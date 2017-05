Ultima ora

15:57Violenze su figlia perché nata donna, arrestato nel Reggiano

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 8 MAG - Un 43enne originario dell'India è stato arrestato dai carabinieri in un comune della Bassa reggiana per maltrattamenti in famiglia. E' stata la figlia minorenne a chiedere aiuto ai vicini, sabato, dopo essere stata inseguita in casa dal padre con un coltello. Il 43enne, ubriaco, ha sferrato un fendente contro la porta di una camera dove la ragazza si era rifugiata. Poco prima, l'uomo avrebbe picchiato la figlia, rimproverandola di essere nata donna. Secondo quanto ricostruito dai militari di Castelnovo Sotto, l'episodio non era che l'ultimo avvenuto nell'abitazione. La giovane e la madre sarebbero state infatti ripetutamente prese di mira. Il comportamento violento del capofamiglia si manifestava solitamente nei fine settimana. E' emerso che la figlia aveva ricevuto dal padre schiaffi, pugni in tutte le parti del corpo. Anche la moglie subiva maltrattamenti quando interveniva in aiuto della figlia. (ANSA).

15:53Bahrein rinvia sentenza Sceicco Qassim

(ANSA) - TEHERAN, 8 MAG - In Bahrein centinaia di persone si sono riversate nelle strade di Diraz, vicino alla casa dello Sceicco Isa Qassim, per esprimere sostegno al leader spirituale della maggioranza sciita. Le proteste hanno fatto seguito all'annuncio dell'autorità giudiziaria di rinviare nuovamente la sentenza nel processo a carico del religioso, al 21 maggio prossimo. I dimostranti hanno ribadito la loro decisa volontà di proteggere Qassim dalle forze di sicurezza del Bahrein. Nel giugno 2016 le autorità di Manama avevano annunciato la revoca della cittadinanza allo Sceicco Qassim. Successivamente nei confronti del leader sciita sono state mosse varie accuse tra cui quella di raccolta illegali di fondi, riciclaggio di denaro e aiuto al terrorismo. La sentenza nei confronti di Qassim era stata fissata in un primo tempo il 14 marzo scorso, ma era stata poi rinviata al 7 maggio. Le proteste della comunità sciita contro la dinastia sunnita Al Khalifa sono state numerose nell'ultimo anno, e vi sono stati morti e feriti.

15:40Incendio Pontina:sequestro impianto,verifiche diossina

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - La Procura di Velletri ha disposto il sequestro dell'impianto della "Eco X" sulla Pontina, vicino a Roma, dove tre giorni fa è divampato un maxi incendio. La procura ha incaricato l'Arpa di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. Entro giovedì dovrebbero essere disponibili i dati sul grado qualitativo di inquinamento dell'aria, ovvero la natura delle concentrazioni di polveri, e venerdì ci sarà un vertice in procura per un punto della situazione. La procura di Velletri ha avviato accertamenti per verificare la regolarità dell'operato dell'azienda "Eco X" rispetto alle autorizzazioni che aveva ottenuto. Il procuratore di Velletri Francesco Prete ed il sostituto Luigi Paoletti, titolari dell'inchiesta per incendio colposo, hanno disposto verifiche sulle fibre di amianto eventualmente liberatesi nell'aria. Tutti i dati dovrebbero essere comunicato agli inquirenti entro giovedì prossimo.

15:40Calcio: Candreva, dobbiamo e possiamo fare di più

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "È un anno sportivo particolare per noi: siamo partiti con delle difficoltà e non ci nascondiamo che potevamo far meglio". Antonio Candreva, all'indomani della sconfitta della sua Inter contro il Genoa (a lui il portiere rossoblù ha anche parato un rigore), è stato in visita a Norcia, città colpita dal terremoto, dove lo stesso Candreva è stato più volte in ritiro sia quando vestiva la maglia della Ternana, sia quella della Lazio. Il centrocampista, incontrando gli alunni di un locale istituto, ha risposto ad uno studente che gli ha chiesto quali siano le cause delle difficoltà dei nerazzurri: "È un anno negativo, però ci rifaremo, la voglia è di tornare in alto. Chiediamo scusa ai nostri tifosi, che sono tanti ovunque. Dobbiamo e possiamo fare di più". Candreva ha quindi augurato ai ragazzi di Norcia di "essere sempre positivi, anche nelle difficoltà".

15:34‘Ndrangheta: arrestato latitante Rocco Barbaro

(ANSA) - PLATÌ (REGGIO CALABRIA), 8 MAG - I carabinieri del Gruppo di Locri hanno arrestato a Platì il latitante Rocco Barbaro, di 52 anni, considerato elemento di vertice dell'omonima cosca della 'ndrangheta e già proposto per l'inserimento nell'elenco dei 30 latitanti più pericolosi. Barbaro é stato bloccato nell'abitazione di una delle figlie. Era latitante dal 2015, anno in era sfuggito all'arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per associazione mafiosa ed intestazione fittizia di beni emessa dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Dda. In passato Rocco Barbaro si era reso irreperibile altre due volte. La sua cosca è considerata egemone nel traffico di cocaina in Calabria ed in Lombardia. (ANSA).

15:16Bimbo 7 mesi muore in struttura accoglienza del Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - Un bimbo di 7 mesi è morto, verosimilmente per cause naturali, in una struttura di accoglienza che si trova a Marano di Napoli. La salma del piccolo - nato lo scorso ottobre nel vicino ospedale di Giugliano in Campania da una giovane di 24 anni giunta dal Camerun - è stata trasferita nel II Policlinico di Napoli per l'esame autoptico disposto dal magistrato di turno della Procura di Napoli Nord. Il pm ha anche disposto il sequestro della stanza dove il piccolo è deceduto. Nella struttura, gestita dall'associazione Homo Diogene, sono intervenuti i carabinieri, avvertiti dal 118.

15:11Soru assolto in appello da evasione fiscale

(ANSA) - CAGLIARI, 8 MAG - Renato Soru è stato assolto in appello dall'accusa di evasione fiscale. Il patron di Tiscali, presente in Tribunale a Cagliari alla lettura della sentenza, era stato condannato in primo grado a tre anni. La Corte presieduta da Claudio Gatti ha accolto in pieno la richiesta di assoluzione sollecitata dal sostituto procuratore generale Giancarlo Moi. Per tre capi d'imputazione Soru è stato assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, per altri due perché il fatto non sussiste. Per i giudici di secondo grado, l'evasione tributaria c'è stata, tanto che il patron di Tiscali ha chiuso il contenzioso fiscale pagando otre 7 milioni tra multe e interessi, ma si è trattato di errori e non c'era l'intenzione di evadere. "Questa sentenza ricostruisce i fatti con oggettività e senza pregiudizi, domani è un altro giorno", questa l'unico commento di Soru appena uscito dall'aula dopo l'assoluzione. Applausi dei familiari dell'europarlamentare del Pd alla lettura della sentenza e un lungo abbraccio con le figlie, durante il quale ha trattenuto a stento l'emozione. Il fondatore di Tiscali era stato condannato perché accusato di aver evaso 2,6 milioni di euro nell'ambito di un prestito fatto dalla società Andalas Ldt (società inglese di Soru) a Tiscali. L'inchiesta era nata da un servizio di un programma di Michele Santoro sulle imprese italiane che avevano società estere. L'ex segretario regionale del Pd, assistito dagli avvocati Ennio Amodio e Fabio Pili, si è sempre difeso ammettendo l'errore ma sostenendo con forza che aveva dichiarato da subito alla Consob la società inglese. (ANSA).