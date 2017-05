Ultima ora

13:36Calcio: verso il posticipo o il rinvio di Pescara-Palermo

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - La concomitanza del raduno nazionale dei bersaglieri con la gara di Serie A Pescara-Palermo, domenica 21 maggio, potrebbe portare al rinvio o al posticipo della partita per motivi di ordine pubblico: il Comune e la Questura di Pescara, nelle prossime ore inoltreranno alla Lega calcio la richiesta di posticipo del match dalle ore 15 alle 20.45 o, in caso contrario, ad altra data. La 37/a e penultima giornata di campionato è programmata da regolamento tutta alla stessa ora (e lo stesso varrà per l'ultimo turno), ma si confida in un posticipo del match nella serata del 21, considerando che Pescara-Palermo non influirà sulla classifica, visto che entrambe le squadre sono già matematicamente retrocesse.

13:34Pd a M5s, se siete seri, intesa rapida su legge elettorale

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Se il vicepresidente della Camera Luigi Di Maio e il M5S fanno sul serio e sono pronti ad assumersi fino in fondo la responsabilità di una legge elettorale condivisa, è possibile costruire in tempi rapidi un terreno di intesa. L'importante è che l'impostazione, anche per le liste, conservi un impianto maggioritario e che garantisca governabilità come chiesto da Renzi. Nessun ritorno a logiche da "proporzionale" e restituzione di un risultato chiaro rispetto alle scelte dei cittadini. Su questo siamo pronti ad un lavoro responsabile e proficuo". Lo afferma Matteo Richetti, deputato del Pd, in risposta alla nuova apertura di Luigi Di Maio al Pd a scrivere insieme la legge elettorale.

13:31Calcio: Perotti, battiamo la Juve per chiudere al 2/o posto

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Se riuscissimo a battere la squadra più forte d'Italia, e forse d'Europa, avremmo una grande possibilità di mantenere il secondo posto: sono in palio tre punti fondamentali". Così Diego Perotti in vista della sfida con la Juventus, domenica all'Olimpico. "Dovremo dare il meglio come fatto ieri con il Milan: dobbiamo farlo per noi e per i tifosi, che sicuramente saranno un po' arrabbiati. Ed è giusto che lo siano - ammette l'attaccante della Roma parlando alla radio ufficiale giallorossa - Abbiamo fatto nove mesi bellissimi e poi in quei dieci giorni fatali non siamo stati allo stesso livello. Personalmente, la sconfitta nel derby di Coppa Italia mi ha bruciato parecchio, come pure l'eliminazione dall'Europa League; ma penso che stavamo meglio della Lazio e saremmo dovuti andare noi in finale con la Juve. Ora arrivare davanti al Napoli è fondamentale. Se riesci ad arrivare secondo, è già un passo avanti rispetto allo scorso anno e la gara di domenica può darci fiducia anche per la prossima stagione".

13:29Migranti: lite al Cara di Bari, un morto

(ANSA) - BARI, 8 MAG - Un giovane di nazionalità nigeriana, di 22 anni, è morto dopo essere stato accoltellato da un connazionale, rimasto anch'egli gravemente ferito, nel corso di un litigio avvenuto all'interno del Centro richiedenti asilo di Bari-Palese. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, i due uomini di nazionalità nigeriana hanno avuto un acceso litigo si presume legato all'uso di un contenitore di plastica. Oliver Uche, di 40 anni, secondo quanto accertato, avrebbe accoltellato Idemudie Austine, di 22 anni, morto poco dopo. A seguito del litigio, anche il 40/enne ha riportato lesioni da arma da taglio. E' stato soccorso dagli operatori di un'ambulanza del 118 ed ora è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Paolo dove è piantonato dai militari dell' Arma. Il corpo del migrante deceduto è stato portato nel reparto di medicina legale del Policlinico a disposizione del magistrato di turno. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia San Paolo.

13:27Statua padre polizia Scientifica a museo cere di Roma

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Un uomo di scienza prima ancora che un importante rappresentante del sistema sicurezza. Uno studioso dalla grandissima capacità visionaria e intuitiva che ha fatto la storia della Polizia scientifica". Così il capo della Polizia, Franco Gabrielli, ha ricordato Salvatore Ottolenghi nel corso della cerimonia di inaugurazione della statua dedicata allo studioso al museo delle Cere di Roma. Nato ad Asti nel 1861, laureato in Medicina a 23 anni all' Università di Torino, viene convinto da Cesare Lombroso a dedicarsi all'antropologia ed alla psichiatria. A fianco di Lombroso fino al 1893, Ottolenghi studiò fisiognomica, frenologia e le discipline degenerazioniste e alieniste. Ottolenghi è stato il primo studioso delle tecniche di investigazioni scientifiche, ha introdotto il cartellino segnaletico ed il metodo di classificazione delle impronte digitali (il Sistema Gasti), oltre ad aver istituito il servizio di segnalamento e di identificazione e il casellario centrale d'identità.

13:25Dj Fabo: richiesta archiviazione pm oggi sul tavolo del gip

(ANSA) - MILANO, 08 MAG - Sarà il gip di Milano Luigi Gargiulo a decidere sulla richiesta di archiviazione dell'indagine in cui Marco Cappato, esponente dei radicali, è indagato per aiuto al suicidio per aver accompagnato in auto Fabiano Anoniani, noto come dj Fabo, alla clinica Dignitas vicino a Zurigo dove il 27 febbraio scorso ha messo in atto la sua volontà di togliersi la vita con la procedura del suicidio assistito. Il giudice, che oggi ha ricevuto l'istanza della Procura dovrebbe decidere non prima di un paio di settimane se accogliere o meno la tesi dei pm Tiziana Siciliano e Sara Arduini secondo i quali Cappato ha solo aiutato una persona malata non terminale ma in "condizioni drammatiche" e con una tetraplegia irreversibile che pur avendolo "privato della vista e del movimento non l'aveva reso insensibile al dolore", a esercitare il diritto individuale. Il diritto alla dignità e, quindi, all'autodeterminazione che, in questo caso, per i pm prevale sul diritto alla vita.

13:19Neonata abbandonata a Trieste: mercoledì l’autopsia

(ANSA) - TRIESTE, 8 MAG - L'autopsia sul corpo della bambina abbandonata in un parco si terrà mercoledì. Lo ha riferito il procuratore della Repubblica per il Tribunale dei Minori di Trieste, Leonardo Tamborini. Quanto alla mamma sedicenne indagata per il fatto, il magistrato ha precisato oggi che "come già fatto con un caso analogo verificatosi a Monfalcone un anno fa, ci sarà l' incidente probatorio e chiederemo una perizia psichiatrica. Trattandosi di una minorenne, possiamo dire soltanto che non vive nelle case popolari, ma anzi ha una situazione famigliare non disagiata".