20:39Codice appalti: Cantone, non è vero che blocca le opere

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - "Non è vero che il codice degli appalti blocca le opere". Il presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone, lo ha detto nel corso della presentazione alla libreria "Feltrinelli" di Napoli del libro "La Corruzione Spuzza", scritto con il magistrato Francesco Caringella. Durante il dibattito, moderato dal direttore de "Il Mattino", Alessandro Barbano, rispondendo ad una domanda del pubblico in relazione alle critiche mosse al Codice degli appalti dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, Cantone ha aggiunto: "Da De Luca, sul codice degli appalti, ho sentito solo lamentazioni generiche ma non una indicazione precisa". Poi parlando della realizzazione delle opere (quelle 'sotto soglia' si possono realizzare con procedure più rapide) ha concluso: "Le opere si fanno solo se sono realmente utili".

20:15Allenatore-filosofo Bielsa protagonista Encuentro

(ANSA) - PERUGIA, 8 MAG - La grande letteratura in lingua spagnola torna a Perugia per la quarta edizione di Encuentro, il festival di letteratura ispano-americana che si occuperà anche al rapporto tra il calcio e l'anima stessa dell'America Latina. Ospite sarà Marcelo Bielsa, allenatore-filosofo argentino, uno dei personaggi più carismatici ed eccentrici del mondo del pallone. Il festival si terrà dal 10 al 14 maggio in alcuni dei luoghi più prestigiosi e suggestivi del capoluogo umbro. Con autori come Javier Cercas (uno dei massimi scrittori e intellettuali europei contemporanei), Juan Gabriel Vásquez, Paco Taibo II e Rosa Montero. Scrittori, disegnatori, musicisti, attori e giornalisti saranno i protagonisti della manifestazione. La presenza di Bielsa viene invece considerata un'esclusiva di spessore. Il tecnico sarà protagonista dell'incontro conclusivo di Encuentro, domenica 14 maggio alle 21.30. Ospite di punta sarà quindi lo spagnolo Javier Cercas.

20:10Champions: Allegri, finale ancora da conquistare

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - "La finale dobbiamo ancora conquistarla. Nel calcio non si sa mai cosa succede all'interno di una partita. Quindi dobbiamo tenere la concentrazione molto alta". Così Massimiliano Allegri. "Il Monaco - ha detto il tecnico della Juventus - non ha niente da perdere, giocherà una partita più spensierata. Può crearci difficoltà con i suoi giocatori di grande talento".

20:09Calcio: ‘Sun’, Chelsea, pronti 82 mln per Nainggolan-Rudiger

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Il Chelsea avrebbe pronto un assegno di 70 milioni di sterline (82 milioni di euro circa) per convincere la Roma a cedergli Nainggolan e Rudiger la prossima estate. Lo scrive oggi il britannico 'Sun', secondo cui Roman Abramovich non dispera di portare a Stamford Bridge i due giallorossi anche per convincere Antonio Conte a restare sulla panchina. Il pressing dei Blues nei confronti del giocatori belga e tedesco non sono nuovi visto che già l'estate scorsa il Chelsea intavolò una trattativa con la Roma che però non portò a nulla, vuoi per il desiderio del centrocampista di restare a Roma, vuoi per l'infortunio al ginocchio del difensore che lo costrinse sia a saltare gli Europei che a fare, forse, le valige alla volta di Londra.

20:04Usa: Trump bersaglio preferito in sketch tv, oltre mille

(ANSA) - NEW YORK, 8 MAG - Donald Trump e' il bersaglio preferito dei comici americani. Durante i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca, il presidente Usa ha fatto registrare un numero record di sketch televisivi ed e' il primo Commander in Chief ad aver infranto quota mille scherzi subiti. Per la precisione, secondo uno studio della George Mason University, sono 1.060, contro i 936 di Barack Obama nel 2009, i 546 di George W. Bush e i 440 di Bill Clinton (che recupero' pero' nel 1998, anno dello scandalo Lewinsky). I ricercatori hanno analizzato i piu' famosi show comici americani, il 'Late Show' di Stephen Colbert, il 'Tonight Show' con Jimmy Fallon, il 'Jimmy Kimmel Live!' e il 'Daily Show' con Trevor Noah. Colbert e' stato quello che ha preso di mira maggiormente Trump, con 337 sketch, seguito da Noah con 315, Fallon con 231 e Kimmel con 177.

19:49Champions: Chiellini, dovremo faticare per primo obiettivo

(ANSA) - TORINO, 8 MAG - Il Monaco "ci può ancora mettere in difficoltà. Ci sarà da correre, sudare, faticare per arrivare all'obiettivo della finale di Champions". Così Giorgio Chiellini, nella conferenza stampa della vigilia. "E per lo scudetto, - ha detto il difensore bianconero - non importa tanto se lo vincevamo già ieri o domenica prossima: l'importante è vincerlo e ci arriveremo. Quanto al triplete, ci pensano i tifosi, noi siamo concentrati partita dopo partita".

19:45Corea Sud al voto tra i suoi scandali e le minacce del Nord

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - Con gli appelli agli indecisi s'è chiusa in Corea del Sud la campagna elettorale in vista del voto che domani determinerà il successore di Park Geun-hye, la prima donna ad aver conquistato la carica istituzionale più alta del Paese, ma decaduta a marzo (e ora in carcere) con l'impeachment seguito allo scandalo di corruzione e abuso di potere con l'amica di vecchia data e "sciamana" Choi Soon-sil. Una campagna elettorale molto personalizzata, con poco spazio ai contenuti tranne che per le riforme costituzionali e segnata dalle tensioni con la Corea del Nord con cui nessuno crede possa veramente scoppiare un conflitto. Gli ultimi sondaggi danno in testa al 35%-40%, Moon Jae-in, candidato del partito Democratico già battuto d'un soffio da Park alle ultime elezioni con l'aiuto accertato dei servizi segreti. Distanziati Ahn Cheol-soo, leader centrista del People's Party, e Hong Joon-pyo, del Liberty Korea Party (parte dell'ex partito conservatore Saenuri, lo stesso di Park), sono dati alla pari.