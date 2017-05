Ultima ora

18:00Mattarella, il Papa? Io ne sono entusiasta

(ANSA) - BUENOS AIRES, 8 MAG - "Sono entusiasta di papa Francesco". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, rispondendo a delle domande di studenti di una scuola italiana a Buenos Aires. "Il papa è amato moltissimo ed è sempre più un punto di riferimento nel mondo. Io - ha aggiunto - ne sono entusiasta".

17:48Calcio: Berlusconi, speriamo Milan cambi tattica

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 8 MAG - "Sono sempre più un tifoso milanista e speriamo che cambino la formazione in campo, non negli uomini ma nella tattica": così l'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, ai giornalisti che, dopo la sconfitta 4 a 1 con la Roma, gli hanno chiesto se la squadra senta la sua mancanza. "Non voglio esprimermi in nessun modo - ha detto Berlusconi - Sapete che da quando sono entrati i soldi del petrolio nel calcio una squadra che vuole essere ai livelli del Milan vuole risorse che non possono essere spese da una sola famiglia e infatti sono stato dolorosamente costretto a questo", ovvero la cessione ai cinesi.

17:47Spagna: verso sì parlamento sfratto resti Franco da Mausoleo

(ANSA) - MADRID, 8 MAG - Il Congresso dei Deputati spagnolo si pronuncerà domani su una proposta del partito socialista Psoe - e probabilmente la approverà - che chiede il trasferimento dei resti del dittatore Francisco Franco dal faraonico mausoleo del Valle de los Caidos che li ospita dalla morte del 'caudillo' nel 1975. La risoluzione, non vincolante ma di notevole valore simbolico e politico, chiede al governo del premier conservatore Mariano Rajoy di procedere allo sfratto della salma di Franco e alla sua consegna alla famiglia per una sepoltura privata. Mai il parlamento di Madrid si era pronunciato in questo senso. In marzo la proposta di risoluzione socialista era stata approvata in commissione con il voto contrario solo del Pp di Rajoy, erede di Aleanza Popular, il partito fondato dall'ex-ministro franchista Fraga Iribarne. Il documento che il Congresso voterà chiede il trasferimento dal Valle de los Caidos dei resti anche del fondatore della Falange spagnola José Antonio Primo de Rivera, ispiratore ideologico di Franco

17:45Calcio: Zeman “Totti il più grande, faccia quello che sente”

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - "Per me è sempre il più grande di tutti e deve fare quello che si sente. Se se la sente e se pensa di essere ancora utile alla Roma gli dico di continuare, se invece vede che non c'è posto e altri gli passano davanti è meglio che smette". Così Zdenek Zeman sul caso Totti, lasciato in panchina ieri sera a S.Siro contro il Milan da Spalletti, che gli ha preferito Bruno Peres al momento di sostituire Dzeko. Totti a Pescara con Zeman come fece Baggio a Brescia con Mazzone? "No - esclude a priori l'ipotesi il tecnico boemo - Francesco è troppo romano e romanista, non può fare uno sgarbo. Cosa gli direi se lo sentissi ora al telefono? Niente, solo che è sempre il più grande. Gli direi di fare quello che si sente. Se vede che può essere utile alla Roma continui, se vede che non c'è posto e gli altri gli passano davanti, è giusto che smetta".

17:43Italiano aggredito a Londra, ancora in gravi condizioni

(ANSA) - TREVISO, 8 MAG - Sono ancora gravi le condizioni di Sinuhe Pianella, il giovane di 31 anni di Breda di Piave ferito nel corso di un'aggressione collegata ad un tentativo di furto alcuni giorni fa, a Londra, città in cui il trevigiano vive da oltre cinque anni. Lo confermano i familiari della madre, precisando che altre informazioni potrebbero giungere in serata dal reparto di rianimazione dell'ospedale londinese in cui Pianella si trova ricoverato e mantenuto in coma farmacologico. I medici avrebbero programmato un nuovo esame diagnostico nelle prossime ore. Il presunto responsabile dell'aggressione, spiegano ancora i familiari, è stato arrestato e, secondo fonti della polizia, dovrebbe essere processato entro poche settimane. Pianella si trovava in un parco nella zona sud della capitale, quando è stato avvicinato da uno sconosciuto che, per derubarlo, lo ha colpito con un colpo di cacciavite ad una tempia.

17:43Lega: il 14 maggio le primarie, candidati Salvini e Fava

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - Sono confermate per domenica prossima, 14 maggio, le primarie della Lega Nord per la scelta del prossimo segretario federale, che sarà poi ratificata dal congresso del 21 maggio. Il Consiglio federale riunito nel pomeriggio in via Bellerio ha infatti confermato che sia il segretario in carica, Matteo Salvini, sia lo sfidante Gianni Fava, assessore all'Agricoltura della Lombardia, hanno superato le mille firme necessarie per presentarsi. Salvini ne ha raccolte 6862, Fava 1055.

17:41G7: mercoledì stop Schengen: Enac, andare prima in aeroporto

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Da dopodomani e fino al 30 maggio scatta la sospensione di Schengen con il ripristino dei controlli alla frontiera per "garantire lo svolgimento regolare e ordinato" dei vertici del G7 in programma a Bari dall'11 al 13 maggio e a Taormina dal 26 al 27. Lo fa sapere l'Enac che invita i passeggeri "a recarsi in aeroporto dotati di documento d'identità in corso di validità e in anticipo rispetto ai tempi normalmente previsti, in modo da non incorrere in eventuali ritardi determinati dalla reintroduzione del controllo documentale". Presso l'Ente si è svolta oggi una riunione sul tema, con la partecipazione tra gli altri, di delegati del ministero dell'Interno, Assaeroporti con alcuni rappresentanti dei gestori aeroportuali, Ibar (Italian Board Airline Representatives), Assaereo, Iata (International Air Transport Association). L'Enac ha chiesto a tutto il settore aereo "collaborazione e responsabilità nella predisposizione delle misure più idonee per ridurre al minimo l'impatto" dei controlli reintrodotti.