare cinque minuti e stasera sono stato offeso perché non l'ho fatto entrare proprio": sono le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, riguardo al mancato ingresso di Francesco Totti alla sua ultima partita a San Siro. "Mi spiace per i tifosi, non so che altro dire. Ho preso le offese lo stesso ma io non devo gestire la storia di Totti, devo gestire il Totti calciatore. Evidentemente la prossima volta starò più attento".

23:59Basket: serie A, Trento si prende il quarto posto

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Risultati della 15/a giornata di ritorno, ultima della stagione regolare, del campionato di serie A di basket. Vanoli Cremona-Grissin Bon Reggio Emilia 101-91; Dolomiti Energia Trentino-Sidigas Avellino 77-75; Pasta Reggia Caserta-Banco di Sardegna Sassari 77-70; Fiat Torino-Openjobmetis Varese 89-76; Umana Reyer Venezia-Enel Basket Brindisi 86-75; EA7 Emporio Armani Milano-MIA-Red October Cantù 89-71; Betaland Capo d'Orlando-Consultinvest Pesaro 98-88; The Flexx Pistoia-Germani Basket Brescia 86-62. Classifica: Milano 46 punti; Venezia 42; Avellino 38; Trento 36; Sassari e Reggio Emilia 34; Pistoia e Capo d'Orlando 30; Brindisi 28; Brescia, Torino e Varese 26; Caserta 24; Cantù 22; Pesaro 20; Cremona 18. Milano, Venezia, Avellino, Trentino, Sassari, Reggio Emilia, Pistoia e Capo d'Orlando ai playoff, al via venerdi' 12 e sabato 13 maggio. Questi gli accoppiamenti: Milano-Capo d'Orlando; Trento-Sassari; Venezia-Pistoia; Avellino-Reggio Emilia. Cremoma retrocessa.

23:37Francia: Macron, ‘stupiremo il mondo’

(ANSA) - PARIGI, 07 MAG - "Questa sera avete scelto l'audacia, e l'audacia la porteremo avanti perché è quello che i francesi aspettano da noi, è quello che il mondo aspetta da noi. Attendono che la Francia li sorprenda, è quello che faremo": lo ha detto Emmanuel Macron sulla piazza del Louvre a Parigi. Il presidente eletto ha parlato di una "lavoro immenso".

23:21Roma: Dzeko “partita quasi perfetta”

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "Venire qui a fare quattro gol non è mai facile, abbiamo fatto 90' quasi perfetti. Peccato per il gol preso, ma in generale dobbiamo essere contenti". Lo dice il bomber della Roma, Edin Dzeko, ai microfoni di Premium Sport. "Io sono contento della mia stagione: ho lavorato duro tutto l'anno e questi risultati mi danno fiducia, ma io guardo prima ai risultati della squadra piuttosto che a quelli personali. Il mio futuro? Ho altri tre anni di contratto. Totti? Non so se è la sua ultima partita, lui non ha detto niente e magari la prossima la gioca".

23:14Macron, ‘stasera la Francia ha vinto’

(ANSA) - PARIGI, 7 MAG - "Stasera la Francia ha vinto": queste le prime parole di Emmanuel Macron all'arrivo al Louvre, davanti all'enorme folla che lo aspetta da ore e dopo aver percorso da solo tutto il perimetro del grande museo sullo sfondo dell'Inno alla Gioia. "Chi diceva 'non è possibile' - ha aggiunto - non conosce la Francia".