20:04Usa: Trump bersaglio preferito in sketch tv, oltre mille

(ANSA) - NEW YORK, 8 MAG - Donald Trump e' il bersaglio preferito dei comici americani. Durante i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, il presidente Usa ha fatto registrare un numero record di sketch televisivi ed e' il primo Commander in Chief ad aver infranto quota mille scherzi subiti. Per la precisione, secondo uno studio della George Mason University, sono 1.060, contro i 936 di Barack Obama nel 2009, i 546 di George W. Bush e i 440 di Bill Clinton (che recupero' pero' nel 1998, anno dello scandalo Lewinsky). I ricercatori hanno analizzato i piu' famosi show comici americani, il 'Late Show' di Stephen Colbert, il 'Tonight Show' con Jimmy Fallon, il 'Jimmy Kimmel Live!' e il 'Daily Show' con Trevor Noah. Colbert e' stato quello che ha preso di mira maggiormente Trump, con 337 sketch, seguito da Noah con 315, Fallon con 231 e Kimmel con 177.

19:49Champions: Chiellini, dovremo faticare per primo obiettivo

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Il Monaco "ci può ancora mettere in difficoltà. Ci sarà da correre, sudare, faticare per arrivare all'obiettivo della finale di Champions". Così Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa della vigilia. "E per lo scudetto, - ha detto il difensore bianconero - non importa tanto se lo vincevamo già ieri o domenica prossima: l'importante è vincerlo e ci arriveremo. Quanto al triplete, ci pensano i tifosi, noi siamo concentrati partita dopo partita".

19:45Corea Sud al voto tra i suoi scandali e le minacce del Nord

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - Con gli appelli agli indecisi s'è chiusa in Corea del Sud la campagna elettorale in vista del voto che domani determinerà il successore di Park Geun-hye, la prima donna ad aver conquistato la carica istituzionale più alta del Paese, ma decaduta a marzo (e ora in carcere) con l'impeachment seguito allo scandalo di corruzione e abuso di potere con l'amica di vecchia data e "sciamana" Choi Soon-sil. Una campagna elettorale molto personalizzata, con poco spazio ai contenuti tranne che per le riforme costituzionali e segnata dalle tensioni con la Corea del Nord con cui nessuno crede possa veramente scoppiare un conflitto. Gli ultimi sondaggi danno in testa al 35%-40%, Moon Jae-in, candidato del partito Democratico già battuto d'un soffio da Park alle ultime elezioni con l'aiuto accertato dei servizi segreti. Distanziati Ahn Cheol-soo, leader centrista del People's Party, e Hong Joon-pyo, del Liberty Korea Party (parte dell'ex partito conservatore Saenuri, lo stesso di Park), sono dati alla pari.

19:34Yemen: Msf denuncia ‘emergenza umanitaria’

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Dopo 25 mesi di conflitto lo Yemen è in piena emergenza umanitaria. L'ennesima denuncia arriva da Medici senza Frontiere (Msf) che spiega come "tutti gli attori in guerra stiano compiendo attacchi indiscriminati senza alcun rispetto per i civili o infrastrutture come ospedali, scuole e mercati. Le strutture di Msf sono state colpite quattro volte tra ottobre 2015 e agosto 2016, tanto da portare all'evacuazione temporanea delle nostre équipe dal nord del paese". Quest'anno in febbraio Medici senza Frontiere "ha riavviato le attività nell'ospedale Haydan. Il dottor Roberto Scaini, capo dell'équipe medica di Msf, è appena rientrato in Italia e ha raccontato la sua esperienza in questo "conflitto a porte chiuse in un'area fuori dal tempo, dove i civili muoiono ignorati sotto le bombe e dove i bambini muoiono combattendo per difendere interessi che non sono i loro". L'ospedale di Haydan era stato abbandonato nell'estate del 2016, Msf auspica che ora possa continuare a lavorare e a salvare vite umane.

19:23Moto: test Jerez, Vinales batte Marquez

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - E' la Yamaha di Maverick Vinales la moto più veloce nei test della MotoGp di oggi a Jerez de la Frontera, il giorno dopo il Gp di Spagna vinto da Dani Pedrosa. Lo spagnolo in 1'38″635 ha preceduto di un soffio il campione del mondo della Honda, Marc Marquez (+0''002) e Pedrosa (+0''081). Ottimo quarto tempo per l'Aprilia di Aleix Espargarò (+0''364) davanti alle due Ducati di Andrea Dovizioso (+0''395) e Jorge Lorenzo (+0''489). Chiude lontanissimo Valentino Rossi ancora in difficoltà dopo il brutto Gran Premio di ieri: il pilota pesarese della Yamaha non va oltre un 21/o tempo a quasi due secondi dai migliori (+1''828).

19:18Russia: neve a Mosca in pieno maggio

(ANSA) - MOSCA, 8 MAG - Neve e temperature prossime allo zero oggi a Mosca: un clima che, in pieno maggio, è insolito anche per la capitale russa, dove una decina di giorni fa la colonnina di mercurio aveva toccato i 20 gradi.

19:16Calcio: Napoli, a luglio festa per i 30 anni dallo scudetto

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Il Napoli celebrerà il trentennale del primo scudetto a luglio, prima della partenza per il ritiro estivo, con un'amichevole al San Paolo a cui è stato invitato anche Maradona. Lo annuncia il club azzurro. "Il Napoli - si legge in una nota - organizzerà un'amichevole in una data tra il 2 e il 7 luglio per festeggiare il trentennale della conquista del primo scudetto. All'incontro, che sarà disputato al San Paolo con la partecipazione di tutti i calciatori di quella rosa che si renderanno disponibili, è stato invitato, naturalmente, anche Diego Armando Maradona. Alla partita si uniranno i calciatori del Napoli di oggi. Saranno organizzate due squadre cercando di trovare il giusto mix tra ex campioni e campioni in attività. Non sarà semplice convincere una delle due squadre a rinunciare a Maradona: un'ipotesi è che giochi un tempo con una squadra e uno con l'altra". La data dell'evento dipenderà anche dall'esito del campionato: l'eventuale preliminare di Champions League anticiperebbe infatti il ritiro.