Ultima ora

07:55Cina: fuga di gas in miniera carbone, 18 vittime

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - Una fuga di gas in una miniera di carbone nella contea di Yuoxian, Cina centrale, è all'origine della morte di 18 persone: lo hanno riferito oggi le autorità del Pcc della città di Zhuzhou, provincia di Hunan, dando conto dell' incidente avvenuto ieri che avrebbe visto i soccorritori riuscire a salvare 37 minatori portati subito in ospedale. L'agenzia ufficiale Nuova Cina ha reso noto che la polizia ha fermato un numero imprecisato di persone nel mezzo delle indagini in corso. La Cina è il primo produttore e consumatore di carbone al mondo vantando pure un'alta quota di incidenti mortali nelle sue miniere malgrado il rafforzamento degli standard sulla sicurezza e la chiusura di quelle obsolete.

07:52Francia: Xi si congratula con Macron, ora legami più stretti

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - Il presidente cinese Xi Jinping ha inviato un messaggio di congratulazioni al neo eletto presidente francese Emmanuel Macron, ricordando che Parigi è stato il primo Paese occidentale a stabilire relazioni diplomatiche con la Repubblica popolare cinese. Le relazioni bilaterali hanno "una significativa importanza strategica e un'influenza internazionale" essendosi sviluppate "costantemente, in modo sano e consistente negli anni recenti", ha osservato Xi, nel resoconto dei media di Pechino. Come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e grandi Paesi con "significativa influenza internazionale", Cina e Francia hanno "importanti responsabilità per la pace mondiale e lo sviluppo". Il mantenimento dei rapporti reciproci su tali basi è di beneficio non solo per i due Paesi e le rispettive popolazioni, ma anche per "la pace mondiale, la stabilità e lo sviluppo". Pechino desidera lavorare per far maturare le relazioni verso "una partnership strategica e omnicomprensiva".

07:48Francia: premier giapponese Abe congratula Macron

(ANSA) - TOKYO, 8 MAG - Il premier giapponese Shinzo Abe si è congratulato con il presidente francese eletto Emmanuel Macron, spiegando che sarà lieto in futuro di lavorare assieme per "il mantenimento della pace e la prosperità nel mondo, in un periodo di continue sfide all'ordine internazionale". In un messaggio rilasciato alla stampa Abe ha definito l'affermazione di Macron come una "vittoria simbolica contro le ondate protezionistiche, e un mandato a favore dell'Unione Europea". Nella missiva il premier nipponico fa riferimento anche alla prossima occasione di incontro, l'imminente G7 dei paesi industrializzati, in programma a Taormina a fine mese.

03:38Francia: definitivi, Macron al 66,06%

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Emmanuel Macron conquista il ballottaggio per le elezioni presidenziali francesi con il 66,06% delle preferenze, contro il 33,94% della sfidante Marine Le Pen. Questi i dati definitivi pubblicati sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno francese. Il neo-presidente francese ha ottenuto 20.703.631 voti, mentre la leader del Front National si è fermata a 10.637.183. Macron ha sfiorato il 90% dei voti nel dipartimento di Parigi (89,68%), mentre la Le Pen ha riportato il successo solo in due dipartimenti, superando di poco il 50%: Aisne e Pas-de-Calais.

00:30Calcio: Francia: Nizza sconfitto a Marsiglia

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - Mario Balotelli va in gol, il suo 15/o stagionale, ma non basta al Nizza per evitare una sconfitta per 2-1 a Marsiglia che lo lascia a -6 dal secondo posto occupato dal Paris Saint Germain. A due giornate dalla fine del campionato francese, il Monaco resta davanti a tutti con 86 punti, a +3 sui campioni in carica. Il Lione vince 3-2 a Nantes e si garantisce un posto in Europa League, mentre il Marsiglia dovra' vedersela ancora con il Bordeaux, staccato di appena un punto.

00:17Calcio: Montella “Roma superiore al Milan”

(ANSA) - ROMA, 7 MAG - "La Roma è stata superiore al Milan, sia i giocatori sia l'allenatore. Ci abbiamo creduto, siamo riusciti a rientrare in partita, ma per via di una disattenzione loro hanno ripreso le distanze". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella dopo il poker subito a San Siro. "Da domani voglio vedere quel furore necessario per onorare il finale di stagione: la prossima formazione la faranno direttamente i ragazzi, con la voglia che ci metteranno in allenamento. Dobbiamo avere la spinta giusta in queste ultime tre partite per raggiungere l'Europa, a cui teniamo tantissimo". "Oggi abbiamo giocato peggio della Roma ma non abbiamo corso di meno. I ragazzi stanno facendo grandi sacrifici - ha aggiunto il tecnico -. Questo non significa che non si possa fare meglio e dobbiamo farlo in queste tre giornate".

00:12Calcio:Spalletti, tornassi indietro non verrei più alla Roma

(ANSA) - MILANO, 7 MAG - "Mi dispiace di tutto questo. Se tornassi indietro non verrei mai ad allenare la Roma. Partiamo da qui. Io lo avevo detto il primo giorno che sono venuto. C'è da dare merito ai calciatori. Sono stato offeso tutte le volte che l'ho fatto entrare cinque minuti e stasera sono stato offeso perché non l'ho fatto entrare proprio": sono le parole del tecnico della Roma, Luciano Spalletti, riguardo al mancato ingresso di Francesco Totti alla sua ultima partita a San Siro. "Mi spiace per i tifosi, non so che altro dire. Ho preso le offese lo stesso ma io non devo gestire la storia di Totti, devo gestire il Totti calciatore. Evidentemente la prossima volta starò più attento".