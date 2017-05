Ultima ora

07:06WP, Usa pronti a maggiore impegno in Afghanistan

(ANSA) - WASHINGTON, 9 MAG - Vertici militari Usa e stretti consiglieri del presidente Donald Trump stanno valutando un cambiamento di strategia in Afghanistan con un possibile maggiore impegno militare volto a spingere i talebani a tornare al tavolo dei negoziati. Lo scrive il Washington Post citando fonti ufficiali Usa. Il piano non è ancora stato approvato dal presidente ma stando al giornale ha l'appoggio di alti funzionari di governo. Trump dovrebbe decidere sulla strategia prima del vertice Nato a Bruxelles il prossimo 25 maggio. Il Washingon Post spiega che la nuova strategia autorizzerebbe il Pentagono - e non la Casa Bianca - a fissare il numero di truppe in Afghanistan e conferirebbe ai militari maggiore autorità nell'uso di raid per colpire miliziani talebani. Un cambiamento che di fatto ribalterebbe la strada intrapresa dall'ex presidente Barack Obama volta a limitare progressivamente il ruolo militare americano in Afghanistan.

05:24Al via il voto in Corea del Sud per nuovo presidente

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - La Corea del Sud elegge il nuovo presidente che succederà a Park Geun-hye, prima donna a salire alla carica istituzionale più alta della Repubblica e costretta a chiudere in anticipo il mandato quinquennale per l'impeachment di marzo nato dallo scandalo di corruzione e abuso di potere che l'ha coinvolta insieme alla confidente Choi Soon-sil. I 3.500 seggi sono stati aperti in mattinata e si chiuderanno alle 20:00 (le 13:00 in Italia): sono 42 milioni gli elettori, di cui 11 milioni si sono espressi col voto anticipato. I sondaggi danno in testa, al 35%-40%, Moon Jae-in, candidato del partito Democratico battuto da Park alle ultime elezioni, mentre staccati alle sue spalle figurano Ahn Cheol-soo, leader centrista del People's Party, e Hong Joon-pyo del Liberty Korea Party, parte dell'ex partito conservatore Saenuri di Park.

04:16Migranti: Mattarella, quanta intolleranza su tragedie

(ANSA) - ROMA, 9 MAG - "Viviamo tempi nei quali le questioni migratorie assumono nuovamente enorme rilevanza. I mezzi di comunicazione portano alla nostra attenzione immani tragedie, in cui i temi della solidarietà e della dignità della persona, si scontrano - prima ancora che con preoccupazioni legate alla sicurezza - con intolleranza, discriminazioni e diffusa incapacità di riuscire a comprendere ciò che è in atto, ciò che sta accadendo nel mondo". Lo sottolinea il presidente Sergio Mattarella da Buenos Aires. Guardando al fenomeni dei flussi nel Mediterraneo "non possiamo che volgere lo sguardo all'esperienza che la terra argentina ha vissuto e alle vicende che hanno attraversato il nostro Paese, fin da prima dello stesso raggiungimento dell'Unità d'Italia", ha aggiunto il presidente parlando al teatro Coliseo di Buenos Aires gremito di italo-argentini.

01:04Evacuata Gare du Nord a Parigi, operazione in corso

(ANSA) - PARIGI, 9 MAG - La Gare du Nord, la più grande stazione di Parigi, è stata evacuata in una maxi operazione di polizia. Lo riporta Le Parisiene. Al momento non si hanno ulteriori dettagli con la la Prefettura di Parigi che parla solo di un'operazione di "verifica". Secondo testimoni il piazzale della stazione è stato chiuso e gli ingressi della metro sono presidiati dagli agenti. Qualche minuto fa sono arrivati i furgoni della Bri, le forze speciali di sicurezza.

00:21Consip: avviata azione disciplinare contro Woodcock

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - Il pg della Cassazione Pasquale Ciccolo ha deciso di avviare azione disciplinare nei riguardi del pm di Napoli Henry John Woodcock in relazione ad un articolo pubblicato il 13 aprile scorso dal quotidiano La Repubblica nel quale si riportavano frasi virgolettate del magistrato riferite alla vicenda Consip. Il relativo avviso di avvio dell'azione disciplinare è stato già notificato a Woodcock.

00:16Vela: ‘L’Uomo e il Mare’ fa rotta in Oman

(ANSA) - ROMA, 8 MAG - L'Oman e la sua voglia matta di andare il più possibile a vela. Sarà il Sultanato della penisola arabica il principale protagonista della puntata di domani della Rubrica di RaiSport "L'Uomo e il Mare", curata e condotta da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti. A Muscat, dove si sono disputate le regate del circuito internazionale Extreme Sailing Series, la Vela è da alcuni anni una sorta di sport nazionale. Qui esiste una federazione della vela e con Oman Sail, un Team che promuove fra i giovanissimi l'apprendimento dell'arte del navigare. Merito del sultano Qaboos Bin Said, illuminato e precursore, amante di tutti gli sport acquatici. Nello speciale, fra l'altro, le voci dei protagonisti che da alcuni anni promuovono la pratica della vela con l' ambizione di poter prendere parte un giorno ai Giochi Olimpici. La puntata andrà in onda su RaiSport+HD (canale 57 DT) alle ore 18.45.