Ultima ora

01:04Evacuata Gare du Nord a Parigi, operazione in corso

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - La Gare du Nord, la più grande stazione di Parigi, è stata evacuata in una maxi operazione di polizia. Lo riporta Le Parisiene. Al momento non si hanno ulteriori dettagli con la la Prefettura di Parigi che parla solo di un'operazione di "verifica". Secondo testimoni il piazzale della stazione è stato chiuso e gli ingressi della metro sono presidiati dagli agenti. Qualche minuto fa sono arrivati i furgoni della Bri, le forze speciali di sicurezza.

00:21Consip: avviata azione disciplinare contro Woodcock

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Il pg della Cassazione Pasquale Ciccolo ha deciso di avviare azione disciplinare nei riguardi del pm di Napoli Henry John Woodcock in relazione ad un articolo pubblicato il 13 aprile scorso dal quotidiano La Repubblica nel quale si riportavano frasi virgolettate del magistrato riferite alla vicenda Consip. Il relativo avviso di avvio dell'azione disciplinare è stato già notificato a Woodcock.

00:16Vela: ‘L’Uomo e il Mare’ fa rotta in Oman

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'Oman e la sua voglia matta di andare il più possibile a vela. Sarà il Sultanato della penisola arabica il principale protagonista della puntata di domani della Rubrica di RaiSport "L'Uomo e il Mare", curata e condotta da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. A Muscat, dove si sono disputate le regate del circuito internazionale Extreme Sailing Series, la Vela è da alcuni anni una sorta di sport nazionale. Qui esiste una federazione della vela e con Oman Sail, un Team che promuove fra i giovanissimi l'apprendimento dell'arte del navigare. Merito del sultano Qaboos Bin Said, illuminato e precursore, amante di tutti gli sport acquatici. Nello speciale, fra l'altro, le voci dei protagonisti che da alcuni anni promuovono la pratica della vela con l' ambizione di poter prendere parte un giorno ai Giochi Olimpici. La puntata andrà in onda su RaiSport+HD (canale 57 DT) alle ore 18.45.

23:27Calcio: 3-0 al Middlesbrough, Chelsea a un passo Premier

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Un netto 3-0 che non concede repliche per mettere praticamente al sicuro la conquista della Premier League. Con la vittoria in casa sul Middlesbrough, il Chelsea di Antonio Conte si porta a +7 punti di distacco dal Tottenham e la prossima giornata battendo il West Bromwich Albion fuori casa avrà la possibilità di festeggiare il titolo di campioni d'Inghilterra. Con il ko sul campo del Chelsea il Middlesbrough saluta, invece, la Premier League.

23:08Cittadella vince 4-1, Pisa Gattuso saluta Serie B

(ANSA) - PISA, 8 MAG - Il Cittadella affonda il Pisa e conquista tre punti importanti in chiave playoff condannando matematicamente la squadra di Gennaro Gattuso in Lega Pro. Veneti in vantaggio all'11' del primo tempo con Arrighini. L'attaccante pisano di nascita con un gran numero si libera della marcatura dei due centrali e batte il portiere avversario con un preciso diagonale. Il Pisa prova a reagire e troverebbe anche il pareggio con Verna al 44', ma il suo gol viene annullato per sospetto fuorigioco. Nella ripresa i padroni di casa raggiungono il pari al 60' con Masucci e provano a ribaltare la partita ma un errore di Lisuzzo al 76' spiana la strada al raddoppio del Cittadella: Arrighini ruba palla e smarca Vido, che dieci minuti più tardi fa doppietta. Allo scadere arriva anche il quarto gol di Scaglia a fissare il risultato sul definitivo 4-1 per gli ospiti. Il Pisa perde così ogni speranza di restare in Serie B: alla formazione allenata da Gattuso serviva una vittoria per poter continuare a sperare nel miracolo.

22:29Calcio: Montella, nutro grande rispetto per Berlusconi

(ANSA) - MILANO, 8 MAG - "Nutro grande rispetto per Berlusconi. Per me rimane sempre il presidente, anche se non è più il proprietario del club proprio per quanto ha fatto nel calcio e nel Milan. Il suo pensiero lo conosco perfettamente ed è quello che aveva quando eravamo secondi nella prima parte del campionato". Così Vincenzo Montella, a margine della premiazione al Trofeo Dossena di Crema, risponde a Berlusconi che nel pomeriggio aveva auspicato un "cambio tattico" per centrare un posto in Europa. "Siamo in difficoltà rispetto all'inizio - ammette Montella -, ma c'è sempre grande spirito e impegno da parte di tutti. La delusione c'è perché potevamo fare qualcosa in più nelle ultime partite. Dobbiamo concentrare le forze, che sono tante, verso il nostro target che è l'Europa. Ho voglia di rivalsa e dovrò essere bravo a trasmetterla ai giocatori".

20:39Codice appalti: Cantone, non è vero che blocca le opere

(ANSA) - NAPOLI, 8 MAG - "Non è vero che il codice degli appalti blocca le opere". Il presidente dell'Autorità, Raffaele Cantone, lo ha detto nel corso della presentazione alla libreria "Feltrinelli" di Napoli del libro "La Corruzione Spuzza", scritto con il magistrato Francesco Caringella. Durante il dibattito, moderato dal direttore de "Il Mattino", Alessandro Barbano, rispondendo ad una domanda del pubblico in relazione alle critiche mosse al Codice degli appalti dal presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, Cantone ha aggiunto: "Da De Luca, sul codice degli appalti, ho sentito solo lamentazioni generiche ma non una indicazione precisa". Poi parlando della realizzazione delle opere (quelle 'sotto soglia' si possono realizzare con procedure più rapide) ha concluso: "Le opere si fanno solo se sono realmente utili".