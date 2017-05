Ultima ora

11:22Turchia: sequestrato maxi-arsenale del Pkk curdo nel sud-est

(ANSA) - ISTANBUL, 8 MAG - Un maxi-arsenale del Pkk curdo è stato sequestrato dall'esercito turco nella provincia sudorientale di Sirnak. Lo fanno sapere le forze armate di Ankara, definendolo "il più grande colpo al sostegno logistico ai militanti negli ultimi anni". Secondo i militari, le armi erano nascoste in 25 caverne nella zona montuosa di Incebel-Kato. Il sequestro, descritto come il più grande mai realizzato in una singola operazione, comprende 237 kalashnikov, 32 fucili, 9 lanciarazzi, 240 granate, 4 tonnellate di nitrato di ammonio per esplosivo e circa 90 mila munizioni.

11:19Francia: Putin a Macron, collaborare e superare diffidenza

(ANSA) - MOSCA, 8 MAG - Vladimir Putin ha inviato un telegramma a Emmanuel Macron congratulandosi con il leader di En Marche! per il successo nelle presidenziali francesi e "confermando la sua disponibilità a un lavoro congiunto costruttivo nell'agenda bilaterale, regionale e globale" mettendo da parte "la reciproca diffidenza": lo riferisce il Cremlino. "I cittadini francesi - ha scritto il presidente russo - le hanno affidato la responsabilità di guidare il paese in un periodo difficile per l'Europa e per l'intera comunità mondiale. L'aumento delle minacce del terrorismo e dell'estremismo militante è accompagnato dall'escalation dei conflitti locali e dalla destabilizzazione di quelle regioni. In questa situazione - ha dichiarato Putin nel telegramma inviato a Macron - è particolarmente importante superare la reciproca diffidenza e unire gli sforzi per assicurare la stabilità e la sicurezza a livello internazionale".

11:18Voto Land: Schulz, ‘abbiamo perso’

(ANSA) - BERLINO, 8 MAG - "Abbiamo perso le elezioni, non abbiamo raggiunto l'obiettivo che avevamo. Ma siamo un partito solidale". Lo ha detto Martin Schulz, commentando stamani alla Willy-Brandt Haus la sconfitta subita nello Schleswig-Holstein. "Una virtù della socialdemocrazia è che si sta insieme anche nei momenti negativi. E quindi, dove sta il mazzo di fiori?", ha aggiunto, il candidato cancelliere, che sfida Angela Merkel, consegnando poi l'omaggio al presidente uscente del Land del nord, Tosten Albig, battuto ieri dall'avversario della Cdu alle urne, e ringraziandolo del suo lavoro.

11:15Francia: definitivi, Macron 66,1%, Le Pen 33,9%

(ANSA) - PARIGI, 8 MAG - Emmanuel Macron 66,1%, Marine Le Pen 33,9%: questi i risultati definitivi delle presidenziali comunicati questa mattina dal ministero dell'Interno francese. Macron ha raccolto 20.753.704 voti, la Le Pen 10.643.937 voix. L'astensione è stata del 25,44%, mentre 3,01 milioni di francesi hanno votato scheda bianca e 1,06 milioni sono stati i voti nulli.

11:12Francia: Rajoy, Macron contribuirà a rafforzamento Ue

(ANSA) - MADRID, 8 MAG - In un telegramma di congratulazioni inviato al presidente eletto francese, il premier spagnolo Mariano Rajoy si è detto convinto che sotto la guida di Emmanuel Macron la Francia "contribuirà attivamente al rafforzamento della Unione Europea in un momento chiave della sua storia". Rajoy ha sottolineato "il dichiarato proposito iformista, la ferma difesa del procsso di integrazione europea" di Macron e "il solido appoggio ricevuto dall'elettorato".

11:08Macron andrà a Berlino per la prima visita all’estero

(ANSA) - PARIGI, 8 MAG - Il neopresidente francese Emmanuel Macron andrà a Berlino per la sua prima visita all'estero. Lo ha riferito oggi a CNews l'eurodeputata centrista, Sylvie Goulard, molto vicina al leader di En Marche!. Ieri sera Macron e la cancelliera Angela Merkel hanno già scambiato una telefonata definita "molto calorosa". Anche François Hollande, nel 2012, scelse Berlino come prima visita all'estero.

10:59Falsi poveri smascherati da guardia di finanza, 180 denunce

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Si laureano senza pagare le tasse universitarie, utilizzano gratis gli alloggi Atc, hanno sconti sulle bollette di luce acqua e gas, non pagano le mense scolastiche. Ammontano ad oltre 550mila euro i contributi percepiti indebitamente da 180 'furbetti' benestanti, qualcuno addirittura facoltoso, che la guardia di finanza di Torino ha fatto restituire alle casse dello Stato. Comportamenti fraudolenti, sottolineano le fiamme gialle, che danneggiano non solo l'Ente che eroga il contributo, ma tutti i cittadini che vedono aumentare i costi dei servizi pubblici. Due i casi emblematici scoperti dalle fiamme gialle: uno studente di Informatica non ha pagato le tasse universitarie perché nel calcolare il reddito familiare ha 'dimenticato' immobili per un valore di circa 220mila euro e conti correnti per 700mila euro. Un altro, studente di giurisprudenza, ha tentato di dimostrare di essere autonomo rispetto alla propria famiglia, benché fosse a carico dei genitori con un reddito di circa 190mila euro l'anno. (ANSA).